Federația Germană de Fotbal (DFB) a anunțat că a ajuns la un acord cu Jurgen Klopp (59 de ani) pentru prelua naționala Germaniei.

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Singurul obstacol rămas este rezilierea înțelegerii cu Red Bull, acolo unde fostul tehnician al lui Liverpool ocupă funcția de director al secției de fotbal din 1 ianuarie 2025.

Jurgen Klopp, acord cu Federația Germană de Fotbal

„Președintele DFB, Bernd Neuendorf, și vicepreședintele DFB, Hans-Joachim Watzke, au purtat vineri, la New York, o primă discuție intensă cu Jurgen Klopp cu privire la posibila preluare a funcției de selecționer al naționalei.

În cadrul acestui schimb constructiv de opinii, s-a ajuns la un acord asupra punctelor esențiale ale unui potențial contract.

Discuțiile vor continua săptămâna viitoare. Ambele părți sunt încrezătoare că negocierile – sub rezerva unui acord cu actualul angajator al lui Klopp, Red Bull – vor putea fi încheiate cu succes în cele din urmă.

Un eventual contract trebuie aprobat în mod definitiv în cadrul unei ședințe comune a Consiliului de supraveghere și a Adunării acționarilor DFB”, a anunțat Federaţia germană într-un comunicat.

Dacă lucrurile merg conform planului, Kloop îl va înlocui la cârmă pe Julian Nagelsmann, cel care a fost demis din funcție, după eliminarea suprinzătoare a Germaniei încă din faza șaisprezecimilor CM (1-1, 3-4 pen. cu Paraguay).

Presa din Germania susține că fostul tehnician al lui Liverpool și Borussia Dortmund va semna un contract pe patru ani, cu obiectivele Euro 2028 și CM 2030, însă salariul său va fi mai mic decât se estima inițial.

8 milioane de euro va fi salariul lui Klopp ca selecționer, potrivit presei germane, cu două milioane sub suma vehiculată la un moment dat

Startul lui Klopp cu Germania: 4 meciuri în serie, primul contra Olandei

Jurgen ar urma să debuteze la națională în toamnă, în Liga Națiunilor, o primă „fereastră” internațională cu patru meciuri consecutive.

24 septembrie: Olanda - Germania.

27 septembrie: Germania - Grecia.

1 octombrie: Germania - Serbia.

4 octombrie: Grecia - Germania.

12 este locul ocupat acum de naționala Germaniei în clasamentul FIFA, între Columbia (11) și Croația (13)

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