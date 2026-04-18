Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despre situația lui Ianis Hagi (27 de ani), după ce tatăl său, Gică Hagi (61 de ani), va prelua naționala.

Este doar o chestiune de timp până când FRF îl va confirma pe Gică Hagi în postura de selecționer al României.

„Regele” ar reveni pe banca „tricolorilor”, după o pauză de aproape 25 de ani.

Victor Pițurcă: „Vai de capul meu, nu vreau să mă gândesc”

Fost selecționer al României în trei perioade distincte (1998 - 1999, 2004 - 2009 și 2011-2014), Pițurcă este de părere că Gică Hagi va primi multe critici pentru Ianis, mai ales dacă acesta va avea prestații modeste sub tricolor.

„Pe Ianis Hagi, presiunea a fost tot timpul mare, el a devenit un lider pe timpul lui Mircea Lucescu, Mircea Lucescu a văzut în el un lider, cred eu că a făcut bine.

Cu Gică va fi mai dificil, și pentru Gică și pentru Ianis, nu e ușor, nu va fi simplu. Gică va dori ca Ianis să joace la cel mai înalt nivel, la fel și Ianis Hagi, cu tatăl lui e pe bancă, vrea să-i ofere victorii.

Vor apărea și critici dacă nu joacă bine. Vai de capul meu, nu vreau să mă gândesc. Asta va fi cel mai mare pericol pentru Gică Hagi, ăsta e pericolul.

Pentru că noi cunoaștem comportamentul și exprimarea mai multor oameni care sunt așa ziși fani ai naționalei, eu cred că cei care nu sunt alături de echipa națională și jignesc după meciuri, nu sunt suporteri ai echipei naționale”, a declarat Pițurcă, citat de as.ro.

Debutul va fi cu Georgia, primul meci oficial va fi cu Suedia

Pentru Hagi, debutul în acest mandat de selecționer va fi pe 2 iunie, într-o partidă de verificare. Adversară: Georgia, meciul urmând să aibă loc în deplasare.

România va mai disputa o partidă amicală pe 6 iunie, pe stadionul Steaua din București.

Primul meci oficial pentru Hagi va fi abia pe 25 septembrie, cu Suedia, în deplasare, în Liga Națiunilor. De fapt, atunci, România va avea 4 meciuri în decurs de doar 10 zile:

25 septembrie: Suedia - România

28 septembrie: România - Bosnia

2 octombrie: Polonia - România

5 octombrie: România - Suedia

Hagi a mai fost selecționer al României, dar doar pentru o scurtă perioadă în 2001. A preluat naționala după plecarea lui Boloni, însă a pierdut barajul pentru Mondial cu Slovenia, 1-2 în deplasare, 1-1 în Ghencea, după care a demisionat.

La acel moment avea doar 36 de ani și se retrăsese din cariera de fotbalist de numai două luni.

