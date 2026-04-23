DINAMO - U CRAIOVA. După trei meciuri de campionat în care a intrat o jumătate de oră, George Pușcaș apare în sfârșit în primul „11” la Dinamo, deși antrenorul Kopic îl vede departe de maximum.

Ștefan Baiaram nu e în lot la Craiova în semifinala Cupei României. S-a accidentat la 1-0 cu Rapid. Nicușor Bancu și golgheterul Assad Al-Hamlawi, rezerve.

Pe 24 februarie, George Pușcaș a semnat cu Dinamo un contract pe un an și trei luni. Problemele fizice și lipsa pregătirii au întârziat apariția sa.

A debutat pe 4 aprilie, intrând o jumătate de oră la 1-1 cu FC Argeș, apoi a mai jucat de două ori în play-off, la 1-1 cu CFR și 2-1 cu U Cluj, la fel, în repriza secundă.

57 a fost minutul în care a intrat George Pușcaș în toate cele trei partide disputate cu Dinamo în campionat.

De fiecare dată, fără să influențeze în niciun fel jocul roș-albilor.

Dinamo - Craiova. Pușcaș e titular, deși Kopic spune: „Nu e nici aproape de cel mai bun nivel”

În weekend, după 2-1 cu U Cluj, antrenorul Zeljko Kopic avea mai multe speranțe, deși nu era încă mulțumit.

„Azi a fost bun, dar este evident că nu e gata, nu e la cel mai bun nivel, nici aproape de cel mai bun nivel”, a declarat tehnicianul.

„Când va fi gata sută la sută, Pușcaș va fi foarte important pentru echipă”.

Chiar și așa, cu atacantul departe de maximum, Kopic a decis să-l titularizeze împotriva Craiovei, în semifinalele Cupei României. Și din cauza absenței lui Karamoko, iar accidentat.

Joi seară, la două luni de la transfer, vârful în vârstă de 30 de ani e în premieră în formula de start la Dinamo.

Pușcaș e încadrat de Soro și Musi în „tridentul” ofensiv.

Baiaram, accidentat, nu e în lotul Craiovei. Bancu și Assad, rezerve

Surprize și la Craiova: lovit etapa trecută, la 1-0 cu Rapid, Ștefan Baiaram nu a fost oprit în lot de antrenorul Filipe Coelho.

Căpitanul Nicușor Bancu și vârful Assad Al-Hamlawi, golgheterul alb-albaștrilor, sunt pe banca de rezerve.

