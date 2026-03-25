Regii bișniței la Istanbul Speculanții turci le vând românilor bilete de peste 8 ori mai scumpe pentru barajul CM. La ce preț s-a ajuns!
Acest turc vindea eșarfe în fața stadionului Beșiktaș. Intermedia și specula cu bilete de meci Foto: GOLAZO.ro
Regii bișniței la Istanbul Speculanții turci le vând românilor bilete de peste 8 ori mai scumpe pentru barajul CM. La ce preț s-a ajuns!

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 25.03.2026, ora 10:57
alt-text Actualizat: 25.03.2026, ora 11:19
  • Reporterii GOLAZO.ro sunt la Istanbul, de unde îți oferă cele mai importante informații despre meciul Turcia - România. 
  • O familie de cinci români din Ploiești caută bilete. În fața stadionului Beșiktaș, un bișnițar le-a cerut miercuri un preț incredibil.
  • Ce pregătesc fanii noștri pentru joi după-amiază, în centrul orașului.
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Istanbulul fierbe. Nu doar de la tensiunea meciului sau de la agitația unui oraș care nu doarme niciodată, ci de la grupurile de români care au început deja să-i umple și mai mult străzile.

Vin din Brașov, din Ploiești, din București. Unii cu biletele în buzunar, alții doar cu speranța. Pentru ei, meciul a început deja: pe telefoane, în conversații traduse prin aplicații, în negocieri purtate ca la bazar.

Cinci bilete la Turcia - România ar fi costat o familie din Ploiești 6.000 de lei

Pentru un bilet de 145 de lei li s-au cerut și 1.200 (12.000 de lire turcești). Sume absurde, de peste opt ori mai mari, care reușesc să stingă totuși dorința de a fi acolo.

Pentru unii, ca o familie din Ploiești, visul de a intra pe stadion ajunge să coste cât o vacanță întreagă, adică 6.000 de lei.

Prea mult, ceea ce i-a făcut să mai caute. Turcul găsit lângă stadionul lui Beșiktaș a negociat dur miercuri după-amiază.

În tribunele stadionului lui Beșiktaș vor fi oficial puțin peste 2.000 de români. În realitate, cel puțin 2.500. Poate chiar mai mulți. Pentru că românii nu stau la locul lor când vine vorba de echipa națională.

Speculanții turci le vând românilor bilete de peste 8 ori mai scumpe FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Speculanții turci le vând românilor bilete de peste 8 ori mai scumpe FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (5 imagini)

Speculanții turci le vând românilor bilete de peste 8 ori mai scumpe FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Speculanții turci le vând românilor bilete de peste 8 ori mai scumpe FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Speculanții turci le vând românilor bilete de peste 8 ori mai scumpe FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Speculanții turci le vând românilor bilete de peste 8 ori mai scumpe FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Speculanții turci le vând românilor bilete de peste 8 ori mai scumpe FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+5 Foto
labels.photo-gallery

Fanii noștri se strâng în Piața Taksim înainte de Turcia - România

Iar până la stadion, inima se mută în Piața Taksim. Joi, de la ora 15:45, Parcul Gezi devine acasă pentru cei ce au ales să facă deplasarea la Istanbul.

Se adună mii de oameni, poate 5.000, cum spun cei mai optimiști în interviurile făcute, poate mai mulți.

Cu steaguri, cu eșarfe, cu emoții. Fără alcool în stradă, e interzis, dar cu o energie care nu are nevoie de nimic în plus.

FOTO. Cum arată orașul în care se joacă Turcia - România

Piața Taksim (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Piața Taksim (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Galerie foto (24 imagini)

Piața Taksim (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Piața Taksim (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Piața Taksim (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Piața Taksim (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Piața Taksim (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
+24 Foto
labels.photo-gallery

Dacă va fi organizat oficial, Fan Walk-ul spre stadion este programat să înceapă la ora 16:45, sub escorta poliției.

Traseul, de aproximativ 800 de metri, va urma strada Prof. Dr. Bedri Karafagioglu. Întreaga organizare aparține gazdelor, iar programul este stabilit conform recomandărilor autorităților locale.

VIDEO. Aici se joacă meciul Turcia - România

