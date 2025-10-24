Scene amuzante la Mioveni VIDEO.  Ce a strigat galeria lui Dinamo către propriii jucători

FC Argeș - Dinamo 1-1. După meciul modest de la Mioveni, galeria „câinilor” și-a încurajat favoriții cu o scandare amuzantă înainte de înfruntarea cu CS Dinamo din Cupa României.

Duelul dintre cele două Dinamo va avea loc marți, de la ora 21:00.

Al doilea meci consecutiv fără victorie nu îi descurajează pe ultrașii lui Dinamo, care continuă să vadă partea plină a paharului.

Scene amuzante la Mioveni: ce a strigat galeria lui Dinamo către propriii jucători

După meciul slab cu FC Argeș, jucătorii au mers să îi salute pe suporterii care au făcut deplasarea la Mioveni.

Și au fost întâmpinați cu o scandare amuzantă care a stârnit râsete pe stadion: „Dinamo bate Dinamo! Hai pe ei, băieți!”.

Pentru „câini” urmează un duel ciudat în prima etapă a grupelor Cupei României, unde FC Dinamo va da peste... CS Dinamo.

Biletele pentru CS Dinamo - FC Dinamo au fost puse în vânzare

Biletele pentru meciul dintre CS Dinamo și FC Dinamo au fost puse în vânzare, iar anunțul a fost făcut de clubul sportiv, denumind duelul din prima rundă a grupei Cupei României drept: „Frăția fotbalului”.

„A mai rămas doar o săptămână până la duelul istoric dintre cei doi «frați» Dinamo în fotbalul românesc, CS Dinamo și FC Dinamo, programat pe tabloul grupelor Cupei României.

Partida va avea loc marţi, 28 octombrie, ora 21:00, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală.

Biletele de acces au fost puse în vânzare la partenerul nostru Eventim.ro.

CS Dinamo și FC Dinamo fac parte din grupa D a Cupei României, alături de FC Botoșani, Farul Constanța, Hermannstadt și Concordia Chiajna, primele două clasate urmând să se califice în sferturile de finală”, se arată pe pagina de Facebook.

Programul lui FC Dinamo în Cupa României:

28 octombrie 2025 : CS Dinamo - FC Dinamo

: CS Dinamo - FC Dinamo 3 decembrie 2025 : Farul - FC Dinamo

: Farul - FC Dinamo 11 februarie 2026. FC Dinamo - Hermannstadt

