Banner anti-Putin la Craiova FOTO. Ucraineanul Romanchuk a afișat un mesaj dur la adresa președintelui Rusiei: „Am avut lacrimi în ochi” +7 foto
Oleksandr Romanchuk. Foto: Captură Instagram, @oleksandrromanchuk74
Liga Campionilor

Banner anti-Putin la Craiova FOTO. Ucraineanul Romanchuk a afișat un mesaj dur la adresa președintelui Rusiei: „Am avut lacrimi în ochi”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 17.07.2026, ora 09:48
alt-text Actualizat: 17.07.2026, ora 09:48
  • Oleksandr Romanchuk (26 de ani) a afișat un banner cu mesajul „FCK PTN” după victoria obținută de Universitatea Craiova în fața lui ML Vitebsk, în primul tur preliminar al Ligii Campionilor.
  • Mesajul este îndreptat direct împotriva lui Vladimir Putin (73 de ani), președintele Rusiei, stat agresor în războiul din Ucraina.
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Universitatea Craiova a câștigat returul cu 1-0 și s-a calificat în turul următor după 5-1 la general. Romanchuk a fost titular în ambele partide ale „dublei”, reușind două pase decisive.

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Romanchuk a afișat un mesaj dur la adresa lui Putin după calificarea Universității Craiova: „Am avut lacrimi în ochi”

Gestul lui Oleksandr Romanchuk nu a fost unul izolat. Încă din manșa tur, fundașul ucrainean a refuzat salutul protocolar cu jucătorii celor de la ML Vitebsk. Belarus este un aliat apropiat al Rusiei.

La finalul meciului de miercuri, fotbalistul a publicat mai multe imagini de pe stadion, printre care și una în care apare cu mesajul „FCK PTN”, îndreptat împotriva președintelui Rusiei.

Oleksandr Romanchuk, banner cu mesajul „FCK PTN” după meciul U Craiova - ML Vitebsk 1-0 (Foto: Instagram @oleksandrromanchuk74)
Oleksandr Romanchuk, banner cu mesajul „FCK PTN” după meciul U Craiova - ML Vitebsk 1-0 (Foto: Instagram @oleksandrromanchuk74)

Galerie foto (7 imagini)

Oleksandr Romanchuk, banner cu mesajul „FCK PTN” după meciul U Craiova - ML Vitebsk 1-0 (Foto: Instagram @oleksandrromanchuk74) Oleksandr Romanchuk, banner cu mesajul „FCK PTN” după meciul U Craiova - ML Vitebsk 1-0 (Foto: Instagram @oleksandrromanchuk74) Oleksandr Romanchuk, banner cu mesajul „FCK PTN” după meciul U Craiova - ML Vitebsk 1-0 (Foto: Instagram @oleksandrromanchuk74) Oleksandr Romanchuk, banner cu mesajul „FCK PTN” după meciul U Craiova - ML Vitebsk 1-0 (Foto: Instagram @oleksandrromanchuk74) Oleksandr Romanchuk, banner cu mesajul „FCK PTN” după meciul U Craiova - ML Vitebsk 1-0 (Foto: Instagram @oleksandrromanchuk74)
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„Debut în Liga Campionilor, o victorie și calificarea în turul următor. Nu putea fi mai bine de atât. Dar ceea ce a însemnat cel mai mult pentru mine aseară (n.r. - miercuri) a fost susținerea fanilor noștri.

Să văd steagurile Ucrainei, bannerele și mesajele de susținere pentru Ucraina a însemnat mai mult decât pot exprima în cuvinte. În timp ce Rusia continuă să ucidă zilnic ucraineni nevinovați, faptul că oamenii încă ne sunt alături înseamnă enorm.

Când am văzut acele bannere în tribune, am avut lacrimi în ochi. M-am simțit incredibil de mândru să port această emblemă și să joc pentru un club cu suporteri care susțin libertatea, umanitatea și adevărul.

Le mulțumesc suporterilor noștri pentru că sunt alături de Ucraina și de mine. Va rămâne pentru totdeauna în inima mea. Voi da tot ce am de fiecare dată când intru pe teren. Sper să trăim împreună multe alte victorii speciale. Glorie Ucrainei!”, a notat fotbalistul, pe rețelele de socializare.

Universitatea Craiova își continuă parcursul în preliminariile Ligii Campionilor cu o „dublă” împotriva campioanei Bulgariei, Levski Sofia.

Prima manșă este programată miercuri, 22 iulie, de la ora 20:30, pe stadionul „Georgi Asparuhov” din Sofia.

Returul se va disputa o săptămână mai târziu, pe 29 iulie, de la aceeași oră, pe „Ion Oblemenco”.

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