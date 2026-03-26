Adrian Mutu
Nationala

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 26.03.2026, ora 17:55
alt-text Actualizat: 26.03.2026, ora 17:55
  • TURCIA - ROMÂNIA. Adrian Mutu (47 de ani), golgheterul all-time al „tricolorilor”, la egalitate cu Gică Hagi (61 de ani), a oferit predicția sa pentru semifinala barajului pentru calificarea la CM 2026.
  • Turcia - România se joacă cu începere de la ora 19:00 și este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Aflat la Istanbul, Mutu s-a declarat încrezător în șansele selecționatei antrenate de Mircea Lucescu (80 de ani) și susține că România va învinge cu 1-0.

Același scor s-a înregistrat și în ultimul meci oficial jucat de „tricolori” în Turcia, pe 12 octombrie 2012, în campania de calificare pentru CM 2014.

Citește și
Citește mai mult
TURCIA - ROMÂNIA. Adrian Mutu: „Cred în 1-0 pentru noi

„Părerea mea e că echipa națională pleacă cu a doua șansă, dar depinde totul de cum o să rezistăm în primele minute. O să fie o atmosferă infernală, turcii o să înceapă în forță. Presiunea e pe umerii lor, joacă acasă, sunt și favoriți.

Dacă ducem meciul cât mai spre final, putem da și lovitura de grație. Eu am zis, cred în 1-0 pentru România. Trebuie să fim curajoși. Vedem ce a pregătit Mircea Lucescu din punct de vedere tactic.

Din punct de vedere mental, motivarea trebuie să fie la cote maxime, trebuie să demonstrezi, e un singur meci. Trebuie să fii 100% pregătit.

Știi că joci în deplasare. Pe undeva e și partea frumoasă a fotbalului, îți place să joci cu astfel de spectatori”, a declarat Adrian Mutu, citat de digisport.ro.

82
este minutul în care Adrian Mutu intra pe teren la ultimul meci oficial disputat de România în Turcia

FOTO. Măsuri de securitate excepționale înainte de Turcia - România

Galerie foto (6 imagini)

+6 Foto
Adrian Mutu, despre tactica României: „Nu cred că vom sta sus”

„Briliantul” a vorbit și despre abordarea tactică a „tricolorilor”.

„Merg pe varianta Burcă, pare varianta mai omogenă acolo cu Drăgușin, au jucat mult timp împreună. Au experiență mare, cu toate că nu avem multă dinamică, dar asta nu contează, nu cred că vom sta sus.

Eu cred că e cea mai bună garnitură a noastră în momentul de față. Din ce știu eu, am înțeles că nu joacă (n.r. - Screciu).

Dar la cum știu eu, experiența lui Răzvan Marin, Vlad Dragomir a jucat constant cu Mircea Lucescu, cred că ei vor fi la mijloc.

Presiunea e pe ei, fiind favoriți, jucând acasă, trebuie să conducă meciul. Noi trebuie să ducem meciul până spre final și să încercăm să dăm lovitura pe contraatac, cu Man și Mihăilă.

Bîrligea e genul de atacant care se luptă, sper să fie într-o formă de zile mari. Are nevoie de aportul întregii echipe, să îi aducă mingea acolo, sper să aibă multă inspirație în fața porții”, a concluzionat Mutu.

Echipele de start din Turcia - România:

  • Turcia: Cakir - Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu - Yuksek, Calhanoglu - Yilmaz, Guler, Yildiz - Akturkoglu
  • Rezerve: Günok, Bayındır - Karazor, Elmalı, Özcan, Kökçü, Gül, Kabak, Kahveci, Aydın, Akgün, Ayhan
  • Antrenor: Vincenzo Montella
  • România: Radu - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - R. Marin, Hagi, Dragomir - Man, Bîrligea, Mihăilă
  • Rezerve: Aioani, Popescu - Coubiș, Ghiţă, Screciu, Dobre, Baiaram, Stanciu, Miculescu, Tănase, Coman, Sorescu
  • Antrenor: Mircea Lucescu
  • Stadion: Beșiktaș Park (Istanbul)
  • Arbitru: Francois Letexier. Asistenți: Cyril Mugnier și Mehdi Rahmouni. Arbitru de rezervă: Benoit Bastien

Citește și

Nationala
16:58
Citește mai mult
Campionate
16:42
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

turcia echipa nationala a romaniei adrian mutu baraj cm 2026
Știrile zilei din sport
Nationala
22:17
Citește mai mult
Nationala
20:20
Citește mai mult
Nationala
21:04
Citește mai mult
Nationala
17:39
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:59
22:17
21:59
22:23
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Superliga
18:25
Citește mai mult
Nationala
16:09
Citește mai mult
Nationala
14:00
Citește mai mult
B365
26.03
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 18 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 15 rapid 10 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
27.03

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share