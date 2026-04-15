Pică transferul?!  Fair-play-ul financiar ar putea bloca plecarea jucătorului de la Inter

Transferul lui Davide Frattesi (26 de ani) de la Inter la Nottingham Forest ar putea să nu se mai realizeze. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

În această vară, conducerea echipei antrenate de Cristi Chivu ar dori să renunțe la mai mulți jucători, unul dintre aceștia fiind Davide Frattesi, fotbalist care îmbracă tricoul lui Inter din 2023.

Transferul lui Frattesi la Nottingham Forest, în impas

Deși ar fi ajuns la un acord cu Inter pentru a-l transfera pe Frattesi, Nottingham Forest are probleme cu fair-play-ul financiar, astfel că mutarea ar putea pica.

Conform interlive.it, gruparea britanică se află în vizorul UEFA, fiind chiar într-o situație complicată, din cauza cheltuielilor excesive din ultimele sezoane.

Expertul Keith Wyness a vorbit despre situația alarmantă de la Nottingham Forest:

„Situația este foarte îngrijorătoare; va fi o vară crucială. Riscul este excluderea din competițiile europene și primirea unei amenzi foarte mari.

Costurile schimbărilor de antrenori, a directorilor sportivi și a mai multor jucători au avut un impact semnificativ”, a spus acesta pentru Football Insider.

Cum Forest se află în această situație, este foarte probabil ca transferul lui Frattesi să pice, chiar dacă cele două echipe ajunseseră la o înțelegere.

22 de milioane de euro este cota lui Davide Frattesi, conform Transfermarkt

