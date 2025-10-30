„Nu mai contează” Denis Alibec, reacție neașteptată după ce a dat gol și pasă decisivă, dar a fost schimbat la pauză

Denis Alibec (34 de ani), atacantul lui FCSB, a vorbit la finalul partidei cu Gloria Bistrița, scor 3-1.

Alibec a deschis scorul din penalty, în minutul 26. A fost prima sa reușită într-un meci oficial de la revenirea la clubul din București.

Denis Alibec, după ce a fost schimbat la pauză: „Nu mai contează cât joc”

Fotbalistul a declarat că nu este important câte minute joacă el atât timp cât echipa câștigă. Alibec a vorbit și despre jocul campioanei.

„A fost un meci foarte greu. Am avut noroc că am marcat două goluri în prima repriză, pentru că în a doua parte ne-au cam dominat. Important e că am câștigat și sperăm să ne calificăm mai departe.

Terenul a fost destul de greu, dar per total bun. Nu ne putem plânge de gazon. Sper doar ca accidentarea lui Miculescu să nu fie gravă, a călcat strâmb și îmi pare rău pentru el.

Nu mai contează cât joc. Încerc să-mi fac treaba cât mai bine și, cu Dumnezeu înainte, să vină și rezultatele” , a declarat Denis Alibec, conform sport.ro.

Denis Alibec, gol și pasă de gol în meciul cu Gloria Bistrița

În minutul 26 al partidei cu Gloria Bistrița, Adrian Șut a fost faultat în careul advers, iar arbitrul Sebastian Lăstun a dictat penalty pentru campioana României.

Alibec a luat mingea pentru a executa lovitura de la 11 metri. Atacantul a înscris după ce a șutat puternic, pe centrul porții lui Avram.

Chiar înainte de pauză, în minutul 44, FCSB a pornit pe un contraatac. Alibec a pătruns cu mingea spre poarta Gloriei și i-a pasat cu exteriorul lui Mamadou Thiam, spre colțul stâng al careului.

Atacantul venit de la U Cluj a reușit să înscrie și el, în urma unui șut superb. Mingea s-a dus la colțul lung, fix lângă bară.

Denis Alibec, revenire dificilă la FCSB

Atacantul cu 45 de meciuri la echipa națională nu a avut parte de evoluțiile așteptate atunci când a revenit la FCSB, având parte și de ghinion, după ce s-a accidentat chiar în primul meci al sezonului, Supercupa câștigată de „roș-albaștri” cu 2-1 în fața celor de la CFR Cluj.

Alibec a intrat și într-un conflict cu suporterii echipei, chiar după meciul pierdut de FCSB la Clinceni, cu Metaloglobus, scor 1-2. În plus, acesta a fost criticat și de finanțatorul FCSB.

„Ce să-i facem lui Alibec? El vrea să dea el gol, dar când l-am băgat… o să-l băgăm acum, de exemplu. Fac și eu ca Mirel, care are dreptate, sunt 25 de jucători, de ce să nu se supere și ăia?

El e supărat că de ce n-a jucat, de ce n-a marcat. Ce să fac, mă tată?

O să te bag, măcar cu Bistrița să dai gol. El e un om foarte bun, dar are mâniile lui. Se supără precum copiii. Își revine. La fotbal trebuie să demonstrezi”, declara Becali după meciul cu UTA Arad.

