Dezamăgit de Bolojan Legendarul căpitan al Stelei și-a spus oful: „Premierul Ungariei a făcut asta, din Guvernul României n-a venit nimeni”

Tudorel Stoica (71 de ani), legendarul căpitan al Stelei, i-a bătut obrazul premierului Ilie Bolojan (56 de ani).

Prezent la premiera de la București a filmului despre cariera lui Ladislau Boloni, fostul său coleg de la Steaua și echipa națională, Tudorel Stoica s-a arătat dezamăgit de faptul că Ilie Bolojan nu a dat curs invitației.

Tudorel Stoica: „Premierul Ungariei a făcut asta”

Premierul României nu s-a prezentat nici la înmormântarea lui Emeric Ienei, fostul mare antrenor al Stelei, care a decedat pe 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani.

Iritat de ceea ce s-a întâmplat, Tudorel Stoica a dezvăluit ce a făcut omologul lui Bolojan din Ungaria când Ienei a fost condus pe ultimul drum.

„Ceea ce pot să vă spun este că acum, când am fost la înmormântarea lui nea Imi, premierul Ungariei, care era în America, a sunat, a dat ordin ca un reprezentant al guvernului maghiar să vină. Dacă nu era plecat, venea personal .

A venit un reprezentant al Ungariei, un foarte mare reprezentant al ziariștilor din Ungaria, un lucru extraordinar.

Din guvernul României n-a venit nimeni, din păcate. Așa sunt tratați oamenii care ar merita mai mult, dar, din păcate, mi-e greu să vorbesc și n-are rost, pentru că oricum nu se va schimba nimic”, a declarat Tudorel Stoica.

Tudorel Stoica: „ Asta-i România”

Legendarul căpitan al formației care a câștigat Cupa Campionilor în anul 1986 și-a exprimat nemulțumirea și în privința modului în care sunt tratați unii sportivi care au făcut performanță pentru România.

„Nu există în România o apreciere pentru ceea ce s-a întâmplat.

Ceea ce a realizat Steaua '86, nu numai câștigarea Cupei Campionilor, ci și câștigarea Supercupei Europei, plus o semifinală și o finală, s-a făcut numai cu jucători români.

Vă dați seama că ne-am bătut cu cele mai mari forțe și nu că a fost o întâmplare, dar am reușit să și rămânem în frunte, acolo.

Sunt multe de spus despre ceea ce ar trebui să se facă pentru sportivi.

Nu numai pentru fotbaliști, ci pentru toți sportivii români și oamenii care și-au petrecut tinerețea prin cantonamente în vremuri foarte grele.

Dar asta-i România și nu pot să mai vorbesc mai mult”, a concluzionat Tudorel Stoica.

