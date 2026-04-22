Chelsea, din nou fără antrenor Clubul londonez l-a demis pe Liam Rosenior după mai puțin de 4 luni. Cine va prelua echipa pe finalul sezonului

Liam Rosenior (41 de ani) a fost demis, miercuri, de către Chelsea, la mai puțin de 4 luni de la instalarea pe banca londonezilor.

Chelsea are parte de un final de sezon dezastruos, ajungând la 5 eșecuri consecutive în Premier League, iar înfrângerea de marți cu Brighton, scor 0-3, i-a fost „fatală” tehnicianului adus în prima zi a anului la club.

Chelsea l-a demis pe Liam Rosenior

Rosenior a fost cel care l-a înlocuit pe Enzo Maresca la 1 ianuarie 2026, iar locul său va fi luat acum de „secundul” echipei, pentru cele 6 meciuri rămase de jucat în Premier League, la care se mai pot adăuga altele în funcție de parcursul din FA Cup.

„În numele tuturor celor din club, dorim să ne exprimăm recunoștința față de Liam și staff-ul său, pentru toate eforturile depuse în perioada petrecută la club.

Liam a dat dovadă întotdeauna de integritate și profesionalism de la numirea sa ca antrenor la mijlocul sezonului.

Aceasta nu a fost o decizie luată cu ușurință de către club, însă rezultatele și performanțele recente au fost sub standardele necesare, având în vedere că e mai mult de jucat în acest sezon. Toți cei de la Chelsea îi urează lui Liam mult succes în viitor.

Calum McFarlane va prelua conducerea echipei în calitate de antrenor principal interimar până la sfârșitul sezonului, cu sprijinul personalului existent al clubului, și va încerca să obțină calificarea într-o cupă europeană și calificarea mai departe în FA Cup.

Vom depune eforturi pentru a aduce stabilitate în poziția de antrenor principal și vom reflecta pentru o numire potrivită pe termen lung”, a transmis Chelsea într-un comunicat, pe site-ul oficial.

