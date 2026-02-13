A semnat cu Rapid! Legenda handbalului românesc merge la marea rivală  a CSM București

Cristina Vărzaru (46 de ani), fosta marea handbalistă a României, va fi noul manager al secției de handbal din cadrul clubului CS Rapid București.

În luna noiembrie a anului trecut, Cristina Vărzaru a demisionat de la CSM București, după 3 ani petrecuți la clubul din Capitală, alături de antrenorul Adrian Vasile. Aceasta a fost înlocuită de Aurelia Brădeanu.

Cristina Vărzaru a semnat cu CS Rapid

Anunțul venirii lui Vărzaru la Rapid a fost făcut chiar de clubul din Giulești, joi, pe rețelele de socializare.

„Cristina Georgiana Vărzaru este noul Manager Secție Handbal al CS Rapid Bucureşti!

Cu o carieră impresionantă și o înțelegere profundă a performanței sportive, Cristina va coordona activitatea secției și va contribui la dezvoltarea și consolidarea proiectului nostru.

Ne bucurăm să o avem alături de noi într-un rol-cheie pentru viitorul handbalului rapidist!

Bun venit și mult succes!”, a scris CS Rapid pe Facebook.

Cristina Vărzaru este una dintre cele mai bune handbaliste române din istorie. Aceasta a fost inclusă în European Handball Federation Hall of Fame în 2023.

De-a lungul carierei sale, Vărzaru a jucat pentru CS Oltchim Râmnicu Vâlcea (1998-2002), CS Rapid București (2003-2005), Viborg HK (2005-2012) și CSM București (2012-2017).

Cristina Vărzaru a fost și căpitanul naționalei de handbal feminin a României, alături de care a cucerit o medalie de argint la Campionatul Mondial din 2005 și o medalie de bronz la Campionatul European din 2010.

Trofeele cucerite de fosta extremă dreapta:

7X Titluri în România

4X Titluri în Danemarca

5X Cupa României

5X Cupa Danemarcei

4X Liga Campionilor

În acest moment, CS Rapid ocupă locul 6 în Liga Florilor, cu 13 puncte acumulate după 14 etape disputate.

Totuși, clubul giuleștean este lider în grupa C din EHF European League, din care mai fac parte RK Lokomotiva Zagreb, Tertnes Bergen și Vfl Oldenburg. CS Rapid are 6 puncte după 4 meciuri.

Duminică, Rapid merge în Norvegia pentru a juca cu Terten Bergen în etapa #5 din EHF European League. Meciul va începe la ora 15:00 și va fi transmis în direct de Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

