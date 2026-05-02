Rămân dacă Dinamo prinde Europa? Nicolescu le dă speranțe fanilor în privința a doi jucători de bază: „Supermare caracter!”

Dinamo ar putea pierde doi jucători importanți în vară

Lui Boateng și lui Gnahore le expiră contractele și semnarea unora noi depinde de mai mulți factori

Președintele Andrei Nicolescu a precizat că ofertele pe care aceștia le vor avea pot fi decisive, dar un aspect important în favoarea „câinilor” ar putea fi calificarea într-o cupă europeană.

Nicolescu, impresionat de profesionalismul lui Boateng: „E un tip de supermare caracter!”

„Boateng își termină contractul în 30 iunie. Mai departe a rămas să discutăm. Eu îl cred că nu a semnat nimic, nici măcar precontract. E un tip de supermare caracter!

Pentru el e important și dacă jucăm cupe europene. De-aia am amânat decizia.

La Gnahore la fel, vom avea o discuție când ne apropiem de final și știm ce vom face anul viitor.

A rămas că discutăm în momentul în care știm ce opțiuni avem pentru echipă. E important ce-și dorește și el”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

Fundașul central Kennedy Boateng are 70 de meciuri la Dinamo, în care a înscris 7 goluri și a dat două assisturi

Mijlocașul central Eddy Gnahore a jucat 93 de meciuri în tricoul „câinilor", având 6 goluri și 5 assisturi

