Presa italiană a făcut o radiografie a carierei lui Denis Alibec (33 de ani), atacantul celor de la FCSB și fost jucător al celor de la Bologna.

Jurnaliștii au adus în prim-plan toți fotbaliștii din România care au mai îmbrăcat tricoul echipei de pe „Renato Dall'Ara”.

Presa din Italia, radiografie a carierei lui Denis Alibec: „A sosit cu așteptări rezonabile”

Presa din Peninsula Italică nu l-a uitat pe Denis Alibec, care a fost împrumutat de la Inter la Bologna, în 2013, însă nu s-a impus pe stadionul „Renato Dall'Ara”.

„În vara anului 2013, Bologna lui Pioli căuta un atacant tânăr și s-a orientat către Inter, unde un tânăr de 22 de ani tocmai își încheiase junioratul la «nerazzurri». A sosit împrumutat, cu așteptări rezonabile: fizic, tehnică și potențial.

Aventura sa «rossoblu» a fost de scurtă durată și a rămas pe tușă. În Serie A, numele său a apărut o singură dată - pe 6 decembrie 2013, împotriva lui Juventus: un singur minut pe teren.

Înainte și după aceea, a petrecut săptămâni întregi în tribune sau pe bancă, aproape întotdeauna pus pe margine de probleme fizice”, au scris cei de la 1000cuorirossoblu.it.

În urma sezonului mult sub așteptări al lui Denis Alibec, fotbalistul a revenit la Inter, pentru scurt timp. Clubul de pe San Siro l-a vândut la Astra Giurgiu.

„Cariera lui Alibec s-a transformat într-un turneu european. Astra Giurgiu, Steaua/FCSB , Kayserispor, Atromitos, Muaither SC în Qatar și din nou Farul Constanța, până la transferul său gratuit la FCSB în iulie 2025”, au continuat italienii de la aceeași publicație.

Italienii au găsit mai multe puncte comune între FCSB și Bologna: „Demonstrează cât de mică poate fi lumea fotbalului”

De-a lungul timpului, alți doi fotbaliști români au evoluat pentru Bologna.

„Din 2004 până în 2016, alți jucători români, Valentin Năstase și Deian Boldor, au purtat tricoul roș-albastru, menținând viu firul care unește fotbalul emilian și cel românesc.

Mâine, acel fir se va întinde din nou pe un teren european: roșu și albastru pe o parte, roșu și albastru pe cealaltă, iar între ele, o poveste care demonstrează cât de mică poate fi, uneori, lumea fotbalului”, se arată în publicația menționată anterior.

