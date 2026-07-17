Presiunea numelui Șucu „Secundul” lui Pancu a vorbit pentru GOLAZO.ro despre fiul patronului de la Rapid: „Nu depinde foarte mult de antrenor”

Geraldo Alves (45 de ani), antrenor secund în staff-ul lui Daniel Pancu la Rapid, a vorbit în exclusivitate pentru GOLAZO.ro despre situația lui Andrei Șucu (17 ani), fiul acționarului majoritar al clubului giuleștean.

Tânărul mijlocaș și-a făcut debutul în Superliga în mai 2025, în remiza cu U Cluj, scor 2-2.

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În această vară, Andrei Șucu s-a pregătit din nou alături de prima echipă și a fost inclus, împreună cu alți fotbaliști proveniți din academie, în lotul deplasat în cantonamentul din Austria.

Geraldo Alves, despre ce are de făcut Andrei Șucu, fiul patronului Rapidului: „Nu trebuie să-l intereseze”

Geraldo Alves, promovat în această vară din academia Rapidului în staff-ul lui Daniel Pancu, a vorbit despre situația fiului patronului.

„ Vedem, momentan e în procesul de dezvoltare. Noi dorim ca juniorii să urce, nu numai Șucu, ci și Niculcea (n.r. - mijlocaș ofensiv de 17 ani), care a venit. Ei se dezvoltă cu echipa principală, pentru că ritmul e diferit.

Noi avem mereu gândul că orice jucător care ajunge aici poate juca, pe parcurs, în campionat. Depinde numai de ei: cum se pregătesc, dacă nu intervin accidentările, cât de serioși sunt. Nu depinde foarte mult de antrenor.

Antrenorul trebuie să urmărească și, dacă face treabă bună, există posibilitatea să joace”, a spus „secundul” lui Pancu pentru GOLAZO.ro.

Deși a debutat pentru Rapid, fotbalistul a evoluat un singur minut, pe finalul partidei cu clujenii, iar ulterior nu a mai bifat nicio apariție din mai 2025.

Statutul de fiu al acționarului majoritar a atras critici în jurul lui Andrei Șucu.

În ianuarie 2025, după un interviu acordat de tânărul fotbalist canalelor oficiale ale Rapidului, tehnicianul FCSB-ului Marius Baciu, pe atunci analist la Prima Sport susținea că mijlocașul ar trebui să rămână în plan secund.

Eu, în locul lui taică-su, nu-l lăsam să vină la interviuri. Tu vii să dai interviu ca ce? Că ești foarte bun sau că ești băiatul lui Șucu? Cred că ar fi benefic pentru el să fie puțin mai în umbră și să demonstreze prima dată mai mult. Lumea îl cataloghează ca băiatul lui Șucu, nu ca pe un jucător valoros. Să-și piardă numele și să joace. E șansa lui, trebuie să țină de ea Marius Baciu, antrenor FCSB

Ulterior, în octombrie 2025, Baciu a avut un discurs diferit și l-a indicat pe Andrei Șucu drept o posibilă soluție pentru regula U21 la Rapid:

„Am înțeles că este și talentat. Poate fi o soluție pentru U21”, a spus acesta, conform primasport.ro.

Geraldo Alves: „Nu cred că trebuie să-l intereseze asta”

În momentul în care și-a făcut debutul în prima ligă, tânărul fotbalist a purtat un tricou pe care era inscripționat doar prenumele său.

Geraldo Alves consideră însă că mijlocașul trebuie să se concentreze exclusiv asupra evoluției sale.

„Nu cred că are presiune. Trebuie să gestioneze lucrurile ca toți jucătorii care doresc să joace fotbal. Nu cred că trebuie să-l intereseze asta.

Trebuie să-l intereseze ce trebuie să facă și atât. Să fie profesionist, să se bucure de fotbal”, a mai spus Alves.

Rapid va debuta în noul sezon al Superligii luni, 20 iulie, de la ora 21:30, pe teren propriu, împotriva lui Sepsi.

Geraldo Alves cunoaște bine campionatul României. Fostul fundaș portughez a evoluat în trecut pentru FCSB, Petrolul și Astra Giurgiu.

A câștigat două Cupe ale României, una cu FCSB și una cu Petrolul, precum și titlul și Supercupa în tricoul Astrei.

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