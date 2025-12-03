„Ești în vârf, apoi vine căderea” Raphael Varane s-a luptat cu depresia de mai multe ori în carieră: „Credeam că trebuie să trec prin asta”

Raphael Varane (32 de ani), fostul internațional francez, a rememorat cele mai dificile momente din cariera sa.

Fotbalistul crede că sănătatea mintală a sportivilor merită o atenție deosebită.

Raphael Varane a ajuns la Real Madrid, de la Lens, în vara anului 2011, iar adaptarea sa la trupa madrilenă a fost una dificilă.

Raphael Varane, despre cum l-a afectat depresia: „Credeam că trebuie să trec prin asta”

Ajuns la Real Madrid la 18 ani, fostul fundaș central spune că se simțea singur în capitala Spaniei și se concentra exclusiv pe fotbal pentru trece mai ușor perioada dificilă.

„ Pe teren eram concentrat, dar când am plecat nu voiam să mă duc acasă. Era o depresie. Nu mă mai bucuram de nimic ”, a spus Raphael Varane, portivit Le Monde.

Întrebat dacă a discutat, la momentul respectiv, cu vreo persoană despre trăirile sale, francezul a răspuns:

„Credeam că trebuie să treci prin asta ca să reușești. Abia îmi începeam cariera și îmi puneam o mie de întrebări: «Am făcut alegerea corectă venind aici? Ar trebui să plec? Ar trebui să vorbesc despre asta?»”.

Un nou episod depresiv după Cupa Mondială din 2018: „Ești în vârf, apoi vine căderea”

Un episod similar a trăit și după ce a câștigat Campionatul Mondial din 2018, însă perioada de izolare din timpul pandemiei de COVID-19 l-a ajutat să depășească momentul.

„Să spunem doar că e o experiență comună, pentru că învingătorii din 1998 ne avertizaseră, dar perioada de după Campionatul Mondial a fost foarte dificilă.

Îți realizezi visul, ești în vârful fotbalului mondial, iar apoi vine căderea.

Îmi amintesc că pandemia de Covid-19 m-a ajutat să ies din acea stare depresivă. Am reușit să procesez toate acele emoții și să mă resetez.

E paradoxal, pentru că acea perioadă a fost foarte grea pentru atât de mulți oameni din punct de vedere al sănătății mintale”, a spus Raphael Varane.

Fostul fundaș crede că programul încărcat pune un stres în plus pe umerii jucătorilor: „La nouă zile după finala Cupei Mondiale din 2022, am jucat un meci cu Manchester United. Programul era o nebunie. Nu am avut nicio pauză care să-mi permită să mă recuperez fizic sau psihic”.

După ce a câștigat trofeul mondial, Raphael Varane nu a fost singurul jucător francez care a traversat episoade depresive. I s-a întâmplat și lui Samuel Umtiti.

Nici măcar nu ieșeam din casă. Mental m-a afectat foarte mult, am avut episoade de depresie. Oamenii nu știau nimic despre asta Samuel Umtiti, fundaș Franța

Raphael Varane: „ A-ți arăta vulnerabilitatea nu înseamnă că ești slab”

După retragerea sa din fotbalul profesionist, Raphael Varane s-a preocupat de subiectul sănătății mintale a sportivilor.

Fostul campion mondial crede în ciuda atenției din ce în ce mai mari asupra laturii psihologice, depresia sportivilor este un subiect tabu: „Jucătorii trebuie să depășească toate limitele tactice, fizice și tehnice”.

De la o vârstă fragedă învățăm că trebuie să proiectăm puterea și să ascundem slăbiciunile. A-ți arăta vulnerabilitatea nu înseamnă că ești slab. Înseamnă că tu cauți soluții pentru a merge mai departe Raphael Varane

