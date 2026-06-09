Caz fără precedent la Mondial! SUA a anulat alocarea biletelor pentru fanii Iranului » Reacția federației asiatice
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Caz fără precedent la Mondial! SUA a anulat alocarea biletelor pentru fanii Iranului » Reacția federației asiatice

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.06.2026, ora 18:27
alt-text Actualizat: 09.06.2026, ora 18:27
  • Federația Iraniană de Fotbal a transmis că SUA i-a retras dreptul de a vinde bilete suporterilor săi, pentru cele trei meciuri din faza grupelor de la CM 2026.
  • Turneul final va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie, în SUA, Mexic și Canada.
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SUA le-a impus, recent, jucătorilor și reprezentanților naționalei din Iran să părăsească țara la finalul fiecărui meci de la Mondial, având la dispozție doar 24 de ore, iar acum a venit cu o decizie care îi afectează puternic și pe fani.

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SUA i-a retras Iranului dreptul de a mai vinde bilete fanilor pentru CM 2026

Acum, conflictul început în urmă cu câteva luni continuă cu revocarea dreptului federației iraniene de mai vinde bilete către propriii suporteri.

Astfel, apare o problemă foarte mare în rândul celor care deja și-au planificat o călătorie, au achiziționat bilete de avion și cazări pentru turneul final.

„Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că mulți suporteri iranieni de fotbal, bazându-se pe procesul anunțat oficial, își făcuseră deja planurile necesare pentru a asista la meciuri.

Privarea suporterilor iranieni de accesul la alocarea legală și oficială a biletelor este o acțiune contrară spiritului care guvernează competițiile internaționale și principiului egalității între țările participante.

Această situația ridică întrebări serioase cu privire la interferența considerentelor non-sportive și politice în organizarea celui mai mare eveniment fotbalistic din lume”, a transmis Federația Iraniană de Fotbal, potrvit theguardian.com.

2 zile
au mai rămas până la startul CM 2026. Primul meci va fi Mexic - Africa de Sud, pe 11 iunie, de la ora 22:00

Meciurile Iranului la Campionatul Mondial:

  • Noua Zeelandă, 16 iunie, la Los Angeles
  • Belgia, 21 iunie, la Los Angeles
  • Egipt, 27 iunie, la Seattle

Lotul Iranului pentru Campionatul Mondial 2026

Selecţionerul Amir Ghalenoei a anunțat lista jucătorilor iranieni care vor evolua la CM 2026, cel mai cunoscut nume fiind Mehdi Taremi, fostul atacant al echipelor Inter şi Porto, care joacă în prezent la Olympiakos.

  • Portari: Alireza Beiranvand (Tractor, IRN), Hossein Hosseini (Sepahan, IRN), Payam Niazmand (Persepolis, IRN)
  • Fundaşi: Danial Eiri (Malavan, IRN), Ehsan Hajsafi (Sepahan, IRN), Saleh Hardani (Esteghlal, IRN), Hossein Kanaani (Persepolis, IRN), Shoja Khalilzadeh (Tractor, IRN), Milad Mohammadi (Persepolis, IRN), Ali Nemati (Foolad, IRN), Ramin Rezaeian (Foolad, IRN), Aria Yousefi (Sepahan, IRN)
  • Mijlocaşi: Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal, IRN), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli, EAU), Mehdi Ghaedi (Al-Nassr, EAU), Saman Ghoddos (Kalba, EAU), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda, EAU), Alireza Jahanbakhsh (Dender, BEL), Mohammad Mohebi (Rostov, RUS), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal, IRN), Mehdi Torabi (Tractor, IRN)
  • Atacanţi: Ali Alipour (Persepolis, IRN), Dennis Eckert (Standard Liege, BEL), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor, IRN), Shahriyar Moghanlou (Kalba, EAU), Mehdi Taremi (Olympiacos, GRE).

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