Ce riscă Dinamo Cristi Balaj a analizat situația, după ce Istvan Kovacs a fost lovit cu un obiect din tribună: „Sunt convins că se vor lua măsuri”

Dinamo - U Craiova 1-1. Cristi Balaj (54 de ani) a comentat incidentele de la finalul derby-ului de luni seara.

„Centralul” Istvan Kovacs a fost lovit cu un obiect din zona VIP a Arenei Naționale, în momentul în care se îndrepta către vestiare, însă fostul arbitru crede că Dinamo nu e în pericol de a juca fără spectatori.

Cristi Balaj: „Dinamo riscă doar o amendă”

Balaj crede că Dinamo nu va tolera aceste acțiuni și va lua măsuri în privința gestului făcut de respectivul suporter, iar de la Comisii clubul se va alege doar cu o amendă.

„Dinamo riscă doar o amendă. Nu se suspendă terenul. Doar amendă, din punctul meu de vedere.

Îi cunosc pe cei de la Dinamo. Nu acceptă asemenea comportament. Sunt convins că se vor lua măsuri. Sunt mai mult decât civilizați.

Ar fi păcat ca, din cauza unor suporteri supărați pe faptul că nu a câștigat echipa lor, să aibă de suferit clubul.

Sunt convins că se vor lua măsuri. A fost un incident izolat. Nu a influențat meciul. Nu au existat vătămări corporale”, a spus Cristi Balaj, conform fanatik.ro.

După derby-ul de luni, U Craiova rămâne lider în Liga 1, la un punct deasupra celor de la Rapid și Dinamo, aflate la egalitate pe următoarele două poziții, cu 4 etape înainte de finalul sezonului regulat.

VIDEO. Golul marcat de Soro în Dinamo - Craiova 1-1

