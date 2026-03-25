Generația de Aur, la Istanbul Legendele României, mesaj înainte de meciul cu Turcia: „Avem șanse mari” / „Prezența noastră să-i stimuleze”

Mai mulți jucători din Generația de Aur au plecat, miercuri dimineața, spre Istanbul pentru a fi prezenți la meciul Turcia - România.

Gheorghe Hagi (61 de ani), Gică Popescu (58 de ani), Tibor Selymes (55 de ani) și Florin Răducioiu (56 de ani) au prefațat meciul din barajul pentru calificarea la CM 2026.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00

A mai rămas o zi până la meciul României cu Turcia, care se va desfășura pe stadionul echipei Beșiktaș, iar membrii „Generației de Aur” au plecat, în această dimineață, spre Istanbul pentru a susține echipa națională.

Gică Hagi: „Eu zic că avem șanse mari”

Gică Hagi, liderul „Generației de Aur”, a prefațat partida „tricolorilor” cu naționala pregătită de Vincenzo Montella.

„Noi și băieții, toți trebuie să fim optimiști și trebuie să avem curaj. Trebuie să câștigăm, băieții să prindă o zi bună. Staff-ul, nea Mircea trebuie să fie inspirați și mai ales băieții pe teren.

Întâlnim o echipă foarte bună, foarte talentată, dar și noi suntem talentați la fel ca ei și cred eu că dacă ne apărăm bine, eu zic că avem șanse mari.

În primul rând, vorbim de două echipe talentate, două echipe care au fost la EURO.

În rest, vorbim de un meci plin de ritm și intensitate. Cred că ei au un avantaj minim, legat numai de terenul propriu, unde sunt suporterii, și cum se spune în fotbal, sunt al 12-lea jucător”, a declarat Hagi, potrivit digisport.ro.

124 de selecții și 35 de goluri a reușit Gică Hagi pentru naționala României

Gică Popescu: „Este un meci în care n-avem voie să greșim”

Gică Popescu, fostul fundaș și căpitan al echipei naționale, are încredere că selecționerul Mircea Lucescu va pregăti foarte bine meciul cu Turcia.

„Complicat pentru că întâlnim o echipă cu jucători valoroși, jucători care joacă la cluburi importante în Europa, toți în formă. Însă jucăm un singur meci la Istanbul, din păcate... am fi vrut să jucăm la București, pe Arena Națională.

Cred că este un meci în care n-avem voie să greșim, pentru că va fi o presiune foarte mare, valoarea adversarului... Însă eu am speranțe că Mircea Lucescu va găsi o formulă astfel încât să putem să punem probleme și să fructificăm fiecare fază pe care o vom avea, pentru că nu cred că vor fi multe.

Deci asta cu presiunea trebuie s-o uităm pentru că, repet, în momentul în care joci la Real Madrid (n.r. - Arda Guler), la Inter Milano (n.r. - Hakan Calhanoglu), la Juventus (n.r. - Kenan Yildiz), presiunea o ai în fiecare meci de campionat. Deci asta cu presiunea nu ține.

La experiența pe care o are Mircea Lucescu, sunt convins că va găsi antidotul pentru a contracara eventualele atacuri ale lor și să găsească o formulă să punem probleme. Dacă nu vom pune probleme la Istanbul, va fi imposibil să câștigăm”, a declarat Gică Popescu, conform gsp.ro.

Nu știu cum vom aborda acest meci. Probabil că va trebui să ne apărăm, să contraatacăm, pentru că în momentul în care le-am dat spații atacanților și mijlocașilor turci, ne vor pune probleme. Gică Popescu

FOTO: Stadionul lui Beșiktaș, unde se va disputa Turcia - România

Tibor Selymes: „Eu sper și cred în echipa noastră”

Tibor Selymes, un alt membru important al „Generației de Aur”, a declarat:

„Optimist, da. Eu sper și cred în echipa noastră. Sunt convins că băieții vor da 100% pe teren. Vom face un rezultat bun și o surpriză plăcută. Cred că este important pentru ei că mergem acolo, noi am fost ultimii care am fost la Mondiale. Suportul nostru este important.

Au trecut 28 de ani, din păcate este foarte mult. Avem o șansă bună acum și trebuie să profităm. Avem două meciuri și putem fi la Mondiale. O să fie o presiune uriașă, mai ales în primele 20 de minute. Trebuie să stăm foarte bine în teren și să-i surprindem pe tranziția pozitivă. Avem jucători pentru asta.

Eu cred că Bancu este un jucător care urcă foarte mult, ajută și avem nevoie să facem 2 contra 1 pe benzi. Cred că pe benzi putem să-i surprindem foarte ușor. Dacă scoatem Turcia, nu mai contează cu cine vom juca finala”, a declarat fostul fundaș stânga, potrivit digisport.ro.

46 de selecții a strâns Tibor Selymes pentru naționala României

Florin Răducioiu: „Trebuie să facem un meci perfect”

Fostul atacant Florin Răducioiu își dorește ca jucătorii echipei naționale să fie motivați în meciul cu Turcia, odată cu prezența „Generației de Aur” pe stadion.

„E clar că suntem alături de băieți. Eu sper ca prezența noastră oarecum să-i stimuleze și, evident, să trăim, de ce nu, o seară magică, cred eu, pentru că avem și noi șansa noastră. Avem jucători capabili să schimbe istoria unui meci care, într-adevăr, are o importanță enormă pentru această generație.

Trebuie să le transmitem această energie pe care am avut-o și noi, această șansă, pentru că și noi am avut multe meciuri în care am fost norocoși. Și cred că mâine (n.r. - joi) și o doză de noroc, de șansă va fi importantă. Dar nu numai asta, echipa României trebuie să facă un meci perfect.

Trebuie să facem meciul perfect, avem nevoie de un joc cu maximă viteză, de execuții tehnice ireproșabile, de o profundă gândire tactică a lui Mircea Lucescu, de un suport moral volitiv ieșit din comun.

Toate corelate cu o mare rezistență fizică. În puține cuvinte, trebuie să facem un meci perfect”, a declarat Florin Răducioiu, conform gsp.ro.

40 de selecții și 21 de goluri a reușit Florin Răducioiu pentru naționala României

Întrebat ce jucător al naționalei noastre va înscrie în duelul cu Turcia, Florin Răducioiu a răspuns:

„Dennis Man. Am mare încredere în Dennis Man. Se pot întâmpla foarte multe, e un meci de mare încărcătură, o mare presiune. Dacă nu vom lua gol în prima repriză, sunt convins că pe contraatac, cum a fost de fapt ADN-ul echipei României când jucăm cu echipele superioare nouă, putem rezolva meciul.

În Dennis Man am mare încredere, de altfel și în Mihăilă, în Hagi, Bîrligea la fel, pentru că într-adevăr bravo lui că a fost convocat.

E un jucător care îmi place foarte mult, numărul 9, știe să dea goluri și sper să fie pus în valoare de jucătorii noștri prin pase și printr-o inteligență importantă”.

32 de meciuri și 10 goluri a reușit Dennis Man în acest sezon pentru PSV. A oferit și 6 pase decisive

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

