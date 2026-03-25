Montella s-a decis GOLAZO.ro a aflat la Istanbul ce echipă va folosi selecționerul Turciei în barajul cu România +24 foto
Jucătorii turci, în cantonamentul Hasan Dogan de la Riva, Istanbul Foto: Imago
Nationala

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 25.03.2026, ora 10:00
alt-text Actualizat: 25.03.2026, ora 10:12
  • Reporterii GOLAZO.ro sunt la Istanbul, de unde îți oferă cele mai importante informații despre meciul Turcia - România. 
  • Cum vrea să joace Vincenzo Montella în semifinala play-off-ului CM 2026 împotriva „tricolorilor”. 
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV. 

Vincenzo Montella, 51 de ani, fost mare atacant italian, selecționerul Turciei din 21 septembrie 2023, a calificat echipa la Euro și a avut un turneu final foarte bun în 2024.

Locul 2 într-o grupă cu Portugalia, Georgia și Cehia, a trecut de Austria în „optimi”, 2-1, fiind eliminată de Țările de Jos la limită, 1-2, după ce alb-roșiii au deschis scorul. 

Montella vrea acum să propulseze naționala Semilunii la primul Mondial după 24 de ani. În 2002, Turcia a realizat o performanță istorică: locul 3!

meciurilor lui Montella pe banca Turciei la duelul cu România. Până acum are 16 victorii, 5 egaluri și 8 înfrângeri

De ce e Montella afectat de pierderea lui Demiral. Cine îl va înlocui

Antrenorul peninsular a fost afectat de veștile primite în cantonament, accidentările stoperului Merih Demiral și fundașului dreapta Zeki Celik. Mai ales a lui Demiral, extrem de important în mecanismul lui Montella, au spus mai mulți jurnaliști turci pentru GOLAZO.ro.

În primul rând, stoperul în vârstă de 28 de ani este principalul pilon al apărării, pe care selecționerul contează cel mai mult. Demiral contează și în ofensivă, mai ales la fazele fixe.

Vincenzo Montella (în centru) și asistenții săi, la antrenamentul Turciei Foto: Imago
Vincenzo Montella (în centru) și asistenții săi, la antrenamentul Turciei Foto: Imago

După ce a ratat și ședința de pregătire de marți, la fel ca Zeki Celik, fundașul central are șanse minime să joace joi seară.

Va fi înlocuit aproape sigur de Ozan Kabak, 25 de ani, jucătorul lui Hoffenheim, cu evoluții foarte bune pentru echipa aflată pe locul 5 în Bundesliga.

Chiar dacă el a ratat întreg sezonul 2024-2025 și începutul actualei stagiuni din cauza unei rupturi de ligamente încrucișate la genunchi.

FOTO. Cum arată orașul în care se joacă Turcia - România

Galerie foto (24 imagini)

Piața Taksim (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
+24 Foto
Cum ar arăta primul „11” al lui Montella la Turcia - România

Site-ul local SporX avansează o posibilă formulă de start a Turciei neașteptată în atac, susținând că și Kerem Akturkoglu s-ar fi accidentat și ar putea fi înlocuit de Arda Guler ca vârf fals.

Primul „11” prezentat de SporX:

  • Cakir - Muldur, Kabak, Bardakci, Kadioglu - Yuksek, Kokcu - Yilmaz, Calhanoglu, Yildiz - Guler
Arda (sus) și Calhanoglu (nr. 10) vor juca pe posturile obișnuite Foto: Imago

Alți jurnaliști turci au spus pentru GOLAZO.ro că Arda Guler nu a jucat niciodată număr 9 fals și că, la Montella, Akturkoglu sau Yilmaz au ocupat această poziție cu tehnicianul italian.

Mai mult: Akturkoglu nu ar avea nicio problemă de sănătate. Atacantul lui Fenerbahce ar fi vârful fals, caz în caz și Guler, și Calhanoglu joacă pe posturile tradiționale.

O echipă probabilă a Turciei ar fi aceasta:

  • Cakir - Muldur, Kabak, Bardakci, Kadioglu - Yuksek, Calhanoglu - Yilmaz, Guler, Yildiz - Akturkoglu

VIDEO. Aici se joacă meciul Turcia - România

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Știrile zilei din sport
Opinii
Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne"

Top stiri
Echipe/Competiții

fcsb 31 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 28 rapid 13 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 12 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
26.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share