Soluții pentru Lucescu Andrei Nicolescu propune trei jucători la națională în 2026: „Să aducă ceva în anumite momente” + Se opune „Ordinului Novak”
Andrei Nicolescu
Nationala

Soluții pentru Lucescu Andrei Nicolescu propune trei jucători la națională în 2026: „Să aducă ceva în anumite momente” + Se opune „Ordinului Novak”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 19.11.2025, ora 22:27
  • Andrei Nicolescu (49 de ani) a vorbit pe tema situației de la echipa națională și a propus trei jucători de la Dinamo pentru lot, la barajul din martie 2026.
  • În plus, oficialul „câinilor” a transmis că „Ordinul Novak” nu va aduce efectele dorite în sportul românesc.

Nicolescu a venit cu trei variante de jucători de la propria echipă, care l-ar putea ajuta pe Mircea Lucescu în anumite momente ale meciului, la barajul pentru CM 2026.

Andrei Nicolescu: „Pot să aducă câte ceva în anumite momente în joc”

Întrebat dacă soluțiile sale s-ar potrivit pentru echipa de start, președintele lui Dinamo a răspuns:

„Soluții efective pentru primul «11», nu știu. Pentru lot, da. Dar pentru primul «11», cred că ar fi un miracol. Doar să aducă câte ceva în anumite momente în joc.

Mă gândesc la cei doi care au fost convocați (n.r. - Cîrjan și Opruț). Eu mă mai gândesc și la Mărginean, dar nu știu dacă e cazul să pui presiune pe el”, a spus președintele lui Dinamo la Fotbal Club, pe Digi Sport.

Andrei Nicolescu: „Noua lege e o păcăleală”

„Ordinul Novak” a trecut miercuri de Camera Deputaților și va fi integrat în Legea Sportului, impunând astfel ca 40% dintre jucătorii aflați pe teren în sporturile de echipă să fie români, însă Nicolescu nu vede benefică inițiativa.

„Ea, teoretic, vrea să facă ceva bun, dar pleacă de la o premisă absolut proastă. Pentru că noi, dacă nu avem bază de selecție, dacă impunem lucrurile astea, efectele vor fi... rele, nu vor fi bune.

Cred că cei care decid soarta sportului românesc ar trebui să se uite la ce înseamnă infrastructură și ceea ce înseamnă condiții pentru a avea o bază de selecție. Pentru că dacă avem aceste lucruri, natural se va produce ceea ce vor să impună prin legea asta. Asta ca o sinteză a efectelor.

Plus că noi, pe strategia de fotbal în România, cred că nu putem să aplicăm această lege atâta timp cât nu avem mijloacele cu care să o facem. Nu avem o bază de selecție corectă și nu avem o infrastructură pentru ca din acea bază de selecție să transformăm niște copii în atleți și în performeri.

Dacă cineva din domeniul politic ar vrea să facă bine pentru sportul românesc, că înțeleg că legea asta e pentru sportul românesc, nu e pentru fotbal, ar trebui să impună niște investiții în infrastructură și metodologie. Iar efectul nu se va vedea acum, se va vedea în câțiva ani.

Dar noi de ani de zile încercăm să ne păcălim cu asta. Cum e și legea asta, că dacă o să impunem asta, automat o să avem mai mulți jucători buni. Este o păcăleală”, a mai spus Nicolescu.

Pe lângă criteriul ăsta, faptul că suntem în Uniunea Europeană, este o chestie care ține de aspectul legal. Eu cred că înainte de a fi adoptată, vor fi suficiente opinii care vor solicita, cum să zic, vor chestiona legalitatea legii la Curtea Constituțională în ceea ce privește raportarea la normele europene. Cred că nu va fi nevoie să ajungă Dinamo să facă acest lucru. Am ceva dubii cu privire la modul în care se dorește să fie implementată și cred că, cumva, contravine unor norme europene. Andrei Nicolescu, la Digi Sport

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
dinamo bucuresti Echipa Nationala andrei nicolescu ordinul novak baraj cm 2026
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share