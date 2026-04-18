Karamoko, KO din nou! FOTO. Atacantul francez al lui Dinamo, schimbat în minutul 39 al meciului cu U Cluj

Mamadou Karamoko/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Superliga

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 18.04.2026, ora 22:19
alt-text Actualizat: 18.04.2026, ora 22:22
  • DINAMO - U CLUJ. Mamoudou Karamoko (26 de ani), atacantul francez al „câinilor”, a fost nevoit să părăsească terenul cu câteva minute înainte de pauză.

Ghinionul se ține scai de Mamoudou Karamoko. Jucătorul lui Dinamo a fost indisponibil în mai multe rânduri în acest sezon, din cauza problemelor medicale, care par să se repete la nesfârșit.

Citește și
Citește mai mult
DINAMO - U CLUJ. Mamadou Karamoko a ieșit accidentat

Titularizat de Zeljko Kopic (48 de ani) în meciul cu U Cluj, atacantul francez s-a întins pe gazon, după un șut mult peste poarta lui Gertmonas.

Imediat, le-a făcut semn coechipierilor din cap că nu mai poate continua partida și și-a dus mâna în zona inghinală.

Galerie foto (6 imagini)

+6 Foto
labels.photo-gallery

După ce a primit îngrijiri medicale, Karamoko a părăsit terenul, fiind înlocuit de scoțianul Danny Armstrong (28 de ani). Era minutul 39.

Karamoko abia revenise pe gazon la meciul cu FC Argeș (1-1), din etapa #3 din play-off, după ce se confruntase cu o ruptură musculară în zona coapsei.

6
goluri a marcat Karamoko pentru Dinamo, în 26 de meciuri, fiind unul din golgheterii echipei alături de Danny Armstrong

Cariera lui Karamoko, marcată de accidentări

Atacantul francez și-a început cariera în anul 2012, la academia celor de la FC Paris, iar 5 ani mai târziu avea să ajungă la juniorii celor de la Strasbourg.

În 2019, era transferat de Wolfsburg, formație pentru care a și debutat în Bundesliga pe 23 februarie 2020, într-o victorie, 4-0, cu Mainz.

Ulterior, a fost lovit de ghinion și s-a accidentat grav la genunchi. A avut nevoie de o intervenție chirurgicală ce i-a încheiat sezonul.

După experiența pe care a avut-o la campioana Germaniei, Karamoko a fost împrumutat la mai multe echipe pentru a-și regăsi ritmul de joc.

404 zile
a stat pe bară Mamoudou Karamoko de-a lungul carierei, din cauza a 9 accidentări. A ratat 51 de partide ale echipelor sale, potrivit Transfermarkt

În 2023, Copenhaga îl transfera de la LASK Linz, pentru suma de 700.000 de euro. La primul său sezon în Danemarca a debutat în UEFA Champions League, într-o înfrângere cu Manchester City, pe Etihad, scor 0-5, în grupele principale.

Sezoanele trecute le-a petrecut sub formă de împrumut în campionatul Ungariei, unde a evoluat pentru Fehervar și Ujpest.

Citește și

Nationala
21:34
Citește mai mult
Superliga
21:04
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

dinamo u cluj superliga mamadou karamoko
Știrile zilei din sport
Superliga
17:40
Citește mai mult
Superliga
14:15
Citește mai mult
Nationala
12:48
Citește mai mult
Diverse
14:54
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:40
16:51
16:35
17:00
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Superliga
15:39
Citește mai mult
Nationala
16:35
Citește mai mult
Diverse
11:33
Citește mai mult
B365
18.04
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 18 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 20 rapid 24 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Sondaj
19.04

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share