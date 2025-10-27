„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic:  „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul +34 foto
Patronul FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre schimbul de jucători făcut cu Dinamo în această vară, Musi - Politic. FOTOMONTAJ GOLAZO.ro
Superliga

„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic: „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 27.10.2025, ora 09:44
alt-text Actualizat: 27.10.2025, ora 10:30
  • Patronul FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre schimbul de jucători făcut cu Dinamo în această vară, Musi - Politic

Dinamo l-a primit pe jucătorul U21 în schimbul lui Politic (25 de ani) și a încasat și suma de 900.000 de euro.

Patronul FCSB, despre Politic: „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”

„Nici dacă mi-l dă gratis pe Musi nu-l iau înapoi! Când eu nu mai vreau un jucător nu-l vreau și punct, să-l ia Dinamo, Craiova, ia-l! Îl dau oriunde.

Musi e cuminte, extraordinar, dar Stoian e mai bun. Nu vreau eu să joc în atac cu U21, ca să fiu mai sigur.

Dinamo a ieșit în câștig 100% în comparația Musi-Politic. Nici nu-mi pun întrebarea. În primul rând a câștigat meciul cu noi datorită lui Musi. El l-a câștigat, a luat 3 puncte cu noi. Ei sunt și în situația în care sunt, atâtea puncte diferență față de noi, cu Musi în teren.

La ei joacă titular meci de meci, la noi nu funcționează (n.r. schimbul). L-am băgat pe Politic, nimic!

Dar eu încă nu mi-am pierdut încrederea în Politic. Când o s-o pierd vă spun: «Bă, gata, la revedere!».

Problema lui acum, ultima dată, e că nu vrea să sufere. Chiar și la antrenament. Nu vrea să sufere.

Adică el trebuie să facă niște exerciții în plus, pe care i le dă doctorul sau terapeutul.

Nu e nicio durere, suferință înseamnă să muncești mai mult. Dacă nu va face asta... N-ai ce să-i faci unui jucător când nu vrea să muncească. Înseamnă că asta este firea lui, că nu-i place să muncească”, a spus Becali la Digi Sport Special.

FCSB - UTA Arad FOTO Iosif Popescu GOLAZO (8).jpg
FCSB - UTA Arad FOTO Iosif Popescu GOLAZO (8).jpg

Dennis Politic: „Îmi doresc mai mult decât orice să joc”

Jucătorul de bandă nu a evoluat deloc aseară, în 4-0 cu UTA. În acest sezon are 2 goluri în 17 meciuri, în care a disputat 520 de minute în toate competițiile.

După partida cu arădenii a avut loc un dialog între Politic și suporterii FCSB, conform iamsport.ro:

Dennis Politic: „Crede-mă că îmi doresc mai mult decât orice să joc”

Suporterii: „Crede-ne că și noi ne dorim” / „Ești un om mai credincios și te bagă, probabil” / „Trebuie să ai răbdare” / „Fă și tu mai multe rugăciuni, te duci la slujbă, poate te bagă”.

Dennis Politic: „Eh, de rugat, mă rog, dar... De acum o să stau numai în rugăciuni”

3
goluri și 2 pase de gol în 14 meciuri are Musi la Dinamo, în 1157 de minute

gigi becali transfer dinamo liga 1 fcsb dennis politic alex musi
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share