Farul nu crede în amicale FOTO. Constănțenii au stricat  prezentarea lui Dinamo! Ce s-a întâmplat pe „Arcul de Triumf” +27 foto
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Farul nu crede în amicale FOTO. Constănțenii au stricat prezentarea lui Dinamo! Ce s-a întâmplat pe „Arcul de Triumf”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 11.07.2026, ora 21:36
alt-text Actualizat: 11.07.2026, ora 21:41
  • Dinamo pierde ultimul amical al verii cu Farul, scor 1-3, în fața a aproape 4.000 de dinamoviști prezenți pe „Arcul de Triumf”.
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Dinamo a ales să susțină un meci amical în fața propriilor suporteri cu o săptămână înainte de startul noului sezon. „Câinii” și-au prezentat lotul și noile tricouri, însă evenimentul a fost stricat de Farul.

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FOTO. Farul nu crede în amicale. Constănțenii au stricat  prezentarea lui Dinamo! Ce s-a întâmplat pe „Arcul de Triumf”

Mărginean a deschis rapid scorul, în minutul 8, cu o lovitură de cap, însă s-au bucurat de gol doar 20 de minute. Același Mărginean a comis-o în propriul care, când a respins aiurea o centrare, iar Ahlinvi a reușit să egaleze.

Imediat după pauză, cuplul Alibec - Doicaru s-a dovedit a fi greu de anihilat de către apărarea dinamovistă, ambii reușind să înscrie.

A făcut-o mai întâi Alibec, imediat după startul reprizei secunde, când a fost găsit perfect de centrarea lui Doicaru și a înscris cu capul din 2 metri.

Nouă minute mai târziu, Alibec i-a întors serviciul lui Doicaru. Lansat după o pasă excelentă de peste 50 de metri a lui Larie, Alibec i-a luat fața lui Duțu și a trimis balonul în fața porții, de unde Doicaru l-a reluat simplu în plasă.

„CâiniI” puteau reduce din handicap, însă, pe rând, Mărginean, Musi și Tarbă n-au reușit să fructifice ocaziile mari pe care le-au avut.

Cele două formații vor debuta în noul sezon al Ligii 1 duminica viitoare. Ambele vor evolua în deplasare, Dinamo cu Petrolul și Farul cu U Cluj.

Dinamo - Farul 1-3

  • Au marcat: Mărginean 8 / Ahlinvi 28, Alibec 46, Doicaru 57

Final. Farul se impune pe „Arcul de Triumf”.

Min. 90+1 - Tarbă șutează de la aproape 20 de metri, însă balonul trece puțin pe lângă vinclul porții.

Min. 65 - Musi pătrunde în careu și șutează puternic la colțul lung, însă balonul se duce pe lângă poartă.

Min. 65 - Mărginean șutează de la 20 de metri, însă Munteanu reușește să respingă.

Min. 57 - Gol Farul! Larie îl lansează pe Alibec în partea stângă cu o pasă de peste 50 de metri. Atacantul îi ia fața lui Duțu și pasează din prima în fața porții, de unde Doicaru împinge balonul în plasă.

Min. 51 - Radu trimite un balon pe jos în fața porții, Musi reia din prima din 10 metri, însă balonul se scurge la o palmă de bara porții lui Munteanu.

Min. 46 - Gol Farul! Doicaru pătrunde un careu și trimite un balon la bara a doua, Roșca nu ajunge la timp, iar Alibec îl reia în plasă cu capul din 2 metri.

Amical Dinamo - Farul (2).jpeg
Amical Dinamo - Farul (2).jpeg

Galerie foto (27 imagini)

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A început repriza secundă

Roșca îi ia locul lui Epassy.

Pauză

Min. 45 - Alibec șutează puternic din lovitură liberă de la marginea careului, dar Epassy intervine spectaculos și respinge în corner.

Min. 28 - Gol Farul! Țicu aruncă un balon în careu, Mărginean respinge slab, direct la Ahlinvi, care din 6 metri strecoară balonul pe lângă Epassy.

Min. 21 - Primul moment tensionat. Alibec cere un henț la Armstrong, la marginea careului dinamovist, însă arbitrul lasă jocul să continue. Atacantul are apoi o intrare dură asupra lui Armstrong și e luat imediat la țintă de fanii dinamoviști care au început să scandeze: „Milogule! Milogule!”.

Min. 14 - Țicu aruncă o minge peste apărarea lui Dinamo, Stoinov încearcă să respingă acrobatic, însă nu nimerește mingea, care ajunge la Alibec. Vârful Farului rămâne singur cu Epassy, care se apără excelent și îl forțează să iasă în afara careului. Alibec încearcă un lob spectaculos, dar mingea se duce puțin pe lângă poartă.

