Al-Hazem - Al-Nassr 0-2. Cristiano Ronaldo (40 de ani) a reușit un nou gol în tricoul formației sale.

Portughezul a ajuns astfel la 950 de goluri marcate, fiind mai aproape de obiectivul pe care și l-a propus pentru finalul carierei.

Al-Nassr are parte de un start de sezon excelent, cu maximum de puncte obținute după primele 6 etape. E pe primul loc în clasament!

Al-Hazem - Al-Nassr 0-2 . Cristiano Ronaldo a ajuns la 950 de goluri

Scorul a fost deschis de conaționalul lui Cristiano, Joao Felix, în minutul 25, acesta ajungând la 9 reușite în acest start de sezon.

Ulterior, în minutul 88, veteranul portughez a trimis mingea în poartă din interiorul careului, după o pasă a lui Wesley, bifând o bornă istorică, 950 de goluri marcate de-a lungul anilor.

Cu 6 reușite în acest sezon al campionatului din Arabia Saudită, Ronaldo mai are acum nevoie de doar 50 de goluri pentru a atinge obiectivul setat, de 1.000 de goluri până la finalul carierei.

Starul portughez a fost în formă și în ultima acțiune a naționalei, reușind o „dublă” contra Ungariei, în partida încheiată cu scorul de 2-2.

Rivalul Leo Messi traversează și el o formă incredibilă, ajungând la 31 de reușite în acest sezon de MLS și la un total de 891 de goluri în carieră.

Inter Miami a câștigat cu 3-1 primul meci cu Nashville din play-off-ul MLS, iar Messi are șanse mari să ajungă la cota 900 până la finalul sezonului, în funcție de cât de lung va fi parcursul echipei.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport