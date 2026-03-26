TURCIA - ROMÂNIA. Adrian Mutu (47 de ani), golgheterul all-time al „tricolorilor”, la egalitate cu Gică Hagi (61 de ani), a oferit predicția sa pentru semifinala barajului pentru calificarea la CM 2026.

Aflat la Istanbul, Mutu s-a declarat încrezător în șansele selecționatei antrenate de Mircea Lucescu (80 de ani) și susține că România va învinge cu 1-0.

Același scor s-a înregistrat și în ultimul meci oficial jucat de „tricolori” în Turcia, pe 12 octombrie 2012, în campania de calificare pentru CM 2014.

TURCIA - ROMÂNIA. Adrian Mutu: „Cred în 1-0 pentru noi”

„Părerea mea e că echipa națională pleacă cu a doua șansă, dar depinde totul de cum o să rezistăm în primele minute. O să fie o atmosferă infernală, turcii o să înceapă în forță. Presiunea e pe umerii lor, joacă acasă, sunt și favoriți.

Dacă ducem meciul cât mai spre final, putem da și lovitura de grație. Eu am zis, cred în 1-0 pentru România. Trebuie să fim curajoși. Vedem ce a pregătit Mircea Lucescu din punct de vedere tactic.

Din punct de vedere mental, motivarea trebuie să fie la cote maxime, trebuie să demonstrezi, e un singur meci. Trebuie să fii 100% pregătit.

Știi că joci în deplasare. Pe undeva e și partea frumoasă a fotbalului, îți place să joci cu astfel de spectatori”, a declarat Adrian Mutu, citat de digisport.ro.

82 este minutul în care Adrian Mutu intra pe teren la ultimul meci oficial disputat de România în Turcia

FOTO. Măsuri de securitate excepționale înainte de Turcia - România

Adrian Mutu, despre tactica României: „Nu cred că vom sta sus”

„Briliantul” a vorbit și despre abordarea tactică a „tricolorilor”.

„Merg pe varianta Burcă, pare varianta mai omogenă acolo cu Drăgușin, au jucat mult timp împreună. Au experiență mare, cu toate că nu avem multă dinamică, dar asta nu contează, nu cred că vom sta sus.

Eu cred că e cea mai bună garnitură a noastră în momentul de față. Din ce știu eu, am înțeles că nu joacă (n.r. - Screciu).

Dar la cum știu eu, experiența lui Răzvan Marin, Vlad Dragomir a jucat constant cu Mircea Lucescu, cred că ei vor fi la mijloc.

Presiunea e pe ei, fiind favoriți, jucând acasă, trebuie să conducă meciul. Noi trebuie să ducem meciul până spre final și să încercăm să dăm lovitura pe contraatac, cu Man și Mihăilă.

Bîrligea e genul de atacant care se luptă, sper să fie într-o formă de zile mari. Are nevoie de aportul întregii echipe, să îi aducă mingea acolo, sper să aibă multă inspirație în fața porții”, a concluzionat Mutu.

Echipele de start din Turcia - România:

Turcia: Cakir - Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu - Yuksek, Calhanoglu - Yilmaz, Guler, Yildiz - Akturkoglu

Cakir - Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu - Yuksek, Calhanoglu - Yilmaz, Guler, Yildiz - Akturkoglu Rezerve : Günok, Bayındır - Karazor, Elmalı, Özcan, Kökçü, Gül, Kabak, Kahveci, Aydın, Akgün, Ayhan

: Günok, Bayındır - Karazor, Elmalı, Özcan, Kökçü, Gül, Kabak, Kahveci, Aydın, Akgün, Ayhan Antrenor : Vincenzo Montella

: Vincenzo Montella România: Radu - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - R. Marin, Hagi, Dragomir - Man, Bîrligea, Mihăilă

Radu - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - R. Marin, Hagi, Dragomir - Man, Bîrligea, Mihăilă Rezerve : Aioani, Popescu - Coubiș, Ghiţă, Screciu, Dobre, Baiaram, Stanciu, Miculescu, Tănase, Coman, Sorescu

: Aioani, Popescu - Coubiș, Ghiţă, Screciu, Dobre, Baiaram, Stanciu, Miculescu, Tănase, Coman, Sorescu Antrenor : Mircea Lucescu

: Mircea Lucescu Stadion : Beșiktaș Park (Istanbul)

: Beșiktaș Park (Istanbul) Arbitru: Francois Letexier. Asistenți: Cyril Mugnier și Mehdi Rahmouni. Arbitru de rezervă: Benoit Bastien

VIDEO. Fanii României cântând în piața din Istanbul

