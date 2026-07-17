Cine va arbitra finala CM 2026 VIDEO.  Argentina s-a făcut de râs la precedentul meci cu el la centru » Talisman pentru Spania +15 foto
Slavko Vincic va arbitra finala CM 2026 dintre Spania și Argentina (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
Campionatul Mondial

Cine va arbitra finala CM 2026 VIDEO. Argentina s-a făcut de râs la precedentul meci cu el la centru » Talisman pentru Spania

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 17.07.2026, ora 09:10
alt-text Actualizat: 17.07.2026, ora 11:08
  • Arbitrul sloven Slavko Vinčić (46 de ani) a fost desemnat de FIFA să conducă finala Campionatului Mondial din 2026, dintre Spania și Argentina.
  • Meciul este programat duminică, 19 iulie, de la ora 22:00. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.
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Vinčić va fi ajutat la cele două linii de compatrioții Tomaž Klancnik și Andraz Kovacic. Arbitru de rezervă va fi Adham Makhadmeh (Iordania).

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Slavko Vinčić va arbitra finala Campionatului Mondial dintre Spania și Argentina

FIFA a anunțat delegarea prin intermediul unui videoclip filmat în fața arbitrilor rămași la turneul final.

După rostirea numelui său, „centralul” sloven a fost aplaudat de colegi. Vizibil emoționat, Vinčić s-a îmbrățișat cu cei aflați în jurul său.

Momentul în care Slavko Vincic a aflat că va arbitra finala Campionatului Mondial din 2026. Foto: Captură „X”, @FIFAcom
Momentul în care Slavko Vincic a aflat că va arbitra finala Campionatului Mondial din 2026. Foto: Captură „X”, @FIFAcom

Galerie foto (15 imagini)

Momentul în care Slavko Vincic a aflat că va arbitra finala Campionatului Mondial din 2026. Foto: Captură „X”, @FIFAcom Momentul în care Slavko Vincic a aflat că va arbitra finala Campionatului Mondial din 2026. Foto: Captură „X”, @FIFAcom Momentul în care Slavko Vincic a aflat că va arbitra finala Campionatului Mondial din 2026. Foto: Captură „X”, @FIFAcom Momentul în care Slavko Vincic a aflat că va arbitra finala Campionatului Mondial din 2026. Foto: Captură „X”, @FIFAcom Momentul în care Slavko Vincic a aflat că va arbitra finala Campionatului Mondial din 2026. Foto: Captură „X”, @FIFAcom
+15 Foto
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Finala Cupei Mondiale reprezintă cel mai important meci din cariera arbitrului sloven, aflat pe lista FIFA din 2010.

Vinčić a fost promovat în categoria Elite, dedicată celor mai valoroși arbitri din lume, în același timp cu românul Istvan Kovacs, în decembrie 2019.

Slovenul a condus două finale majore la nivelul cluburilor. În 2022, a arbitrat Eintracht Frankfurt – Rangers, din Europa League.

Partida s-a încheiat la egalitate, 1-1, iar formația germană a câștigat trofeul la loviturile de departajare.

Doi ani mai târziu, slovenul s-a aflat la centru la finala Ligii Campionilor dintre Borussia Dortmund și Real Madrid, câștigată de formația spaniolă cu 2-0, pe Wembley.

Spania nu a pierdut cu Vincic la centru

Spania are un bilanț favorabil în meciurile conduse de arbitrul sloven: trei victorii și două remize.

  • Spania - Franța 2-1, semifinalele Euro 2024
  • Spania - Italia 1-0, grupele Euro 2024
  • Spania - Italia 2-1, semifinalele Ligii Națiunilor 2023
  • Spania - Suedia 0-0, grupele Euro 2020
  • Spania - Columbia 2-2, meci amical, 2017

Argentina are o singură experiență cu slovenul la centru. Rezultatul i-a transformat pe sud-americani în subiect de glume.

Vinčić a arbitrat înfrângerea surprinzătoare cu Arabia Saudită, scor 1-2, din faza grupelor Cupei Mondiale din 2022. La capătul turneului final, argentinienii au câștigat marele trofeu.

Slavko Vinčić, scandal uriaș în 2020

Slovenul a fost implicat într-un scandal în 2020. Vincic a fost arestat în Bosnia și Herțegovina în timpul unei operațiuni legate de trafic de droguri și prostituție.

Slovenul a negat orice legătură cu gruparea vizată și a fost ulterior achitat.

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