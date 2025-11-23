„Eu am altă filozofie” Mihai Stoica a comentat sistemul de joc impus de Gigi Becali la FCSB, pentru meciul cu Petrolul

PETROLUL - FCSB 1-1. Mihai Stoica (60 de ani) , președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a vorbit despre sistemul de joc folosit de campioană la partida din etapa #17.

La insistențele patronului, Elias Charalambous și Mihai Pintilii au alcătuit o formulă de joc inedită, superofensivă fără vreun închizător clasic, într-un sistem 4-2-3-1.

Ulterior, la pauza partidei, Becali a decis să-l schimbe pe Octavian Popescu pentru a-l introduce pe Adrian Șut, iar la finalul celor 90 de minute și-a recunoscut greșeala făcută în startul meciului și a dezvăluit că nu va mai face astfel de experimente.

Mihai Stoica: „Eu am altă filozofie despre fotbal decât 99% din oamenii din țară”

Mihai Stoica și-a exprimat părerea cu privire la sistemul tactic folosit de roș-albaștri, după declarațiile patronului.

„Aici sunt opinii diferite. Fotbalul pe care îl văd eu e cu doi mijlocași. Pot fi și doi șesari.

N-am niciun fel de problemă. Pentru că eu vorbesc prin prisma rezultatelor pe care le-au făcut echipele la care am activat. Și care au avut mijlocași centrali.

Rădoi și Paraschiv. Eu am insistat pentru amândoi, pentru că Rădoi era fundaș central. Mai departe, Borceanu Pintilii, apoi Lixandru Șut.

Noi cu Șut și Lixandru am câștigat două campionate, cu ei ne-am calificat.

Tănase e un jucător care chiar poate să acopere orice poziție.

Eu am altă filozofie despre fotbal decât 99% din oamenii de fotbal din țară. Țin minte echipa Stelei de pe vremuri cu Tudorel Stoica și Ladislau Boloni. În fine”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „MM la Fanatik”.

Ce a declarat Gigi Becali

„La mijlocul terenului noi obișnuiam să dominăm jocul. Asta era echipă slabă, noi trebuia să dominăm. Am considerat că avem nevoie de Șut , să avem un închizător ca lumea.

Nu merge fără închizători. Nu merge și gata! Renunț la această idee. Nu știi cu cine să mai joci, Olaru distruge jocul...”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro

