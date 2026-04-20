Gheorghe Hagi și Luis Figo într-un meci demonstrativ jucat în anul 2008/ Foto: IMAGO
„Nu cred că trebuie să comparăm" Luis Figo, mesaj pentru Gheorghe Hagi, după revenirea pe banca României » Gafă făcută de presa din Spania

alt-text Publicat: 20.04.2026, ora 19:36
alt-text Actualizat: 20.04.2026, ora 19:37
  • Gheorghe Hagi (61 de ani) a fost prezentat oficial în funcția de selecționer al României.
  • Luis Figo (53 de ani) i-a transmis și el un mesaj „Regelui”, la aflarea veștii.

Coechipier cu Hagi la Barcelona în sezonul 1995 - 1996, legendarul jucător portughez i-a urat succes „Regelui” în noua sa aventură.

Căpitanul și-a pierdut cumpătul VIDEO. A sărit la  gâtul arbitrului!  Ce a urmat
Citește și
Căpitanul și-a pierdut cumpătul VIDEO. A sărit la gâtul arbitrului! Ce a urmat
Citește mai mult
Căpitanul și-a pierdut cumpătul VIDEO. A sărit la  gâtul arbitrului!  Ce a urmat

Luis Figo, mesaj pentru Gheorghe Hagi: „Îi doresc tot binele și toată fericirea din lume”

„Nu eram la curent că Hagi este selecționerul României.

Îi doresc tot binele prietenului meu și îi doresc toată fericirea din lume ca și cum ar fi pentru mine”, a spus Figo în primă fază, citat de sport.ro.

Întrebat dacă Hagi va putea repeta ca antrenor succesul pe care l-a avut când era jucător, lusitanul a replicat:

„Ei bine, nu cred că trebuie să comparăm. Dacă începi să compari acele rezultate, când antrenezi, cred că cela va fi obiectivul său, să obțină cel mai mare succes cu naționala țării sale, nu?”.

L'Equipe: „România și-a încredințat viitorul celui mai mare simbol al său”

Presa internațională a scris și ea despre numirea lui Gheorghe Hagi.

„România și-a încredințat viitorul celui mai mare simbol al său. Gheorghe Hagi, supranumit «Regele», a semnat un contract pe patru ani cu Federația Română de Fotbal.

Fostul jucător al echipelor FC Barcelona, ​​Real Madrid și Galatasaray va avea sarcina de a reînvia o echipă națională eliminată în play-off-ul Cupei Mondiale din 2026 împotriva Turciei (0-1).

Numirea sa vine într-un moment deosebit de sensibil, deoarece fostul antrenor al echipei naționale, Mircea Lucescu, decedat în urmă cu două săptămâni, a fost demis din funcție la începutul lunii aprilie din cauza unor probleme de sănătate”, notează L'Equipe.

Gafă făcută de cotidianul spaniol AS

Jurnaliștii spanioli de la AS nu s-au informat cum trebuie când au scris despre revenirea „Regelui” pe banca României.

Aceștia au scris că Hagi i-a mai antrenat pe „tricolori” în anul 2011, când s-au referit la prima aventura a acestuia ca antrenor al naționalei. În realitate, este vorba de anul 2001.

„Fostul mijlocaș român Gheorghe «Gică» Hagi , o adevărată legendă a fotbalului european, a fost numit luni pentru a doua oară antrenorul naționalei României, înlocuindu-l pe recent decedatul Mircea Lucescu .

Hagi, fost jucător la Real Madrid și Barcelona , ​​printre alte cluburi europene, a antrenat pentru scurt timp echipa națională a României în 2011, chiar la începutul carierei sale de antrenor”, au scris cei de la as.com.

Sporx din Turcia: „Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat că Gheorghe Hagi a fost numit succesorul lui Mircea Lucescu, antrenorul naționalei României, recent decedat.

La ceremonia semnării contractului, care a avut loc la Casa Fotbalului, președintele FRF, Răzvan Burleanu, și Gheorghe Hagi au făcut declarații”.

