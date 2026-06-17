Război total Liga 1 vs FRF După ce cluburile, susținute de LPF, au reușit să anuleze Legea 5+6, pregătesc acum o acțiune la TAS și contra regulii U21

FRF a pierdut la Tribunalul de Arbitraj de la Lausanne procesul cu cluburile care au contestat legalitatea Legii care prevedea folosirea a cel puțin 5 români.

Universitatea Craiova și Rapid au fost echipele care au inițiat mișcarea anti-FRF și acum strâng semnături pentru a introduce o sesizare la TAS și împotriva regulii U21.

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Cluburile din Liga 1 încep o ofensivă totală împotriva unor reguli impuse de FRF pentru campionatul intern.

După ce s-a câștigat procesul la TAS pentru Legea 5+6, care prevedea obligativitatea de a avea cel puțin 5 români, echipele pregătesc o acțiune de forță și la adresa regulii U21.

LPF s-a implicat în „războiul” Liga 1 - FRF

Formațiile de Liga 1 inițiază în culise o acțiune comună, la care să adere cât mai multe dintre participantele de pe prima scenă și să se meargă la Lausanne pentru scoaterea legii U21.

În privința regulii 5+6, două cluburi au acționat: Universitatea Craiova și Rapid. Ambele fuseseră amendate pentru nerespectarea criteriilor impuse de lege. N-au acceptat sancțiunea și au contestat-o la TAS.

Pe parcursul procesului, cluburile au primit susținere și din partea Ligii Profesioniste de Fotbal, care s-a implicat și ea în proces, cu argumente de partea Craiovei și Rapidului.

LPF a informat TAS inclusiv de faptul că o lege asemănătoare, adoptată în Parlamentul României, care prevedea 40% români pe teren la toate echipele, indiferent de sport, a fost declarată neconstituțională de CCR. A fost proba-cheie în a determina TAS să le dea câștig de cauză.

Cluburile care au fost implicate stabiliseră că dacă se va câștiga acest proces, atunci se va introduce ulterior o acțiune la TAS și împotriva regulii U21 pentru că ar urma să se meargă pe același gen de apărare.

Foarte probabil și acest demers va primi susținerea actualei administrații a LPF, mai ales că ar însemna și un imens capital de imagine în lupta electorală care se anunță pentru alegerile prezidențiale de la Ligă, de la începutul anului 2027.

Majoritatea cluburilor din Liga 1, în frunte cu cele mai mari, au susținut în ultimii ani că și-ar dori ca Legea U21 să fie eliminată, însă FRF nu a făcut niciodată un pas în spate pe acest subiect.

10 ani au trecut de când regula U21 a fost implementată în Liga 1, a debutat la 2 ani după ce Răzvan Burleanu a câștigat primul mandat ca președinte FRF

De ce eligibilitate e nevoie pentru sezonul următor

Campionatul 2026-2027 va rula, în privința regulii U21, tot generația celor născuți începând cu 1 ianuarie 2004, așa cum s-a întâmplat și în sezonul recent încheiat.

Practic, generația U21 actuală e cea a anilor 2004 și 2005, însă câteva echipe au jucători de bază pentru a bifa această lege dintre cei născuți chiar 2006, cum e cazul Craiovei sau CFR-ului.

Cei mai valoroși jucători din Liga 1 care s-au născut în 2004

Musi (Dinamo) - 1.800.000 euro cotă de piață

Cr. Mihai (Dinamo) - 800.000

Țuțu (Petrolul) - 750.000

Vulturar (Rapid) - 700.000

Cei mai valoroși jucători din Liga 1 care s-au născut în 2005

Borza (Rapid) - 2.500.000

Tudose (FC Argeș) - 1.700.000

Mazilu (Dinamo) - 650.000

Radaslavescu (Farul) - 650.000

Cei mai valoroși jucători din Liga 1 care s-au născut în 2006

D. Matei (Craiova) - 1.700.000

Biliboc (CFR) - 1.500.000

Băsceanu (Craiova) - 600.000

Cercel (FCSB) - 450.000

Cei mai valoroși jucători din Liga 1 care s-au născut în 2007

Y. Pîrvu (FC Argeș) - 650.000

Stoian (FCSB) - 550.000

Pădurariu (FCSB) - 550.000

Toma (FCSB) - 500.000

* cotele aparțin site-ului Transfermarkt

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