De ce a jucat Cîrjan modest Andrei Nicolescu a explicat prestația slabă a căpitanului „câinilor” din meciul cu Rapid

Dinamo - Rapid 0-2. „Câinii” au fost învinși în derby-ul de duminică, la capătul unei partide în care Cătălin Cîrjan (22 de ani) a avut o evoluție modestă.

Acum, Andrei Nicolescu, președintele „alb-roșiilor”, a venit cu explicații privind jocul căpitanului de la Dinamo.

Dinamo nu a reușit nici măcar să marcheze în poarta celor de la Rapid duminică, deși giuleștenii au jucat în inferioritate din minutul 68.

Andrei Nicolescu: „Cîrjan are o dorință prea mare de a demonstra”

Oficialul „câinilor” crede că dorința lui Cîrjan de a demonstra ce poate în meciurile importante este cauza pentru care greșește foarte mult și are astfel de evoluții.

„În multe momente, cel puțin pe tranziție defensivă, am fost surprinși de Christensen. În rest, am stat bine la mijloc. Eu, cum să zic, îmi doresc foarte mult ca Cătălin Cîrjan… și a început să scape de asta, dar îi trebuie timp să se adapteze. Are o dorință prea mare de a demonstra în meciuri pe care le consideră importante.

Din dorința asta el se supralicitează personal și își dorește atât de mult încât intră în niște conjuncturi din care faza îl obligă, îl face în așa manieră încât să nu iasă bine, pentru că se pune în niște posturi d-astea dintr-o dorință foarte mare.

Anul ăsta a început să își găsească echilibrul, să își câștige modul de a gândi pentru a trata astfel de meciuri. Poate aseară a fost încă un pic emotiv și și-a dorit prea mult. O supraîncărcare.

Nu știu dacă e o miză personală, dar pare că s-a supraîncărcat și din cauza asta pare că a făcut un meci neinspirat. N-a avut realizări”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

Cîrjan a bifat 13 apariții pentru Dinamo în acest sezon de Liga 1, în care a reușit două goluri și trei pase decisive.

Căpitanul dinamoviștilor a ajuns la club în 2024, de la Arsenal U21, care îl împrumutase în ultima stagiune chiar la Rapid.

VIDEO. Autogolul lui Gnahore a deblocat tabela în Dinamo - Rapid 0-2

