Acționari noi la Dinamo Ce urmează pe plan financiar: „Care e strategia ta, cine ești tu?" + Ce i-a descurajat pe investitori
alt-text Publicat: 31.03.2026, ora 21:08
alt-text Actualizat: 31.03.2026, ora 21:08
  • Directorul financiar al lui Dinamo, Dan Gătăianțu, a vorbit despre posibilitatea de a aduce noi investitori la club

Acționar majoritar la Dinamo este Red&White Management, companie în structura căreia se află mai mulți oameni de afaceri și companii, iar roș-albii caută în continuare investitori care să se potrivească strategiei.

Oficialul „câinilor” a precizat că atât timp cât clubul a fost in insolvență, potențialii acționari au fost descurajați de situația financiară.

„Un efort foarte mare”  Dinamo a aplicat pentru licența UEFA după 9 ani: „Luptăm și am făcut totul!”
Acționari noi la Dinamo? „Suntem mereu în discuții”

„În ultimii 3 ani mereu am fost în discuții cu 2-3 investitori. A mai venit unul, a mai picat altul. Și acum sunt, la nivel național și internațional.

Noi căutăm partenerii compatibili cu ce ne-am propus. Toți acționarii pe care îi avem reflectă asta. Asta e extraordinar de benefic, dă liniște, predictibilitate. Altfel nu eram unde suntem azi.

La momentele potrivite, au venit oamenii potriviți. Tot ce vedem azi pe teren, în cifre, la birou, e reflexia acestuia adevăr foarte important.

(n.r. E vreun punct în care se îngreunează conversațiile cu orice potențial investitor, un impediment?) Nu, nimic legat de Dinamo. Toate elementele legate de Dinamo, de proiect, sunt doar aspecte pozitive.

Depinde și de investitor, persoană privată, fond de investiții, care cerințe particulare. Nu există două oferte la fel. Fiecare tip de investitor se uită la alte lucruri.

Ceea ce e mereu în discuție era întreaga situație juridică, apropo și de ieșirea din insolvență, ăsta a fost mereu un subiect. Necesită un anumit apetit de risc al unui investitor.

Cu privire la Dinamo, nu a existat niciun motiv de excludere, dar și noi vrem să fim confortabili cu investitorul respectiv. Ăsta trebuie să fie un parteneriat susținut din ambele părți. Care e strategia ta, cine ești tu? Uite, asta vrem să construim noi, cum vezi asta? Ce părere ai?

Sunt discuții în continuare, ne-am dori să cooptăm unul, doi investitori, în funcție și de cota pe care ei și-ar dori-o”, a spus Gătăianțu la 48 TV.

Structura din acționariatul lui Dinamo:

  • Red&White Management –  80,77%
  • Asociația „Peluza Cătălin Hîldan” – 12,06%
  • Asociația „Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo”  – 7,03 %
  • Lotus Perfect (Dorin Șerdean) – 0,1%
  • Asociația „Dinamo-Socios” – 0,024%
  • Andrei Valentin Cionca – 0,0068%
  • Sorin Preda – 0,0068%

Structura Red&White Management, acționar majoritar la Dinamo:

  • RNV Sport (Renovatio) – 38,04%
  • Andrei Cristian Nicolescu - 24,68%
  • Ioan Ovidiu Andrieș - 10,36%
  • Certinvest (Eugen Voicu) – 9,26%
  • Team Sport (Bogdan Pavel) – 6,70%
  • Dan Gătăianțu – 5,96%
  • Lusson Holding (Gelu Sulugiuc) – 5%

Raportul financiar al lui Dinamo pe 2025

Raport financiar la Dinamo  Clubul a publicat toate cifrele: cât s-a cheltuit pe transferuri + ce va face o diferență uriașă anul acesta
Vești bune de la  stadionul Dinamo   A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Naționala „vegetală”

Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Cei care ne refuză

Loți joacă în echipă cu Viktor

Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Pițurcă spune lucruri

De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Disprețul

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Suntem așa cum suntem, pa!

Nimic nou sub soare

Demisia, Mircea Sandu!

Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Hai la lupta cea mică!

Coșmarul Lojilor A și B

Mulțumim, Mircea Lucescu!

Burleanu și burlescul

Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
