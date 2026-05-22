Becali nu l-a iertat pe Iftime Atac la patronul lui Botoșani înainte de meciul decisiv: „Întrebați-l câtă șampanie a băut”

Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, i-a dat replica omologului său de la FC Botoșani, Valeriu Iftime (63 de ani).

După ce a criticat gruparea bucureșteană de mai multe ori în acest sezon, Valeriu Iftime nu s-a abținut nici înaintea meciului direct de la baraj.

Oficialul de la FC Botoșani i-a ironizat pe jucătorii roș-albaștrilor, numindu-i „lăutari”.

Gigi Becali i-a dat replica lui Valeriu Iftime: „ Întrebați-l câtă șampanie a băut”

Becali nu a rămas indiferent și i-a răspuns lui Iftime. El susține că nu este supărat pe declarațiile făcute de patronul moldovenilor.

Oficialul de la FCSB l-a ironizat pe finanțatorul clubului FC Botoșani, despre care a declarat că are obiceiul de a consuma băuturi alcoolice și era băut în momentul în care a făcut afirmațiile despre jucătorii echipei din București.

„FCSI. Faci ce spune Iftime. Eu v-am spus ce mi-a spus el. Întrebați-l câtă șampanie a băut. Îi spuneți că a spus Becali să vă întrebăm... Eu nu am spus că e bețiv sau alcoolic. Alta e să fii beat, alta să te simți bine și să vorbești mai relaxat. Asta e altceva.

El bea ca un boier, face o glumă, dacă bea o șampanie, două-trei. Asta știu eu.

(n.r. - a zis Iftime că jucătorii de la FCSB joacă precum cântă lăutarii) Atunci avea două sticle jumătate de șampanie.

Eu sunt prieten bun cu el, de aia îmi permit. I-am spus și lui MM să nu se mai supere pe Iftime. S-a convins de el când s-a dus la Botoșani”, a declarat Gigi Becali, citat de digisport.ro.

Ce a declarat Valeriu Iftime

„Apropo de ce spune domnul Becali, că invocă tot timpul că Dumnezeu îi ajută. Dumnezeu nu mai ajută FCSB-ul. Iar la ce fotbaliști are FCSB... Să se lupte cu mine, cu Csikszereda și Slobozia?

Gigi Becali mă poate scoate la baraj pentru că are fotbaliști buni.

Ei sunt fotbaliști foarte buni, dar sunt lăutari acum. Cântă fiecare cum apucă. Dacă îi pui să cânte Enescu s-ar putea să se încurce. Dacă le dai o lăutărească s-ar putea să mă bată.

100% am încredere că pot să le fac viața grea și că pot să-i bat. Dacă eram acasă eram mai drăcoși... Dar am jucat prost câteva meciuri, puteam termina în fața lor”, a declarat Valeriu Iftime pentru sursa citată.

