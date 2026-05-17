FCSB sau Botoșani? VIDEO. Cătălin Cîrjan, pus să aleagă adversara pe care și-o dorește la baraj: „Noi trebuie să ne concentrăm pe asta”

DINAMO - CFR CLUJ 0-0. Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor”, a vorbit despre remiza echipei sale.

După egalul cu CFR Cluj, Dinamo nu va mai putea termina sezonul mai sus de locul 4, poziție care duce la barajul pentru Conference League.

DINAMO - CFR CLUJ 0-0 . Cătălin Cîrjan, pus să aleagă între FCSB și FC Botoșani

Întrebat ce adversar își dorește dintre FCSB și FC Botoșani, căpitanul „câinilor” a ales să vorbească despre meciul din etapa viitoare cu U Cluj, care ar putea fi decisiv în lupta pentru titlu.

„Ne-am dorit foarte mult să câștigăm. Din păcate, doar un egal. Rămânem pe locul 4. Până la urmă ne uităm în spate și vedem un progres față de anul trecut.

Am început acest play-off foarte rău, cu două înfrângeri și după ne-am revenit și suntem în obiectiv și jucăm barajul.

Nu ne gândim că vom juca cu FCSB. Ne gândim că mai avem un meci cu U Cluj, să fim sănătoși și după vom vedea cu cine vom juca.

În ultima etapă vom fi implicați în lupta la titlu, dar nu e treaba noastră. Noi ne dorim să ajungem în Europa și nu știu ce va fi la Cluj.

A fost un sezon foarte lung, simțim fizic oboseală și dureri, dar nu e o scuză. Cei care joacă trebuie să intre pe teren și să ducă Dinamo în Europa. Deocamdată nu știm ce are George Pușcaș. A simțit ceva și vedem zilele următoare.

E o diferență mare când avem suporterii alături de noi. Se simte asta. Nu e treaba mea să vorbesc despre tensiunile dintre galerie și conducere, treaba mea este să îmi fac treaba pe teren. Sper din suflet să fie totul bine la Dinamo.

Nu vreau să aleg eu cu cine jucăm la baraj. Cele două vor avea acest meci și cine va merita, va fi acolo. Noi trebuie să ne concentrăm pe noi, să fim la un nivel bun și să fim pregătiți la ora meciului”, a declarat Cătălin Cîrjan.

