„Nu cred că trebuie să comparăm” Luis Figo, mesaj pentru Gheorghe Hagi, după revenirea pe banca României » Gafă făcută de presa din Spania

Gheorghe Hagi (61 de ani) a fost prezentat oficial în funcția de selecționer al României.

Luis Figo (53 de ani) i-a transmis și el un mesaj „Regelui”, la aflarea veștii.

Coechipier cu Hagi la Barcelona în sezonul 1995 - 1996, legendarul jucător portughez i-a urat succes „Regelui” în noua sa aventură.

Luis Figo, mesaj pentru Gheorghe Hagi: „Îi doresc tot binele și toată fericirea din lume”

„Nu eram la curent că Hagi este selecționerul României.

Îi doresc tot binele prietenului meu și îi doresc toată fericirea din lume ca și cum ar fi pentru mine” , a spus Figo în primă fază, citat de sport.ro.

Întrebat dacă Hagi va putea repeta ca antrenor succesul pe care l-a avut când era jucător, lusitanul a replicat:

„Ei bine, nu cred că trebuie să comparăm. Dacă începi să compari acele rezultate, când antrenezi, cred că cela va fi obiectivul său, să obțină cel mai mare succes cu naționala țării sale, nu?”.

L'Equipe: „România și-a încredințat viitorul celui mai mare simbol al său”

Presa internațională a scris și ea despre numirea lui Gheorghe Hagi.

„România și-a încredințat viitorul celui mai mare simbol al său. Gheorghe Hagi, supranumit «Regele», a semnat un contract pe patru ani cu Federația Română de Fotbal.

Fostul jucător al echipelor FC Barcelona, ​​Real Madrid și Galatasaray va avea sarcina de a reînvia o echipă națională eliminată în play-off-ul Cupei Mondiale din 2026 împotriva Turciei (0-1).

Numirea sa vine într-un moment deosebit de sensibil, deoarece fostul antrenor al echipei naționale, Mircea Lucescu, decedat în urmă cu două săptămâni, a fost demis din funcție la începutul lunii aprilie din cauza unor probleme de sănătate”, notează L'Equipe.

Gafă făcută de cotidianul spaniol AS

Jurnaliștii spanioli de la AS nu s-au informat cum trebuie când au scris despre revenirea „Regelui” pe banca României.

Aceștia au scris că Hagi i-a mai antrenat pe „tricolori” în anul 2011, când s-au referit la prima aventura a acestuia ca antrenor al naționalei. În realitate, este vorba de anul 2001.

„Fostul mijlocaș român Gheorghe «Gică» Hagi , o adevărată legendă a fotbalului european, a fost numit luni pentru a doua oară antrenorul naționalei României, înlocuindu-l pe recent decedatul Mircea Lucescu .

Hagi, fost jucător la Real Madrid și Barcelona , ​​printre alte cluburi europene, a antrenat pentru scurt timp echipa națională a României în 2011 , chiar la începutul carierei sale de antrenor”, au scris cei de la as.com.

Gafa făcută de AS

Sporx din Turcia: „Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat că Gheorghe Hagi a fost numit succesorul lui Mircea Lucescu, antrenorul naționalei României, recent decedat.

La ceremonia semnării contractului, care a avut loc la Casa Fotbalului, președintele FRF, Răzvan Burleanu, și Gheorghe Hagi au făcut declarații”.

Gazzetta Dello Sport: „Cel mai mare fotbalist român din toate timpurile revine la conducerea echipei sale naționale după 25 de ani și îl felicită pe antrenorul lui Inter, care este foarte aproape de a câștiga primul său Scudetto.”

The Guardian: „Legenda românească Gheorghe Hagi revine ca antrenor. El îl înlocuiește pe Mircea Lucescu, care a murit la vârsta de 80 de ani în urma unui atac de cord la începutul acestei luni.

Lucescu a fost antrenorul care i-a oferit lui Hagi debutul internațional la vârsta de 18 ani și apoi l-a promovat la funcția de căpitan la doar 20 de ani”.

Legend Gheorghe Hagi is the new head coach of Romania 🇷🇴

Gică Hagi va debuta pe banca naționalei României la acțiunea din luna iunie, când „tricolorii” au programate două meciuri amicale: cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie)

VIDEO. Conferința de prezentare a lui Gheorghe Hagi la echipa națională

