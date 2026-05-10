Alexandru Mitriță (31 de ani), mijlocașul de la Zhejiang Professional, a reușit un nou gol spectaculos în China.

Fotbalistul român a marcat singurul gol al echipei sale din remiza cu Tianjin Jinmen Tiger, scor 1-1, în etapa #11 din prima ligă a Chinei.

Alexandru Mitriță, gol senzațional în China

În minutul 81 al partidei cu Tianjin Jinmen Tiger, Alexandru Mitriță a fost desemnat să bată o lovitură liberă din marginea careului, dintr-un unghi foarte închis.

Totuși, fotbalistul român a reușit o execuție uluitoare și a înscris. Acesta a tras puternic la colțul scurt, iar portarul advers, fiind păcălit de traiectoria balonului, nu a reușit să-l rețină.

Astfel, Mitriță și-a dus echipa în avantaj, dar Tianjin Jinmen Tiger a egalat din penalty, în minutul 90+13, și a stabilit scorul final, 1-1.

Odată cu această reușită, Alexandru Mitriță a ajuns la șase goluri în acest sezon al primei ligi din China. El a mai reușit și două pase decisive.

Mitriță a evoluat în doar șase partide din cele 11 disputate până acum în campionatul chinez, el ispășind o suspendare de cinci etape, după ce și-a tras de păr un adversar la partida cu Chongqing, din etapa a patra.

4 milioane de euro este cota lui Alexandru Mitriță, conform Transfermarkt

Ca urmare a remizei cu Tianjin Jinmen Tiger, Zhejiang Professional ocupă locul #8 în prima ligă a Chinei, cu 10 puncte acumulate în 11 etape.

VIDEO. Golul fantastic reușit de Alexandru Mitriță:

