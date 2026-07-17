Cine va arbitra finala CM 2026 VIDEO. Argentina s-a făcut de râs la precedentul meci cu el la centru » Talisman pentru Spania

Arbitrul sloven Slavko Vinčić (46 de ani) a fost desemnat de FIFA să conducă finala Campionatului Mondial din 2026, dintre Spania și Argentina.

Meciul este programat duminică, 19 iulie, de la ora 22:00. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

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Vinčić va fi ajutat la cele două linii de compatrioții Tomaž Klancnik și Andraz Kovacic. Arbitru de rezervă va fi Adham Makhadmeh (Iordania).

Slavko Vinčić va arbitra finala Campionatului Mondial dintre Spania și Argentina

FIFA a anunțat delegarea prin intermediul unui videoclip filmat în fața arbitrilor rămași la turneul final.

După rostirea numelui său, „centralul” sloven a fost aplaudat de colegi. Vizibil emoționat, Vinčić s-a îmbrățișat cu cei aflați în jurul său.

Finala Cupei Mondiale reprezintă cel mai important meci din cariera arbitrului sloven, aflat pe lista FIFA din 2010.

Vinčić a fost promovat în categoria Elite, dedicată celor mai valoroși arbitri din lume, în același timp cu românul Istvan Kovacs, în decembrie 2019.

Slovenul a condus două finale majore la nivelul cluburilor. În 2022, a arbitrat Eintracht Frankfurt – Rangers, din Europa League.

Partida s-a încheiat la egalitate, 1-1, iar formația germană a câștigat trofeul la loviturile de departajare.

Doi ani mai târziu, slovenul s-a aflat la centru la finala Ligii Campionilor dintre Borussia Dortmund și Real Madrid, câștigată de formația spaniolă cu 2-0, pe Wembley.

Spania nu a pierdut cu Vincic la centru

Spania are un bilanț favorabil în meciurile conduse de arbitrul sloven: trei victorii și două remize.

Spania - Franța 2-1, semifinalele Euro 2024

Spania - Italia 1-0, grupele Euro 2024

Spania - Italia 2-1, semifinalele Ligii Națiunilor 2023

Spania - Suedia 0-0, grupele Euro 2020

Spania - Columbia 2-2, meci amical, 2017

Argentina are o singură experiență cu slovenul la centru. Rezultatul i-a transformat pe sud-americani în subiect de glume.

Vinčić a arbitrat înfrângerea surprinzătoare cu Arabia Saudită, scor 1-2, din faza grupelor Cupei Mondiale din 2022. La capătul turneului final, argentinienii au câștigat marele trofeu.

Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....🥁



Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p — FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026

Slavko Vinčić, scandal uriaș în 2020

Slovenul a fost implicat într-un scandal în 2020. Vincic a fost arestat în Bosnia și Herțegovina în timpul unei operațiuni legate de trafic de droguri și prostituție.

Slovenul a negat orice legătură cu gruparea vizată și a fost ulterior achitat.

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