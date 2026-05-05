Înlocuitor din Liga 1 pentru Boateng Fundașul pe care a pus ochii Dinamo

Dinamo i-ar fi găsit înlocuitor lui Kennedy Boateng (29 de ani), cel care urmează să-i părăsească pe „câini” la finele sezonului.

Oficialii din „Ștefan cel Mare” au încercat în mai multe rânduri să-l convingă pe stoperul togolez să semneze un nou contract, dar cele două părți nu au ajuns la un numitor comun.

Recent, presa din Africa anunța că Boateng va pleca de la Dinamo și s-ar afla în vizorul chinezilor de la Shandong Taishan și al turcilor de la Kocaelispor.

Florent Poulolo, înlocuitor pentru Kennedy Boateng

„Câinii” nu au stat mult pe gânduri și i-ar fi găsit deja un înlocuitor lui Boateng, tot din Liga 1.

Este vorba de Florent Poulolo (29 de ani), fundașul central al celor de la UTA Arad, care își va încheia contractul cu trupa antrenată de Adrian Mihalcea în această vară.

Pentru a-și prelungi înțelegerea, internaționalul din Republica Martinica a cerut un salariu cu 30% mai mare decât cel actual, dar „Bătrâna Doamnă” nu pare că își dorește să i-l ofere, anunță prosport.ro.

Florent Poulolo e om de bază la UTA/ Foto: sportpictures.eu

Înaintea meciului cu Petrolul (1-1), stoperul a dat de înțeles că viitorul său la Arad este incert.

„Sunt concentrat pe a încheia bine sezonul cu UTA. Mă simt bine la Arad. După sezon vom decide ce este mai bine pentru mine și pentru club”, au fost cuvintele lui Poulolo pentru uta-arad.ro.

Poulolo evoluează pentru UTA din vara lui 2024, când ajungea gratis de la Mlada Boleslav.

În sezonul 2019-2020 debuta pentru Getafe în La Liga, unde a evoluat în două partide.

De-a lungul carierei a mai evoluat pentru Ceske Budejovice, Sigma Olomouc, Getafe CF B, Olympique d'Alès și Athlétic Club Arlésien.

În acest sezon a evoluat în 34 de meciuri pentru UTA reușind să marcheze o singură dată.

700.000 de euro este cota lui Poulolo, potrivit transfermarkt.ro

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport