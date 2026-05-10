„Tricolorele", criticate în Japonia Au stârnit controverse după ce au sărbătorit medalia de la Mondiale urcându-se pe masa de joc: „Act imoral de neimaginat"
Jucătoarele din naționala de tenis de masă a României a sărbătorit urcate pe masă calificarea în semifinalele Campionatului Mondial 2026 de la Londra (foto: ITTF)
alt-text Publicat: 10.05.2026, ora 21:39
alt-text Actualizat: 10.05.2026, ora 21:39
  • Naționala feminină de tenis de masă a României a intrat în atenția presei din Asia după ce jucătoarele s-au urcat cu picioarele pe masa de joc pentru a celebra calificarea în semifinalele Campionatului Mondial 2026 de la Londra, rezultat care le-a asigurat și medalia de bronz mondială.

Imaginile au devenit virale imediat după victoria României cu Franța, scor 3-1, fiind distribuite inclusiv de Federația Internațională de Tenis de Masă (ITTF).

Momentul a generat rapid reacții puternice în spațiul online, în special în presa și comunitățile de fani din Japonia.

România, criticată în Japonia pentru celebrarea pe masa de joc

În sferturile de finală, România a învins Franța cu 3-1, iar punctul decisiv a fost obținut de Bernadette Szocs, care a câștigat în fața lui Jia Nan Yuan cu 3-1 (10-12, 11-6, 11-4, 14-12).

Imediat după ultimul punct, Szocs a urcat pe masa de joc și a început să sărbătorească intens. Colegele sale au intrat rapid în zona de joc și au urcat, la rândul lor, pe masă, într-un moment de euforie colectivă.

Imaginile au fost preluate și distribuite pe scară largă, iar gestul a generat discuții în spațiul online, unde o parte dintre reacții au pus accent pe respectul față de masa de joc și pe limitele comportamentului în competiție.

„Un gest pe care jucătoarele japoneze nu l-ar face niciodată”

În același timp, publicația japoneză world-tt.com analizează momentul dintr-o perspectivă culturală, explicând că în Japonia astfel de gesturi sunt rare, deoarece jucătorii sunt educați să trateze masa de joc cu un nivel ridicat de respect și disciplină încă din copilărie.

Site-ul titrează: „Un gest pe care jucătoarele japoneze nu l-ar face niciodată: Prima sărbătoare a României în 26 de ani - Cinci jucătoare sar pe masă”.

„De la o vârstă fragedă, sportivele japoneze sunt antrenate temeinic în cluburile școlare și în echipele de club pentru a «șterge masa» și a «manevra echipamentul cu grijă»”, explică niponii.

Bernadette Szocs: „Nu m-am gândit deloc la acel moment de celebrare, a venit natural”

Portalul asiatic notează: „Szocs nu și-a mai putut controla impulsul de bucurie. Și-a pus piciorul stâng pe masă, apoi a urcat complet pe aceasta.

Văzând acest lucru, coechipierele au sărit una după alta pe masă, realizând o celebrare în cinci jucătoare”.

Articolul descrie acest moment drept o „celebrare pe masă”, subliniind caracterul spontan al reacției.

După meci, Szocs a explicat emoțiile trăite, citată de world-tt.com: „Am fost extrem de emoționată! Sunt foarte fericită și mândră de echipa mea. Nu m-am gândit deloc la acel moment de celebrare, a venit natural”.

Jucătoarele europene, chineze și coreene sar uneori pe masă de entuziasm

Gestul a generat reacții puternice în spațiul online, unde o parte dintre comentarii au criticat modul de celebrare, considerând că depășește limitele obișnuite de conduită din tenisul de masă.

În analiza lor, japonezii notează că astfel de gesturi nu sunt complet neobișnuite în tenisul de masă internațional.

„Jucătoarele europene, chineze și coreene sar uneori pe masă de entuziasm, adoptând o atitudine ca și cum ar spune: «Uitați-vă la mine!».

Chiar și Ma Long (China), considerat cândva campion absolut, a sărit pe masă și a scos un urlet triumfător după ce a câștigat titlul individual la Campionatele Mondiale din 2015”, scriu japonezii.

Reacții și în Coreea de Sud: „Este masa de tenis un podium?”

Dezbaterile din Japonia au fost preluate și în Coreea de Sud. Publicația Star News Korea a titrat: „Este masa de tenis un podium?” Echipa feminină a României stârnește o controversă «de necrezut» la celebrare. Fani din întreaga lume «furioși»”.

Bucuria tricolorelor urcate cu picioare pe masă a fost criticată dur în comunitățile online și pe rețelele sociale din Asia.

„Un act imoral de neimaginat în țări asiatice precum Japonia sau Coreea”

Sud-coreenii fac trimitere la reacțiile vehemente ale fanilor pe platforma japoneză Nikkan Sports:

„Nu există nici măcar o urmă de respect față de masa de tenis”, „Este culmea lipsei de respect, fără nicio considerație pentru jucătorii care vor folosi acea masă imediat după”, și „Un act imoral de neimaginat în țări asiatice precum Japonia sau Coreea”.

România, învinsă de China în semifinale

Echipa feminină de tenis de masă a României a urcat, duminică, pe podiumul mondial, cucerind medalia de bronz la Campionatul Mondial 2026 de la Londra. Performanța marchează revenirea „tricolorelor” în elita mondială după 26 de ani.

România și-a asigurat medalia după victoria cu 3-1 în fața Franței din sferturile de finală, rezultat care a garantat automat prezența pe podium.

În semifinale, „tricolorele” au întâlnit marea favorită China și au cedat cu 0-3, după o prestație curajoasă în fața celei mai titrate echipe din tenisul de masă mondial.

