„Alibec se împiedică de minge” Atacantul de la FCSB și-a semnat sentința după prestația de la Zagreb + Alți 3 jucători luați la țintă

Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, susține că este pregătit să renunțe la Denis Alibec (35 de ani).

Intrat în minutul 66 al partidei, în locul lui Daniel Bîrligea (25 de ani), Alibec nu s-a remarcat cu nimic pozitiv și a fost aspru criticat de patron, care îl învinovățește pentru al treilea gol marcat de croați.

DINAMO ZAGREB - FCSB. Gigi Becali, despre Alibec: „Se împiedica în minge”

Becali a dezvăluit că este gata să-l vândă pe atacant în schimbul sumei de 200.000 de euro, iar ulterior i-a urecheat și pe Darius Olaru, Dennis Politic și Tavi Popescu.

„Alibec, gata! Ce să mai? La revedere! Păi, trebuie să luăm un atacant. Nu avem. Ne trebuie atacanţi. Poate să plece de mâine. Să îmi dea 200.000 de euro pe el. Nici la Tavi nu mai am speranţe .

Nu mai are bărbăţie, fotbalul nu e pe floricele. El ştie jocul, vede jocul. Numai că trebuie bărbăţie. Nu ştiu ce va fi cu el. De aia l-am băgat, să văd despre ce e vorba.

Olaru a dat toate pasele la adversar. Nu știu ce e cu el, că spuneau că și-a revenit. L-am băgat pe Politic, le-a pierdut pe toate. L-am băgat pe George Popescu, a început bine, pe urmă a început să dea el pase decisive, cu boltă.

Nu l-ai văzut pe Alibec? Nimic! Se împiedica în minge. La golul trei dă el o deviere cu stângul la adversar. Și de acolo a ieșit golul. O deviază cu stângul, la mișto, la adversar”, a spus Becali, conform fanatik.ro.

500.000 de euro este cota de piață a lui Denis Alibec, conform transfermarkt.com

De la revenirea sa la FCSB, Denis Alibec nu a avut performanțele așteptate de club și suporteri, el fiind accidentat o bună perioadă, la începutul sezonului.

În tricoul „roș-albaștrilor”, în acest sezon, Denis Alibec a jucat 14 meciuri în toate competițiile, reușind o pasă de gol în victoria cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, din prima etapă a fazei principale din Europa League.

Fostul atacant de la echipa națională a marcat și un gol pentru echipa antrenată de Elias Charalambous, în victoria cu Gloria Bistrița din Cupa României, scor 3-1.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1

4-1 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 7 18 2. Aston Villa 7 18 3. Freiburg 7 17 4. Midtjylland 7 16 5. Braga 7 16 6. AS Roma 7 15 7. Ferencvaros 7 15 8. Betis 7 14 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. FC Porto 7 14 10. Genk 7 13 11. Steaua Roșie 7 13 12. PAOK 7 12 13. Stuttgart 7 12 14. Celta Vigo 7 12 15. Bologna 7 12 16. Nottingham 7 11 17. Plzen 7 11 18. Fenerbahce 7 11 19. Panathinaikos 7 11 20. Dinamo Zagreb 7 10 21. Lille 7 9 22. Brann 7 9 23. Young Boys 7 9 24. Celtic 7 8 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 7 7 26. Feyenoord 7 6 27. FC Basel 7 6 28. Salzburg 7 6 29. FCSB 7 6 30. Go Ahead Eagles 7 4 31. Sturm Graz 7 4 32. Rangers 7 4 33. Nice 7 3 34. Utrecht 7 1 35. Malmo FF 7 1 36. Maccabi Tel Aviv 7 1

