Organizatorii meciului aplică măsuri de securitate stricte înainte de semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Suporterii români sunt întâmpinați de numeroși stewarzi și supuși unor controale minuțioase, fiind obligați inclusiv să se descalțe la intrarea în stadion.

Probleme pentru suporterii români la accesul în stadion

Fanii naționalei noastre se confruntă cu mari probleme la intrarea pe Beșiktaș Park. Unul dintre suporterii aflați la intrarea în stadion a oferit reporterilor GOLAZO.ro prezenți la meci detalii despre controalele stricte la care sunt supuși fanii:

„E bătaie de joc la accesul nostru în tribune. M-au controlat șase filtre până la turnicheți, iar aici sunt deschise doar jumate dintre porți.

După turnicheți mai este un control unde te descalță și ești pus să arunci tot la gunoi. Doar actele sunt permise, atât. Au făcut saci de țigări electronice, baterii și aparate foto.”

Suporterii români aflați la intrarea în stadion FOTO: Vlad Nedelea (GOLAZO.ro)

Turcia impune controale stricte: suporterii români trebuie să se descalțe la intrarea în stadion

Federația Română de Fotbal estimează peste 3.000 de suporteri români în stadion, iar numărul poate chiar să se dubleze.

Organizatorii turci au luat măsuri stricte pentru a împiedica pătrunderea cu materiale pirotehnice sau alte obiecte interzise.

Suporterii români sunt verificați cu strictețe la intrarea în stadion: trebuie să își dea jos încălțămintea și obiectele de pe cap, iar gențile și gecile sunt controlate atent.

Obiectele interzise sunt confiscate, iar unele verificări au stârnit proteste: un fan a fost nemulțumit că nu a putut intra cu o țigară electronică.

Forțele de ordine sunt prezente în număr mare, măsurile de securitate fiind întărite din cauza prezenței președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la meci.

Meciul se joacă pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Ce obiecte sunt interzise pe stadion la Turcia - România

FRF a publicat ieri o lungă listă cu obiecte care sunt interzise pe stadion și a anunțat că în cazul încălcării regulilor se poate ajunge la sancțiuni severe.

monede, brichete și baterii externe (power bank), indiferent de dimensiune;

rucsacuri sau ghiozdane (nu există spații de depozitare în apropierea stadionului).

Arme și obiecte periculoase – arme de foc, cuțite, bricege sau obiecte contondente.

Materiale inflamabile sau explozive – torțe, fumigene, petarde, artificii, substanțe inflamabile sau explozive.

Mâncare și băuturi aduse din exterior, inclusiv apă sau alcool. Excepții: motive medicale sau hrană pentru bebeluși (în recipiente non-sticlă, cu document medical, unde este cazul).

Recipiente – sticle (sticlă, plastic sau carton), doze sau recipiente sigilate.

Obiecte voluminoase – genți mari, trolere, bagaje mai mari de 75 cm cumulat. (Sunt interzise și bicicletele, rolele, skateboardurile sau trotinetele)

Dispozitive de producere a zgomotului – fluiere, goarne, vuvuzele, portavoci sau megafoane (tobele necesită aprobare prealabilă).

Materiale politice, ofensatoare sau comerciale – bannere, steaguri sau haine cu mesaje politice, religioase, personale sau discriminatorii.

Echipamente profesionale – camere foto sau video profesionale și echipamente de transmisie. (Telefoanele mobile și dispozitivele mici sunt permise)

Lasere – complet interzise.

Animale, cu excepția câinilor de asistență (cu documente).

