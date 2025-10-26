Ronaldo, la borna 950! FOTO: Lusitanul, cu un pas mai aproape de obiectiv! E lider în Arabia Saudită, după încă un  gol marcat pentru Al-Nassr +9 foto
Cristiano Ronaldo foto: Facebook/Al-Nassr
Campionate

Ronaldo, la borna 950! FOTO: Lusitanul, cu un pas mai aproape de obiectiv! E lider în Arabia Saudită, după încă un gol marcat pentru Al-Nassr

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 26.10.2025, ora 13:16
alt-text Actualizat: 26.10.2025, ora 13:19
  • Al-Hazem - Al-Nassr 0-2. Cristiano Ronaldo (40 de ani) a reușit un nou gol în tricoul formației sale.
  • Portughezul a ajuns astfel la 950 de goluri marcate, fiind mai aproape de obiectivul pe care și l-a propus pentru finalul carierei.

Al-Nassr are parte de un start de sezon excelent, cu maximum de puncte obținute după primele 6 etape. E pe primul loc în clasament!

Real Madrid - Barcelona 2-1 Formația de pe „Santiago Bernabeu” a rupt blestemul și câștigă primul El Clasico al sezonului
Citește și
Real Madrid - Barcelona 2-1 Formația de pe „Santiago Bernabeu” a rupt blestemul și câștigă primul El Clasico al sezonului
Citește mai mult
Real Madrid - Barcelona 2-1 Formația de pe „Santiago Bernabeu” a rupt blestemul și câștigă primul El Clasico al sezonului

Al-Hazem - Al-Nassr 0-2. Cristiano Ronaldo a ajuns la 950 de goluri

Scorul a fost deschis de conaționalul lui Cristiano, Joao Felix, în minutul 25, acesta ajungând la 9 reușite în acest start de sezon.

Ulterior, în minutul 88, veteranul portughez a trimis mingea în poartă din interiorul careului, după o pasă a lui Wesley, bifând o bornă istorică, 950 de goluri marcate de-a lungul anilor.

Cu 6 reușite în acest sezon al campionatului din Arabia Saudită, Ronaldo mai are acum nevoie de doar 50 de goluri pentru a atinge obiectivul setat, de 1.000 de goluri până la finalul carierei.

Golul 950 al lui Cristiano Ronaldo
Golul 950 al lui Cristiano Ronaldo

Galerie foto (9 imagini)

Golul 950 al lui Cristiano Ronaldo Golul 950 al lui Cristiano Ronaldo Golul 950 al lui Cristiano Ronaldo Golul 950 al lui Cristiano Ronaldo Golul 950 al lui Cristiano Ronaldo
+9 Foto
labels.photo-gallery

Starul portughez a fost în formă și în ultima acțiune a naționalei, reușind o „dublă” contra Ungariei, în partida încheiată cu scorul de 2-2.

Rivalul Leo Messi traversează și el o formă incredibilă, ajungând la 31 de reușite în acest sezon de MLS și la un total de 891 de goluri în carieră.

Inter Miami a câștigat cu 3-1 primul meci cu Nashville din play-off-ul MLS, iar Messi are șanse mari să ajungă la cota 900 până la finalul sezonului, în funcție de cât de lung va fi parcursul echipei.

Citește și

„Groaznic!” Presa din Italia  a pus tunurile pe fotbalistul aflat pe lista lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
Stranieri
11:30
„Groaznic!” Presa din Italia a pus tunurile pe fotbalistul aflat pe lista lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
Citește mai mult
„Groaznic!” Presa din Italia  a pus tunurile pe fotbalistul aflat pe lista lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
Critici și laude pentru Chivu Italienii nu-l menajează după eșecul cu Napoli:  „Aceleași probleme de echilibru” + Notele primite de antrenorul lui Inter
Stranieri
11:07
Critici și laude pentru Chivu Italienii nu-l menajează după eșecul cu Napoli: „Aceleași probleme de echilibru” + Notele primite de antrenorul lui Inter
Citește mai mult
Critici și laude pentru Chivu Italienii nu-l menajează după eșecul cu Napoli:  „Aceleași probleme de echilibru” + Notele primite de antrenorul lui Inter

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
lionel messi cristiano ronaldo OBIECTIV Arabia Saudita Al-Nassr
Știrile zilei din sport
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Superliga
14:20
El Clasico versus Liga 1 Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Citește mai mult
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Special
12:10
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Citește mai mult
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Ce a pățit Cisotti  Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
Superliga
12:44
Ce a pățit Cisotti Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
Citește mai mult
Ce a pățit Cisotti  Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
El Clasico, ediția de meme-uri  FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid
Campionate
12:14
El Clasico, ediția de meme-uri FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid
Citește mai mult
El Clasico, ediția de meme-uri  FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:47
Rapid caută mijlocaș Victor Angelescu recunoaște că soluția poate fi un fotbalist din Superliga
Rapid caută mijlocaș Victor Angelescu recunoaște că soluția poate fi un fotbalist din Superliga
15:50
Anchetă uriașă în Turcia Federația Turcă de Fotbal anunță sancțiuni după descoperirea a peste 100 de arbitri care ar fi pariat activ pe meciuri
Anchetă uriașă în Turcia Federația Turcă de Fotbal anunță sancțiuni după descoperirea a peste 100 de arbitri care ar fi pariat activ pe meciuri
15:10
Incredibila transformare a lui Dani Alves De la închisoare pentru viol la predicator în biserică
Incredibila transformare a lui Dani Alves De la închisoare pentru viol la  predicator în biserică
14:20
El Clasico versus Liga 1 Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Top stiri din sport
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Superliga
09:39
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Citește mai mult
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
Cupa Romaniei
09:16
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
Citește mai mult
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic:  „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
Superliga
09:44
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic: „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
Citește mai mult
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic:  „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză:   „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Gimnastica
11:41
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză: „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Citește mai mult
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză:   „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 20 rapid 13 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi uta arad 13 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
27.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share