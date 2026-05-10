„Nu am fost mulțumit” Zeljko Kopic a dezvăluit de ce l-a schimbat pe Cîrjan: „Pentru mine e foarte important felul în care te antrenezi”

Publicat: 10.05.2026, ora 22:07
Actualizat: 10.05.2026, ora 22:18
  • DINAMO - FC ARGEȘ 2-1. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a vorbit despre victoria foarte importantă din etapa a opta a play-off-ului.

Odată cu această victorie, Dinamo este foarte aproape de locul care duce în barajul pentru Conference League, fiind la cinci puncte distanță de Rapid, cu două etape înainte de finalul campionatului.

DINAMO - FC ARGEȘ. Zelko Kopic: „Sunt foarte fericit”

După victoria cu FC Argeș, tehnicianul croat s-a declarat foarte fericit de jocul prestat de echipa sa.

„Sunt foarte fericit. Merităm aceste puncte care sunt foarte importante. Am fost foarte buni în primele 30 de minute. Argeșul a încercat să facă presing, au căutat să nu ne ofere posibilitatea de a ne dezvolta jocul. Au existat și erori, dar energia a fost bună.

Andone a schimbat trei jucători la pauză și au început să joace mai bine. Le-am oprit anumite tranziții, printr-una dintre ele am și marcat. Ne-am asumat riscuri, am depus mult efort și am câștigat acest meci cu spiritul de echipă.

Avem și momente bune, dar și rele, ca orice echipă. Desigur că avem și anumite limite, dar felul în care muncesc jucătorii... este fantastic să lucrezi cu asemenea jucători”, a declarat Zeljko Kopic.

Întrebat despre situația lui Cătălin Cîrjan, primul jucător înlocuit, dar și despre Opruț, cel care va fi suspendat la partida cu CFR Cluj, Zeljko Kopic a spus:

„Cîrjan nu a fost în formă bună și nu am fost mulțumit de el. A avut niște probleme cu genunchiul, iar pentru mine felul în care te antrenezi e foarte important.

În ultimele două săptămâni el n-a fost sută la sută sănătos. În dueluri, când nu ai mult timp, dacă nu ești pregătit sută la sută n-ai cum să joci bine.

Opruț e o pierdere foarte mare pentru meciul cu CFR. Va trebui să vedem care e cea mai bună opțiune pentru acel meci, să căutăm cea mai bună formulă”.

Întrebat despre conflictul dintre suporteri și conducere, tehnicianul a declarat: „Nu sunt deciziile mele. Aș vrea să fiu eu cel care îi conectează pe toți, dar nu pot.

Îi înțeleg, dar clubul face în aceste momente tot ce depinde de el pentru a rezolva problema. Evident, noi ne dorim să-i avem alături de noi”.

