Rizespor - Gaziantep 5-2. Formația lui Deian Sorescu a suferit un eșec drastic în Cupa Turciei, în fața formației lui Valentin Mihăilă.

Sorescu a marcat primul gol echipei sale, după o gafă incredibilă a portarului Erdem Canpolat.

Deian Sorescu și Alexandru Maxim au fost din nou titulari pentru Gaziantep, iar fundașul lateral a încheiat partida ca integralist, trecându-și numele pe lista marcatorilor.

Rizespor - Gaziantep 5-2 . Deian Sorescu a marcat după o gafă colosală a portarului

În minutul 37, la scorul de 2-0 pentru Rizespor, Sorescu a redus din diferență pentru formația sa, în primul meci din faza grupelor Cupei Turciei.

Portarul gazdelor, Erdem Canpolat, a primit o pasă de la un coechipier în careu și a pasat la rândul său direct la internaționalul român, aflat la pressing, în marginea careului.

Sorescu a preluat calm mingea și a trimis cu piciorul stâng la colțul lung al porții celor de la Rizespor.

❌ KALECİDEN İNANILMAZ BİR HATA!



🟢🔵 Çaykur Rizespor kalecisi Erdem Canpolat'ın hatası pahalıya patladı!



⚽️ Gaziantep FK, Deian Sorescu'nun golüyle 37. dakikada farkı 1'e indirdi!



🆚 2-1 pic.twitter.com/IW3iMeduSt — A Spor (@aspor) December 17, 2025

Cu toate acestea, Gaziantep a fost învinsă cu un scor drastic, Halil Dervisoglu reușind patru goluri pentru Rizespor.

Valentin Mihăilă, legitimat la Rizespor, nu s-a aflat în lot pentru această partidă.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport