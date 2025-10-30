„Nu mai contează” Denis Alibec, reacție neașteptată după ce a dat gol și pasă decisivă, dar a fost schimbat la pauză +17 foto
Denis Alibec FOTO: Sport Pictures
„Nu mai contează” Denis Alibec, reacție neașteptată după ce a dat gol și pasă decisivă, dar a fost schimbat la pauză

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 30.10.2025, ora 11:21
alt-text Actualizat: 30.10.2025, ora 11:37

Alibec a deschis scorul din penalty, în minutul 26. A fost prima sa reușită într-un meci oficial de la revenirea la clubul din București.

Denis Alibec, după ce a fost schimbat la pauză: „Nu mai contează cât joc”

Fotbalistul a declarat că nu este important câte minute joacă el atât timp cât echipa câștigă. Alibec a vorbit și despre jocul campioanei.

„A fost un meci foarte greu. Am avut noroc că am marcat două goluri în prima repriză, pentru că în a doua parte ne-au cam dominat. Important e că am câștigat și sperăm să ne calificăm mai departe.

Terenul a fost destul de greu, dar per total bun. Nu ne putem plânge de gazon. Sper doar ca accidentarea lui Miculescu să nu fie gravă, a călcat strâmb și îmi pare rău pentru el.

Nu mai contează cât joc. Încerc să-mi fac treaba cât mai bine și, cu Dumnezeu înainte, să vină și rezultatele”, a declarat Denis Alibec, conform sport.ro.

Denis Alibec, gol și pasă de gol în meciul cu Gloria Bistrița

În minutul 26 al partidei cu Gloria Bistrița, Adrian Șut a fost faultat în careul advers, iar arbitrul Sebastian Lăstun a dictat penalty pentru campioana României.

Alibec a luat mingea pentru a executa lovitura de la 11 metri. Atacantul a înscris după ce a șutat puternic, pe centrul porții lui Avram.

Golul lui Alibec din meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României Golul lui Alibec din meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României Golul lui Alibec din meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României Golul lui Alibec din meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României Golul lui Alibec din meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României
Chiar înainte de pauză, în minutul 44, FCSB a pornit pe un contraatac. Alibec a pătruns cu mingea spre poarta Gloriei și i-a pasat cu exteriorul lui Mamadou Thiam, spre colțul stâng al careului.

Atacantul venit de la U Cluj a reușit să înscrie și el, în urma unui șut superb. Mingea s-a dus la colțul lung, fix lângă bară.

Denis Alibec, revenire dificilă la FCSB

Atacantul cu 45 de meciuri la echipa națională nu a avut parte de evoluțiile așteptate atunci când a revenit la FCSB, având parte și de ghinion, după ce s-a accidentat chiar în primul meci al sezonului, Supercupa câștigată de „roș-albaștri” cu 2-1 în fața celor de la CFR Cluj.

Alibec a intrat și într-un conflict cu suporterii echipei, chiar după meciul pierdut de FCSB la Clinceni, cu Metaloglobus, scor 1-2. În plus, acesta a fost criticat și de finanțatorul FCSB.

„Ce să-i facem lui Alibec? El vrea să dea el gol, dar când l-am băgat… o să-l băgăm acum, de exemplu. Fac și eu ca Mirel, care are dreptate, sunt 25 de jucători, de ce să nu se supere și ăia?

El e supărat că de ce n-a jucat, de ce n-a marcat. Ce să fac, mă tată?

O să te bag, măcar cu Bistrița să dai gol. El e un om foarte bun, dar are mâniile lui. Se supără precum copiii. Își revine. La fotbal trebuie să demonstrezi”, declara Becali după meciul cu UTA Arad.

FOTO. Imagini de la FCSB - UTA Arad 4-0

FCSB - UTA. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpg
FCSB - UTA. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpg

FCSB - UTA, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpg FCSB - UTA, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpg FCSB - UTA, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpg FCSB - UTA, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpg FCSB - UTA, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpg
gloria bistrita Cupa Romaniei SCHIMBARE Denis Alibec fcsb
