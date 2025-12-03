„Nu știu de ce n-a luat Balonul de Aur” Diego Simeone laudă un fotbalist al unei mari rivale: „Mă încântă!”

Barcelona - Atletico Madrid 3-1. Diego Simeone (55 de ani), antrenorul oaspeților, a declarat că Raphinha (28 de ani) ar fi trebuit să câștige Balonul de Aur.

Decernarea celui mai râvnit trofeu individual al fotbalului mondial a avut loc pe 22 septembrie, iar marele câștigător a fost Ousmane Dembele, jucătorul lui PSG.

Raphinha, jucătorul Barcelonei, s-a clasat abia pe locul 5. Lamine Yamal, colegul brazilianului, a terminat pe poziția secundă.

Diego Simeone, despre Raphinha: „Nu știu cum de nu a câștigat Balonul de Aur”

Antrenorul lui Atletico a fost impresionat de evoluția lui Raphinha, jucătorul Barcelonei:

„Îmi place foarte mult (n.r. - Raphinha). Joacă peste tot, oriunde e pus. Și marchează goluri frumoase. Nu știu cum de nu a câștigat Balonul de Aur. Eu îl aleg pe el ”, a precizat Diego Simeone, conform as.com.

Întrebat despre meciul pierdut marți cu Barcelona, scor 1-3, din etapa 19, Diego Simeone a spus:

„Am început bine. Dar ei au reușit să ne facă rău la mijlocul terenului, cu mingea filtrată pe interior. În repriza a doua a fost invers: ei au început puțin mai bine, dar, după 20 de minute, noi am fost cei care am căutat să câștigăm meciul.

Nu am reușit să mai marcăm, dar mi-a plăcut echipa. Știm că ei au un joc foarte bun și că joacă cu mulți oameni la mijloc pentru a crea dezordine în rândul fundașilor centrali adversari, iar astăzi le-a ieșit foarte bine”, a completat tehnicianul argentinian.

Barcelona s-a impus cu scorul de 3-1 în fața lui Atletico. Raphinha ('9), Dani Olmo ('65) și Ferran Torres ('90+6) au marcat golurile formației catalane, în timp ce Alex Baena ('19) a punctat pentru oaspeți.

În partida de pe Spotify Camp Nou, Raphinha a jucat timp de 65 de minute, fiind înlocuit de Marc Casado.

VIDEO. Barcelona - Atletico 3-1

În acest sezon, Raphinha a jucat în 11 partide pentru Barcelona și a marcat 4 goluri.

Jucătorul brazilian s-a confruntat și cu probleme medicale de la startul noului sezon. Raphinha a suferit o accidentare la bicepsul femural al coapsei drepte în meciul cu Real Oviedo, scor 3-1, de pe 25 septembrie.

90 de milioane de euro este cota de piață a lui Raphinha, conform Transfermarkt