Gazzetta Dello Sport: „Cel mai mare fotbalist român din toate timpurile revine la conducerea echipei sale naționale după 25 de ani și îl felicită pe antrenorul lui Inter, care este foarte aproape de a câștiga primul său Scudetto.”

The Guardian: „Legenda românească Gheorghe Hagi revine ca antrenor. El îl înlocuiește pe Mircea Lucescu, care a murit la vârsta de 80 de ani în urma unui atac de cord la începutul acestei luni.

Lucescu a fost antrenorul care i-a oferit lui Hagi debutul internațional la vârsta de 18 ani și apoi l-a promovat la funcția de căpitan la doar 20 de ani”.

  • Gică Hagi va debuta pe banca naționalei României la acțiunea din luna iunie, când „tricolorii” au programate două meciuri amicale: cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie)

VIDEO. Conferința de prezentare a lui Gheorghe Hagi la echipa națională

Citește și

Djokovic scrie din nou istorie Nole a doborât un record fără să joace!  » L-a depășit pe Roger Federer
Tenis
17:02
Djokovic scrie din nou istorie Nole a doborât un record fără să joace! » L-a depășit pe Roger Federer
Citește mai mult
Djokovic scrie din nou istorie Nole a doborât un record fără să joace!  » L-a depășit pe Roger Federer
Scene șocante în Italia VIDEO. Atacantul unei echipe din Serie A s-a luat la bătaie cu un fan după meci! De la ce a pornit scandalul
Campionate
16:45
Scene șocante în Italia VIDEO. Atacantul unei echipe din Serie A s-a luat la bătaie cu un fan după meci! De la ce a pornit scandalul
Citește mai mult
Scene șocante în Italia VIDEO. Atacantul unei echipe din Serie A s-a luat la bătaie cu un fan după meci! De la ce a pornit scandalul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
Știrile zilei din sport
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Superliga
11:53
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Citește mai mult
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Nadia, ce moment! FOTO: Legenda gimnasticii, premiată la Gala Laureus. A plâns când Simone Biles a numit-o „eroina mea” și i-a mulțumit soțului ei: „M-ai salvat”
Diverse
10:50
Nadia, ce moment! FOTO: Legenda gimnasticii, premiată la Gala Laureus. A plâns când Simone Biles a numit-o „eroina mea” și i-a mulțumit soțului ei: „M-ai salvat”
Citește mai mult
Nadia, ce moment! FOTO: Legenda gimnasticii, premiată la Gala Laureus. A plâns când Simone Biles a numit-o „eroina mea” și i-a mulțumit soțului ei: „M-ai salvat”
Ultrașii neagă rasismul evident  Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Superliga
11:33
Ultrașii neagă rasismul evident Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Citește mai mult
Ultrașii neagă rasismul evident  Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Contract reziliat la Rapid Echipa de handbal feminin a rămas fără antrenor » Cine va pregăti formația din Giulești
Handbal
11:27
Contract reziliat la Rapid Echipa de handbal feminin a rămas fără antrenor » Cine va pregăti formația din Giulești
Citește mai mult
Contract reziliat la Rapid Echipa de handbal feminin a rămas fără antrenor » Cine va pregăti formația din Giulești
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:17
A intervenit Olăroiu? Gigi Becali susține că selecționerul Emiratelor Arabe Unite l-a sunat pe Mirel Rădoi când a auzit de oferta de la Gaziantep
 A intervenit Olăroiu? Gigi Becali susține că selecționerul Emiratelor Arabe Unite l-a sunat pe Mirel Rădoi când a auzit de oferta de la Gaziantep
11:53
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
11:54
Rețea de escorte, distrusă! Lovitură dată de procurorii italieni unei organizații criminale. Mulți fotbaliști din Serie A pe lista clienților
Rețea de escorte, distrusă! Lovitură dată de procurorii italieni unei organizații criminale.  Mulți fotbaliști din Serie A pe lista clienților
11:33
Ultrașii neagă rasismul evident Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Ultrașii neagă rasismul evident  Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
