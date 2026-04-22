Chelsea, din nou fără antrenor Clubul londonez l-a demis pe Liam Rosenior după mai puțin de 4 luni. Cine va prelua echipa pe finalul sezonului
Liam Rosenior. Foto: Getty Images
Superliga

Chelsea, din nou fără antrenor Clubul londonez l-a demis pe Liam Rosenior după mai puțin de 4 luni. Cine va prelua echipa pe finalul sezonului

Ștefan Neda
Publicat: 22.04.2026, ora 21:30
Actualizat: 22.04.2026, ora 21:30
  • Liam Rosenior (41 de ani) a fost demis, miercuri, de către Chelsea, la mai puțin de 4 luni de la instalarea pe banca londonezilor.

Chelsea are parte de un final de sezon dezastruos, ajungând la 5 eșecuri consecutive în Premier League, iar înfrângerea de marți cu Brighton, scor 0-3, i-a fost „fatală” tehnicianului adus în prima zi a anului la club.

Chivu a cucerit Milano VIDEO: Tehnicianul lui Inter i-a impresionat pe italieni cu pasiunea și reacțiile de pe marginea terenului
Citește și
Chivu a cucerit Milano VIDEO: Tehnicianul lui Inter i-a impresionat pe italieni cu pasiunea și reacțiile de pe marginea terenului
Citește mai mult
Chivu a cucerit Milano VIDEO: Tehnicianul lui Inter i-a impresionat pe italieni cu pasiunea și reacțiile de pe marginea terenului

Chelsea l-a demis pe Liam Rosenior

Rosenior a fost cel care l-a înlocuit pe Enzo Maresca la 1 ianuarie 2026, iar locul său va fi luat acum de „secundul” echipei, pentru cele 6 meciuri rămase de jucat în Premier League, la care se mai pot adăuga altele în funcție de parcursul din FA Cup.

„În numele tuturor celor din club, dorim să ne exprimăm recunoștința față de Liam și staff-ul său, pentru toate eforturile depuse în perioada petrecută la club.

Liam a dat dovadă întotdeauna de integritate și profesionalism de la numirea sa ca antrenor la mijlocul sezonului.

Aceasta nu a fost o decizie luată cu ușurință de către club, însă rezultatele și performanțele recente au fost sub standardele necesare, având în vedere că e mai mult de jucat în acest sezon. Toți cei de la Chelsea îi urează lui Liam mult succes în viitor.

Calum McFarlane va prelua conducerea echipei în calitate de antrenor principal interimar până la sfârșitul sezonului, cu sprijinul personalului existent al clubului, și va încerca să obțină calificarea într-o cupă europeană și calificarea mai departe în FA Cup.

Vom depune eforturi pentru a aduce stabilitate în poziția de antrenor principal și vom reflecta pentru o numire potrivită pe termen lung”, a transmis Chelsea într-un comunicat, pe site-ul oficial.

Citește și

Programul României la Euro  Când va juca naționala de handbal feminin la turneul final din acest an
Handbal
20:47
Programul României la Euro Când va juca naționala de handbal feminin la turneul final din acest an
Citește mai mult
Programul României la Euro  Când va juca naționala de handbal feminin la turneul final din acest an
Popovici, campion național David a câștigat proba de 50 de metri liber la Otopeni » Ce a spus la final + a apărut cu un tatuaj temporar
Înot
19:53
Popovici, campion național David a câștigat proba de 50 de metri liber la Otopeni » Ce a spus la final + a apărut cu un tatuaj temporar
Citește mai mult
Popovici, campion național David a câștigat proba de 50 de metri liber la Otopeni » Ce a spus la final + a apărut cu un tatuaj temporar

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Știrile zilei din sport
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Superliga
15:08
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Citește mai mult
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!”  La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Superliga
14:31
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!” La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Citește mai mult
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!”  La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Superliga
14:20
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Citește mai mult
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Campionate
14:12
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Citește mai mult
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:37
Cristian Geambașu McPuișorul Lamine
Cristian Geambașu McPuișorul Lamine
16:52
„Mulțumesc că ați vrut să mă jefuiți!” Di Maria șochează când vorbește despre aventura sa la Manchester United
„Mulțumesc că ați vrut să mă jefuiți!” Di Maria șochează când vorbește despre aventura sa la Manchester United
15:08
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
15:43
Protest la Rapid Ultrașii au luat o decizie radicală: „Derapaje grave și în formă continuă” » Ce reclamă și ce se va întâmpla la meciuri
Protest la Rapid Ultrașii au luat o decizie radicală: „Derapaje grave și în formă continuă” » Ce reclamă și ce se va întâmpla la meciuri
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Top stiri
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează  un avertisment  pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Campionate
13:43
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează un avertisment pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Citește mai mult
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează  un avertisment  pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Petrolul: alba-neagra cu împrumuturile Cu 9 milioane de euro datorie, clubul a returnat în 2025 împrumutul fostului președinte, dar l-a mărit pe cel al actualului șef
Superliga
13:16
Petrolul: alba-neagra cu împrumuturile Cu 9 milioane de euro datorie, clubul a returnat în 2025 împrumutul fostului președinte, dar l-a mărit pe cel al actualului șef
Citește mai mult
Petrolul: alba-neagra cu împrumuturile Cu 9 milioane de euro datorie, clubul a returnat în 2025 împrumutul fostului președinte, dar l-a mărit pe cel al actualului șef
Presiunea lui Chivu, decisivă! Ce a hotărât Inter în privința lui Hakan Calhanoglu: „E jumătate din echipă”
Campionate
11:21
Presiunea lui Chivu, decisivă! Ce a hotărât Inter în privința lui Hakan Calhanoglu: „E jumătate din echipă”
Citește mai mult
Presiunea lui Chivu, decisivă! Ce a hotărât Inter în privința lui Hakan Calhanoglu: „E jumătate din echipă”
Nadia lui Țiriac vs Nadia lui Ciucu. Miliardarul și primarul se bat în „cine dă mai mult" pe statuia gimnastei de 10
B365
22.04
Nadia lui Țiriac vs Nadia lui Ciucu. Miliardarul și primarul se bat în „cine dă mai mult" pe statuia gimnastei de 10
Citește mai mult
Nadia lui Țiriac vs Nadia lui Ciucu. Miliardarul și primarul se bat în „cine dă mai mult" pe statuia gimnastei de 10

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 26 rapid 28 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
