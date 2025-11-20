Întăriri la Dinamo Anunțul făcut de Andrei Nicolescu: „Ăsta e planul”

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a anunțat că formația din „Ștefan cel Mare” va mai transfera trei sau patru jucători în perioada de mercato din iarnă.

Dinamo ocupă locul 3, cu 30 de puncte, după primele 16 etape ale sezonului regulat.

Andrei Nicolescu a dezvăluit că Zeljko Kopic va mai primi întăriri în pauza de iarnă.

Andrei Nicolescu: „Planul este să aducem 3-4 jucători care să ne ajute”

Oficialul lui Dinamo a subliniat faptul că lotul nu se va schimba din temelii și își dorește să mai transfere maximum 4 jucători.

„Nu ne dorim să schimbăm mulți jucători. Planul este să aducem 3-4 jucători care să ne ajute.

Suntem ținuți de regula cu 13 jucători străini. Suntem constrânși de anumite reguli pe care le avem la club”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit digisport.ro.

Regulamentul din Liga 1 impune ca Lista A a fiecărei echipe să conțină 25 de jucători, dintre care:

un număr de minimum 8 jucători formați la nivel național, adică în România

un număr de minimum 4 jucători formați la nivelul clubului

un număr maxim de 4 jucători non-Uniunea Europeană, 13 jucători străini în total, comunitari și non-UE.

În acest moment, Dinamo are în lot nu mai puțin de 12 jucători străini:

Devis Epassy

Kennedy Boateng

Jordan Ikoko

Maxime Sivis

Nikita Stoinov

Eddy Gnahore

Kyriakou Charalampos

Georgi Milanov

Danny Armstrong

Mamadou Karamoko

Stipe Perica

Alberto Soro

Andrei Nicolescu, despre „Ordinul Novak”: „O păcăleală”

„Ordinul Novak” a trecut miercuri de Camera Deputaților și va fi integrat în Legea Sportului, impunând astfel ca 40% dintre jucătorii aflați pe teren în sporturile de echipă să fie români, însă Nicolescu nu vede benefică inițiativa.

„Ea, teoretic, vrea să facă ceva bun, dar pleacă de la o premisă absolut proastă. Pentru că noi, dacă nu avem bază de selecție, dacă impunem lucrurile astea, efectele vor fi... rele, nu vor fi bune.

Cred că cei care decid soarta sportului românesc ar trebui să se uite la ce înseamnă infrastructură și ceea ce înseamnă condiții pentru a avea o bază de selecție.

Pentru că dacă avem aceste lucruri, natural se va produce ceea ce vor să impună prin legea asta. Asta ca o sinteză a efectelor.

Plus că noi, pe strategia de fotbal în România, cred că nu putem să aplicăm această lege atâta timp cât nu avem mijloacele cu care să o facem.

Nu avem o bază de selecție corectă și nu avem o infrastructură pentru ca din acea bază de selecție să transformăm niște copii în atleți și în performeri.

Dacă cineva din domeniul politic ar vrea să facă bine pentru sportul românesc, că înțeleg că legea asta e pentru sportul românesc, nu e pentru fotbal, ar trebui să impună niște investiții în infrastructură și metodologie. Iar efectul nu se va vedea acum, se va vedea în câțiva ani.

Dar noi, de ani de zile, încercăm să ne păcălim cu asta. Cum e și legea asta, că dacă o să impunem asta, automat o să avem mai mulți jucători buni. Este o păcăleală”, a mai spus Nicolescu.

