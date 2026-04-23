Surpriza Pușcaș Titular în premieră la Dinamo! Ce a spus Kopic despre el + De ce lipsește Baiaram la Craiova
Cupa Romaniei

Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 23.04.2026, ora 20:06
alt-text Actualizat: 23.04.2026, ora 20:09
  • DINAMO - U CRAIOVA. După trei meciuri de campionat în care a intrat o jumătate de oră, George Pușcaș apare în sfârșit în primul „11” la Dinamo, deși antrenorul Kopic îl vede departe de maximum. 
  • Ștefan Baiaram nu e în lot la Craiova în semifinala Cupei României. S-a accidentat la 1-0 cu Rapid. Nicușor Bancu și golgheterul Assad Al-Hamlawi, rezerve.

Pe 24 februarie, George Pușcaș a semnat cu Dinamo un contract pe un an și trei luni. Problemele fizice și lipsa pregătirii au întârziat apariția sa.

A debutat pe 4 aprilie, intrând o jumătate de oră la 1-1 cu FC Argeș, apoi a mai jucat de două ori în play-off, la 1-1 cu CFR și 2-1 cu U Cluj, la fel, în repriza secundă.

57 a fost minutul
în care a intrat George Pușcaș în toate cele trei partide disputate cu Dinamo în campionat.

De fiecare dată, fără să influențeze în niciun fel jocul roș-albilor.

Dinamo - Craiova. Pușcaș e titular, deși Kopic spune: „Nu e nici aproape de cel mai bun nivel”

În weekend, după 2-1 cu U Cluj, antrenorul Zeljko Kopic avea mai multe speranțe, deși nu era încă mulțumit.

„Azi a fost bun, dar este evident că nu e gata, nu e la cel mai bun nivel, nici aproape de cel mai bun nivel”, a declarat tehnicianul.

„Când va fi gata sută la sută, Pușcaș va fi foarte important pentru echipă”.

Chiar și așa, cu atacantul departe de maximum, Kopic a decis să-l titularizeze împotriva Craiovei, în semifinalele Cupei României. Și din cauza absenței lui Karamoko, iar accidentat.

Joi seară, la două luni de la transfer, vârful în vârstă de 30 de ani e în premieră în formula de start la Dinamo.

Pușcaș e încadrat de Soro și Musi în „tridentul” ofensiv.

Baiaram, accidentat, nu e în lotul Craiovei. Bancu și Assad, rezerve

Surprize și la Craiova: lovit etapa trecută, la 1-0 cu Rapid, Ștefan Baiaram nu a fost oprit în lot de antrenorul Filipe Coelho.

Căpitanul Nicușor Bancu și vârful Assad Al-Hamlawi, golgheterul alb-albaștrilor, sunt pe banca de rezerve.

Top stiri
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Superliga
23.04
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Citește mai mult
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Radu Naum, agasat de „Poliția CNA” Consiliul Național al Audiovizualului intervine la cea mai mică scăpare pe subiectul Steaua vs FCSB: „E absurd! Nici nu mai putem respira?”
Special
23.04
Radu Naum, agasat de „Poliția CNA” Consiliul Național al Audiovizualului intervine la cea mai mică scăpare pe subiectul Steaua vs FCSB: „E absurd! Nici nu mai putem respira?”
Citește mai mult
Radu Naum, agasat de „Poliția CNA” Consiliul Național al Audiovizualului intervine la cea mai mică scăpare pe subiectul Steaua vs FCSB: „E absurd! Nici nu mai putem respira?”
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
Cupa Romaniei
23.04
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
Citește mai mult
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
BREAKING | Circulație întreruptă la metrou, după un incident grav pe Magistrala M4. O bucată de tavan a căzut în tunel, între stațiile 1 Mai și Jiului
B365
22.04
BREAKING | Circulație întreruptă la metrou, după un incident grav pe Magistrala M4. O bucată de tavan a căzut în tunel, între stațiile 1 Mai și Jiului
Citește mai mult
BREAKING | Circulație întreruptă la metrou, după un incident grav pe Magistrala M4. O bucată de tavan a căzut în tunel, între stațiile 1 Mai și Jiului

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 30 rapid 27 Universitatea Craiova 32 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
24.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share