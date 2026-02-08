Sub așteptările lui Nicolescu Președintele lui Dinamo, surprins înainte de meciul cu U Craiova: „Estimările noastre sunt date peste cap” +6 foto
Andrei Nicolescu FOTO: Sport Pictures
Sub așteptările lui Nicolescu Președintele lui Dinamo, surprins înainte de meciul cu U Craiova: „Estimările noastre sunt date peste cap”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 08.02.2026, ora 10:09
alt-text Actualizat: 08.02.2026, ora 11:49
  • Dinamo - U Craiova. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, s-a declarat surprins de ritmul în care sunt vândute biletele pentru derby.
  • Meciul este programat pe 9 februarie, de la ora 20:00, în etapa #26 din Liga 1. Va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Înainte de partida din etapa #26 a Ligii 1, Dinamo ocupă locul 3, cu 48 de puncte, iar U Craiova este lider, cu 49 de puncte.

În cazul unei victorii, echipa lui Kopic poate urca pe primul loc în Superliga, profitând de pasul greșit făcut de Rapid, care a remizat cu Petrolul, scor 1-1.

Dinamo - U Craiova. Andrei Nicolescu: „Estimările noastre sunt date peste cap”

Așteptările conducerii „câinilor” erau mult mai mari pentru un meci cu o miză atât de importantă.

Nicolescu a confirmat informațiile GOLAZO.ro, conform cărora „câinii” reușiseră să vândă până sâmbătă, la prânz, 8.000 de bilete.

E greu de estimat. Estimările noastre sunt date peste cap. Erau doar 8.000 de bilete vândute. Nu știu cum se va vinde mai departe. Ne așteptam la 25.000-30.000 având în vedere importanța meciului și faptul că nu am vedea un meci între două echipe care nu joacă fotbal, dimpotrivă. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo, la Prima Sport

Oltenii au la dispoziție în jur de 2.000 de bilete, comercializate separat, atât la o casă de bilete în Craiova, cât și printr-un link dedicat suporterilor lor.

Întrebat care crede că sunt motivele pentru care vânzările de bilete au fost sub așteptările conducerii, Nicolescu a răspuns:

„Aceleași argumente care i-au făcut să nu vină în play-off (n.r. în sezonul precedent). Acum se gândesc «oricum sunt în play-off, lasă».

Și anul trecut aveam argumente: «haideți și susțineți, că nu contează dacă nu putem să jucăm în cupele europene, dar e foarte important pentru noi, pentru moral, pentru a crește coeziunea echipei» și totuși am avut meci cu 4.000 de spectatori în play-off pe Arena Națională.

Poate și acum se gândesc că ne vedem în play-off și merg atunci la meci”, a mai spus Nicolescu.

La precedentul duel direct din campionat, U Craiova – Dinamo 2-2, în tribune s-au aflat aproximativ 22.500 de spectatori.

FOTO: U Craiova - Dinamo 2-2

U Craiova - Dinamo 2-2 (foto: @universitateacraiova)
U Craiova - Dinamo 2-2 (foto: @universitateacraiova)

Galerie foto (6 imagini)

U Craiova - Dinamo 2-2 (foto: @universitateacraiova) U Craiova - Dinamo 2-2 (foto: @universitateacraiova) U Craiova - Dinamo 2-2 (foto: @universitateacraiova) U Craiova - Dinamo 2-2 (foto: @universitateacraiova) U Craiova - Dinamo 2-2 (foto: @universitateacraiova)
+6 Foto
VIDEO: Golul înscris de Alex Pop în U Craiova - Dinamo 2-2

U Craiova și Dinamo ocupă în acest moment primele două locuri în clasamentul spectatorilor din acest sezon:

  • U Craiova - media de spectatori acasă: 13.200
  • Dinamo - media de spectatori acasă: 11.200
55.000 de locuri
este capacitatea Arenei Naționale