Amical Dinamo - Farul (4).jpeg
Amical Dinamo - Farul (4).jpeg

Galerie foto (27 imagini)

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Min. 8 - Gol Dinamo! Armstrong a executat o lovitură liberă din partea stângă, iar Mărginean a reluat în poartă cu capul din 8 metri.

Min. 1 - Galeria lui Dinamo continuă să boicoteze meciurile „câinilor” după schimbarea siglei și nu este prezentă la stadion.

A început meciul!

Amical Dinamo - Farul (7).jpeg
Amical Dinamo - Farul (7).jpeg

Galerie foto (27 imagini)

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19:30 Cîrjan, mesaj pentru fani

Înainte de startul partidei, jucătorii „câinilor” au intrat pe teren pe rând, fiind prezentați de crainicul Ștefan Știucă. Ultimul a fost căpitanul Cătălin Cîrjan, care le-a adresat și câteva cuvinte fanilor prezenți la stadion.

„Bună seara, «câinilor»! Vreau să vă mulțumesc în numele întregii echipe pentru că ați venit în seara asta alături de noi. Vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi sezonul trecut. Au fost momente bune, momente mai puțin bune, dar voi ați rămas alături de noi. Începe un nou drum alături de Mister Nuno și un nou staff și vreau să-i primim cum se cuvine.

Ne așteaptă un sezon dificil, dar, cu siguranță, cu voi alături suntem mai puternici și o să putem să ne îndeplinim toate obiectivele. Aș vrea să închei cu un citat pe care îl vedem în fiecare zi la Săftica: «Hai să le arătăm ăstora ce înseamnă Dinamo», cum spunea Cătălin. Hai, Dinamo!”, a spus Cîrjan.

Fraza cu care și-a încheiat discursul căpitanul lui Dinamo este un citat din regretatul Cătălin Hîldan, care este afișat în cantonamentul clubului de la Săftica pentru a-i motiva pe jucători.

Farul nu crede în amicale FOTO. Constănțenii au stricat  prezentarea lui Dinamo! Ce s-a întâmplat pe „Arcul de Triumf” Farul nu crede în amicale FOTO. Constănțenii au stricat  prezentarea lui Dinamo! Ce s-a întâmplat pe „Arcul de Triumf”

Echipele de start:

  • Dinamo: Epassy - Sivis, Duțu, Stoinov, Radu - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Musi, Al. Pop
  • Rezerve: Roșca, Bellaarouch, Ungureanu, D. Irimia, Opriș, Toader, Udosen, Licsandru, Mihai, A. Irimia, Mazilu, Karamoko, Tarbă, Kyrychenko, Hintsa
  • Antrenor: Nuno Campos
  • Farul: R. Munteanu - Țicu, D. Sîrbu, Larie, Dican - Sylvestre, Vînă, Njike, Ahlinvi - Doicaru, Alibec
  • Rezerve: Barbu, I. Cercel, Budescu, Păcuraru, Sima, Marincean, Constantinescu, Cojocaru
  • Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

Va fi și prima partidă în care „câinii” vor evolua în noile echipamente, urmând să poarte tricoul alb-roșu de acasă.

S-au vândut aproape 5.000 de bilete, însă abonații și copiii pot intra gratis la meci.

La partida de dimineață cu CSL Ștefăneștii de Jos, Nuno Campos a folosit următoarea echipă:

  • Epassy - Opriș, Toader, Pascual, D. Irimia - Mazilu, Udosen, Cr. Mihai, Tarbă - Karamoko, Hintsa

De partea cealaltă, Farul are și ea un antrenor nou, Ioan Ovidiu Sabău, însă a arătat multe slăbiciuni în perioada de pregătire, unde a reușit să marcheze un singur gol:

  • 1-1 cu Fratria (Bulgaria)
  • 0-0 cu Oțelul
  • 0-1 cu Cherno More (Bulgaria)
  • 0-3 cu FC Voluntari

Până la meciurile de azi, Dinamo a disputat 4 amicale în cantonamentul din Polonia:

  • 2-1 cu Leczna (Polonia)
  • 1-3 cu Motor Lublin (Polonia)
  • 4-0 cu LKS Lodz (Polonia)
  • 1-2 cu Omonia Nicosia (Cipru)

Dinamo va debuta în noul sezon pe 19 iulie, de la ora 19:30, în deplasare, cu Petrolul. În aceeași zi și tot în deplasare, Farul o va înfrunta pe U Cluj, de la ora 17:00.

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