„Vă rog eu frumos, nu-l mai arătați” MM Stoica, reacție în direct după ce a văzut imaginile din vestiarul lui Inter: „E ceva rău”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB și fan al Interului, a comentat dansul lui Nicolo Barella (29 de ani) din vestiar, după ce „nerazzurrii” au câștigat Cupa Italiei.

Inter a câștigat al doilea trofeu al acestui sezon, după cel din campionat, iar Nicolo Barella și-a arătat calitățile de dansator în vestiar.

Mihai Stoica, nemulțumit după ce a văzut dansul lui Nicolo Barella

Hakan Calhanoglu, unul dintre liderii de la Inter, a publicat pe internet imaginile cu mijlocașul central, în vestiar, care au devenit apoi virale.

După ce a văzut clipul, conducătorul de la FCSB a avut o reacție critică la adresa fotbalistului lui Cristi Chivu:

„Nu-l ajută deloc recitalul ăsta. E ceva mai rău decât văzusem la un moment dat în vestiarul Realului, cu Modric care încerca și el să danseze ca jucătorii de culoare ai echipei, care aveau asta în sânge.

Vă rog eu frumos, nu-l mai arătați. E ceva rău ce face băiatul ăsta, nu-l ajută nici fizicul. E mai rău decât Modric.

Nici n-a mai jucat nimic. De doi ani de zile nu mai... În continuare are cotă, ar putea să plece, că n-a ajutat. El joacă aceeași poziție cu Zielinski.

Ia mandatul lui Cristi Chivu și vezi evoluțiile lui Zielinski și pe ale lui Barella, care e și căpitan, al doilea după Lautaro”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

