alt-text Publicat: 17.04.2026, ora 19:41
  • Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, și Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, au vorbit despre situația lui George Pușcaș (30 de ani).

Atacantul a ajuns la Dinamo în această iarnă, din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de formația turcă Bodrum FK, din septembrie anul trecut.

După o lungă perioadă de absență, Pușcaș a debutat în tricoul roș-alb în meciul cu FC Argeș, scor 1-1, din etapa a treia a play-off-ului.

Ulterior, a evoluat și în duelul cu CFR Cluj (1-1), însă nu a reușit să iasă cu nimic în evidență.

Cadu, la CFR Cluj Portughezul recunoaște negocierile și explică ce post ar urma să ocupe:  „Voi vorbi cu domnul Mureșan”
Pușcaș, viitor incert la Dinamo: „Va trebui să luăm o decizie”

Recent, Andrei Nicolescu a declarat că atacantul nu este 100% și resimte în continuare dureri.

Acum, președintele „câinilor” a venit cu noi detalii despre starea lui Pușcaș:

„Deocamdată suntem în investigații. Vedem cât de mult putem noi să îl ajutăm, apropo de ce tratament a făcut și care a fost diagnosticul inițial. Vedem cât de mult putem să îmbunătățim lucrul ăsta. Și dacă reușim, foarte bine, toată lumea va fi fericită!

Dacă nu, va trebui să luăm o decizie, vom vedea zilele următoare”, a declarat Nicolescu, citat de fanatik.ro.

Ulterior, oficialul echipei din „Ștefan cel Mare” a dezvăluit și cele trei variante pe care Dinamo le are la dispoziție în ceea ce privește viitorul lui Pușcaș la echipă.

„Teoretic, toate variantele sunt pe masă:

1. Să termine sezonul cu noi și după aceea să vadă dacă găsește o soluție.

2. Să fim noi atât de bine documentați și să avem capacitatea medicală la dispoziție să îi rezolvăm problema fără altceva.

3. Dacă e necesară o intervenție medicală, să fie făcută cât mai repede, ca de la începutul sezonului viitor să fie în forma lui maximă”, a concluzionat Nicolescu.

Zeljko Kopic, despre Pușcaș: „Îl văd îmbunătățindu-se

La conferința de presă premergătoare meciului cu liderul U Cluj, antrenorul croat al lui Dinamo a vorbit și el despre situația internaționalului român.

„Pușcaș încă are probleme, iar noi am reușit cumva să controlăm presiunea pentru a-l avea cu noi. Îl văd îmbunătățindu-se.

A făcut un meci bun cu CFR Cluj, dar și cu FC Argeș. El nu este la nivelul cel mai bun, dar sper să ajungă acolo și să înțeleagă cât de important este fiecare minut primit pe teren.

La un moment dat a fost unul dintre cei mai promițători jucători români. Îl văd pe direcția cea bună acum”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit sursei citate.

„Așteptările nu au fost realiste”  Adrian Mazilu, despre problemele medicale din ultimii ani: „E greu cu două operații când încă ești un copil”
L-a făcut pe Coelho să lăcrimeze VIDEO. Romanchuk, detalii de ultimă oră despre situația lui Isenko, portarul Craiovei: „Nu este într-o perioadă foarte bună”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
Înfrânte la o diferență de un gol! CSM București, înfrângere dramatică cu Esbjerg, în sferturile Ligii Campionilor » Gloria Bistrița, aceeași soartă
Sorana Cîrstea a abandonat! Românca, nevoită să se retragă de la Rouen » Era la un meci de finală
„Poți să o spui și în română?” VIDEO. Cristi Chivu l-a provocat pe Walter Zenga și a stârnit râsetele invitaților din emisiune
Dobre a pierdut banderola!  Decizie dură la Rapid: „Era căpitanul echipei, nu mai este”
Ce le-a spus Kopic la pauză Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit discuția cu jucătorii + a vorbit și despre accidentarea lui Karamoko
„Nu facem o tragedie” Cristiano Bergodi nu este afectat de înfrângerea suferită de U Cluj cu Dinamo: „Un meci mai puțin reușit”
„O perioadă grea pentru mine” Răspunsul lui Cătălin Cîrjan pentru contestatari: „Am cele mai multe contribuții”
„Lumea nu știe” Motivul pentru care Alexandru Musi nu dă randamentul așteptat de fanii lui Dinamo: „Nu te lasă să-ți faci jocul 100%”
Gardienii fotbalului

Frica peste România

Frumosul și bestia

Un om important în succesul lui LUCESCU

Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Clement, fratele lui Istvan

Ce credeai, Edi?

Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Jalnica Barcelona anti-Kovacs

O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Un bărbat în picioare

Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Le grand Monsieur

Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Mircea Lucescu - numărând timpul

Il Luce s-a stins pe teren

A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Latin Mannschaft

Metoda Spalletti

„Voiam doar să mor” Fost jucător important din Serie A, cu piciorul amputat: „M-am aplecat să iau o prăjitură căzută lângă pedale”
De urgență, la spital!  Probleme mari pentru fotbalistul de la Real Madrid: a pierdut 6 kg!
A reziliat înainte de meciul cu Rapid Anunț oficial: se desparte de U Craiova! „E mai bine să pleci”
„Parcul Trump să se numească Maria Cuțarida-Crătunescu”, cer 700 de oameni printr-o petiție. Bucureștenii vor consultări publice privind denumirea spațiilor publice
