Karamoko, KO din nou! FOTO. Atacantul francez al lui Dinamo, schimbat în minutul 39 al meciului cu U Cluj

DINAMO - U CLUJ. Mamoudou Karamoko (26 de ani), atacantul francez al „câinilor”, a fost nevoit să părăsească terenul cu câteva minute înainte de pauză.

Ghinionul se ține scai de Mamoudou Karamoko. Jucătorul lui Dinamo a fost indisponibil în mai multe rânduri în acest sezon, din cauza problemelor medicale, care par să se repete la nesfârșit.

DINAMO - U CLUJ. Mamadou Karamoko a ieșit accidentat

Titularizat de Zeljko Kopic (48 de ani) în meciul cu U Cluj, atacantul francez s-a întins pe gazon, după un șut mult peste poarta lui Gertmonas.

Imediat, le-a făcut semn coechipierilor din cap că nu mai poate continua partida și și-a dus mâna în zona inghinală.

După ce a primit îngrijiri medicale, Karamoko a părăsit terenul, fiind înlocuit de scoțianul Danny Armstrong (28 de ani). Era minutul 39.

Karamoko abia revenise pe gazon la meciul cu FC Argeș (1-1), din etapa #3 din play-off, după ce se confruntase cu o ruptură musculară în zona coapsei.

6 goluri a marcat Karamoko pentru Dinamo, în 26 de meciuri, fiind unul din golgheterii echipei alături de Danny Armstrong

Cariera lui Karamoko, marcată de accidentări

Atacantul francez și-a început cariera în anul 2012, la academia celor de la FC Paris, iar 5 ani mai târziu avea să ajungă la juniorii celor de la Strasbourg.

În 2019, era transferat de Wolfsburg, formație pentru care a și debutat în Bundesliga pe 23 februarie 2020, într-o victorie, 4-0, cu Mainz.

Ulterior, a fost lovit de ghinion și s-a accidentat grav la genunchi. A avut nevoie de o intervenție chirurgicală ce i-a încheiat sezonul.

După experiența pe care a avut-o la campioana Germaniei, Karamoko a fost împrumutat la mai multe echipe pentru a-și regăsi ritmul de joc.

404 zile a stat pe bară Mamoudou Karamoko de-a lungul carierei, din cauza a 9 accidentări. A ratat 51 de partide ale echipelor sale, potrivit Transfermarkt

În 2023, Copenhaga îl transfera de la LASK Linz, pentru suma de 700.000 de euro. La primul său sezon în Danemarca a debutat în UEFA Champions League, într-o înfrângere cu Manchester City, pe Etihad, scor 0-5, în grupele principale.

Sezoanele trecute le-a petrecut sub formă de împrumut în campionatul Ungariei, unde a evoluat pentru Fehervar și Ujpest.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport