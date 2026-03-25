Reporterii GOLAZO.ro sunt la Istanbul, de unde îți oferă cele mai importante informații despre meciul Turcia - România.

Cum vrea să joace Vincenzo Montella în semifinala play-off-ului CM 2026 împotriva „tricolorilor”.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Vincenzo Montella, 51 de ani, fost mare atacant italian, selecționerul Turciei din 21 septembrie 2023, a calificat echipa la Euro și a avut un turneu final foarte bun în 2024.

Locul 2 într-o grupă cu Portugalia, Georgia și Cehia, a trecut de Austria în „optimi”, 2-1, fiind eliminată de Țările de Jos la limită, 1-2, după ce alb-roșiii au deschis scorul.

Montella vrea acum să propulseze naționala Semilunii la primul Mondial după 24 de ani. În 2002, Turcia a realizat o performanță istorică: locul 3!

30 este numărul meciurilor lui Montella pe banca Turciei la duelul cu România. Până acum are 16 victorii, 5 egaluri și 8 înfrângeri

De ce e Montella afectat de pierderea lui Demiral. Cine îl va înlocui

Antrenorul peninsular a fost afectat de veștile primite în cantonament, accidentările stoperului Merih Demiral și fundașului dreapta Zeki Celik. Mai ales a lui Demiral, extrem de important în mecanismul lui Montella, au spus mai mulți jurnaliști turci pentru GOLAZO.ro.

În primul rând, stoperul în vârstă de 28 de ani este principalul pilon al apărării, pe care selecționerul contează cel mai mult. Demiral contează și în ofensivă, mai ales la fazele fixe.

Vincenzo Montella (în centru) și asistenții săi, la antrenamentul Turciei

După ce a ratat și ședința de pregătire de marți, la fel ca Zeki Celik, fundașul central are șanse minime să joace joi seară.

Va fi înlocuit aproape sigur de Ozan Kabak, 25 de ani, jucătorul lui Hoffenheim, cu evoluții foarte bune pentru echipa aflată pe locul 5 în Bundesliga.

Chiar dacă el a ratat întreg sezonul 2024-2025 și începutul actualei stagiuni din cauza unei rupturi de ligamente încrucișate la genunchi.

Cum ar arăta primul „11” al lui Montella la Turcia - România

Site-ul local SporX avansează o posibilă formulă de start a Turciei neașteptată în atac, susținând că și Kerem Akturkoglu s-ar fi accidentat și ar putea fi înlocuit de Arda Guler ca vârf fals.

Primul „11” prezentat de SporX:

Cakir - Muldur, Kabak, Bardakci, Kadioglu - Yuksek, Kokcu - Yilmaz, Calhanoglu, Yildiz - Guler

Arda (sus) și Calhanoglu (nr. 10) vor juca pe posturile obișnuite

Alți jurnaliști turci au spus pentru GOLAZO.ro că Arda Guler nu a jucat niciodată număr 9 fals și că, la Montella, Akturkoglu sau Yilmaz au ocupat această poziție cu tehnicianul italian.

Mai mult: Akturkoglu nu ar avea nicio problemă de sănătate. Atacantul lui Fenerbahce ar fi vârful fals, caz în caz și Guler, și Calhanoglu joacă pe posturile tradiționale.

O echipă probabilă a Turciei ar fi aceasta:

Cakir - Muldur, Kabak, Bardakci, Kadioglu - Yuksek, Calhanoglu - Yilmaz, Guler, Yildiz - Akturkoglu

