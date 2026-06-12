„Nuno Campos e o enigmă” Ionel Dănciulescu, nehotărât în privința noului antrenor de la  Dinamo: „Să vedem cum reacționează” +13 foto
Ionel Dănciulescu și Nuno Campos/ Foto: sportpictures.eu - Iosif Popescu - GOLAZO.ro
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„Nuno Campos e o enigmă” Ionel Dănciulescu, nehotărât în privința noului antrenor de la Dinamo: „Să vedem cum reacționează”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.06.2026, ora 14:44
alt-text Actualizat: 12.06.2026, ora 14:44
  • Ionel Dănciulescu (49 de ani), fostul atacant de la Dinamo, a vorbit despre Nuno Campos (51 de ani), noul antrenor al „câinilor”.
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Tehnicianul portughez a fost prezentat oficial miercuri în cadrul unei conferințe de presă la care la care au mai participat Andrei Nicolescu, președintele clubului, și directorul sportiv Cosmin Mihalescu.

Campos a semnat un contract pe două sezoane, până pe 30 iunie 2028. Portughezul îl înlocuiește pe Zeljko Kopic, care a plecat după doi ani și jumătate pe banca alb-roșiilor.

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Ionel Dănciulescu, despre Nuno Campos: „O enigmă”

Ionel Dănciulescu a declarat că așteaptă să-l vadă la lucru pe Campos, în contextul în care este un antrenor despre care publicul din România nu cunoaște foarte multe.

„Am auzit lucruri frumoase despre el, acum să-l vedem și cum reacționează în cadrul lotului, cum va arăta echipa din punct de vedere al exprimării jocului.

În momentul de față, este o enigmă pentru că nu-l cunoaștem foarte bine”, a declarat Ionel Dănciulescu, citat de sport.ro.

FOTO. Prezentarea lui Nuno Campos

Nuno Campos a fost prezentat oficial la Dinamo. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu
Nuno Campos a fost prezentat oficial la Dinamo. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu

Galerie foto (13 imagini)

Nuno Campos a fost prezentat oficial la Dinamo. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu Nuno Campos a fost prezentat oficial la Dinamo. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu Nuno Campos a fost prezentat oficial la Dinamo. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu Nuno Campos a fost prezentat oficial la Dinamo. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu Nuno Campos a fost prezentat oficial la Dinamo. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu
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Ce a declarat Nuno Campos la prima conferință ca antrenor la Dinamo

„Este o onoare să fiu antrenorul lui Dinamo, având în vedere istoria acestui club. Înainte să vorbesc despre viitor, vreau să spun că respect foarte mult trecutul lui Dinamo și oamenii care au construit această istorie.

Îmi amintesc și de momentul în care Dinamo a învins-o pe Sporting. Pentru mine e un lucru important, pe care îl țin minte de când eram copil.

Nu este o surpriză, dacă ne uităm la ce am făcut în trecut. Nu este o surpriză să ajung la un club de dimensiunea lui Dinamo. Pentru mine nu este o surpriză, pentru că știu ce am făcut înainte.

Cred că în viitor vom vorbi mai mult despre detalii. În acest moment, consider că trebuie să fiu onorat să lucrez la un club ca Dinamo”, a spus Campos.

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