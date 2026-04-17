Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, și Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, au vorbit despre situația lui George Pușcaș (30 de ani).

Atacantul a ajuns la Dinamo în această iarnă, din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de formația turcă Bodrum FK, din septembrie anul trecut.

După o lungă perioadă de absență, Pușcaș a debutat în tricoul roș-alb în meciul cu FC Argeș, scor 1-1, din etapa a treia a play-off-ului.

Ulterior, a evoluat și în duelul cu CFR Cluj (1-1), însă nu a reușit să iasă cu nimic în evidență.

Pușcaș, viitor incert la Dinamo: „Va trebui să luăm o decizie”

Recent, Andrei Nicolescu a declarat că atacantul nu este 100% și resimte în continuare dureri.

Acum, președintele „câinilor” a venit cu noi detalii despre starea lui Pușcaș:

„Deocamdată suntem în investigații. Vedem cât de mult putem noi să îl ajutăm, apropo de ce tratament a făcut și care a fost diagnosticul inițial. Vedem cât de mult putem să îmbunătățim lucrul ăsta. Și dacă reușim, foarte bine, toată lumea va fi fericită!

Dacă nu, va trebui să luăm o decizie, vom vedea zilele următoare” , a declarat Nicolescu, citat de fanatik.ro.

66 de minute a bifat Pușcaș în tricoul lui Dinamo

Ulterior, oficialul echipei din „Ștefan cel Mare” a dezvăluit și cele trei variante pe care Dinamo le are la dispoziție în ceea ce privește viitorul lui Pușcaș la echipă.

„Teoretic, toate variantele sunt pe masă:

1. Să termine sezonul cu noi și după aceea să vadă dacă găsește o soluție.

2. Să fim noi atât de bine documentați și să avem capacitatea medicală la dispoziție să îi rezolvăm problema fără altceva.

3. Dacă e necesară o intervenție medicală, să fie făcută cât mai repede, ca de la începutul sezonului viitor să fie în forma lui maximă”, a concluzionat Nicolescu.

2027 este anul în care lui Pușcaș îi expiră contractul cu Dinamo

Zeljko Kopic, despre Pușcaș: „Îl văd îmbunătățindu-se ”

La conferința de presă premergătoare meciului cu liderul U Cluj, antrenorul croat al lui Dinamo a vorbit și el despre situația internaționalului român.

„Pușcaș încă are probleme, iar noi am reușit cumva să controlăm presiunea pentru a-l avea cu noi. Îl văd îmbunătățindu-se.

A făcut un meci bun cu CFR Cluj, dar și cu FC Argeș. El nu este la nivelul cel mai bun, dar sper să ajungă acolo și să înțeleagă cât de important este fiecare minut primit pe teren.

La un moment dat a fost unul dintre cei mai promițători jucători români. Îl văd pe direcția cea bună acum”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit sursei citate.

FOTO. Imagini de la CFR Cluj - Dinamo, scor 1-1

Citește și

