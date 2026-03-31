Directorul financiar al lui Dinamo, Dan Gătăianțu, a vorbit despre posibilitatea de a aduce noi investitori la club

Acționar majoritar la Dinamo este Red&White Management, companie în structura căreia se află mai mulți oameni de afaceri și companii, iar roș-albii caută în continuare investitori care să se potrivească strategiei.

Oficialul „câinilor” a precizat că atât timp cât clubul a fost in insolvență, potențialii acționari au fost descurajați de situația financiară.

Acționari noi la Dinamo? „Suntem mereu în discuții”

„În ultimii 3 ani mereu am fost în discuții cu 2-3 investitori. A mai venit unul, a mai picat altul. Și acum sunt, la nivel național și internațional.

Noi căutăm partenerii compatibili cu ce ne-am propus. Toți acționarii pe care îi avem reflectă asta. Asta e extraordinar de benefic, dă liniște, predictibilitate. Altfel nu eram unde suntem azi.

La momentele potrivite, au venit oamenii potriviți. Tot ce vedem azi pe teren, în cifre, la birou, e reflexia acestuia adevăr foarte important.

(n.r. E vreun punct în care se îngreunează conversațiile cu orice potențial investitor, un impediment?) Nu, nimic legat de Dinamo. Toate elementele legate de Dinamo, de proiect, sunt doar aspecte pozitive.

Depinde și de investitor, persoană privată, fond de investiții, care cerințe particulare. Nu există două oferte la fel. Fiecare tip de investitor se uită la alte lucruri.

Ceea ce e mereu în discuție era întreaga situație juridică, apropo și de ieșirea din insolvență, ăsta a fost mereu un subiect. Necesită un anumit apetit de risc al unui investitor.

Cu privire la Dinamo, nu a existat niciun motiv de excludere, dar și noi vrem să fim confortabili cu investitorul respectiv. Ăsta trebuie să fie un parteneriat susținut din ambele părți. Care e strategia ta, cine ești tu? Uite, asta vrem să construim noi, cum vezi asta? Ce părere ai?

Sunt discuții în continuare, ne-am dori să cooptăm unul, doi investitori, în funcție și de cota pe care ei și-ar dori-o”, a spus Gătăianțu la 48 TV.

Structura din acționariatul lui Dinamo:

Red&White Management – 80,77%

Asociația „Peluza Cătălin Hîldan” – 12,06%

Asociația „Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo” – 7,03 %

Lotus Perfect (Dorin Șerdean) – 0,1%

Asociația „Dinamo-Socios” – 0,024%

Andrei Valentin Cionca – 0,0068%

Sorin Preda – 0,0068%

Structura Red&White Management, acționar majoritar la Dinamo:

RNV Sport (Renovatio) – 38,04%

Andrei Cristian Nicolescu - 24,68%

Ioan Ovidiu Andrieș - 10,36%

Certinvest (Eugen Voicu) – 9,26%

Team Sport (Bogdan Pavel) – 6,70%

Dan Gătăianțu – 5,96%

Lusson Holding (Gelu Sulugiuc) – 5%

Raportul financiar al lui Dinamo pe 2025

