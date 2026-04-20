GIGI, PUS PE SILENT Mirel Rădoi a ignorat complet dorința patronului! Chiricheș, titular cu Farul la o săptămână după ce a fost desființat de Becali

Mirel Rădoi a ales să nu țină cont de criticile venite din partea patronului, așa că tehnicianul campioanei a început din nou cu Vlad Chiricheș în primul 11, în duelul de la Ovidiu, cu Farul.

Decizia vine la doar o săptămână după ce Gigi Becali l-a criticat extrem de dur pe experimentatul fundaș, imediat după victoria cu 4-0 în fața Oțelului.

Atunci, patronul campioanei a susținut că echipa a jucat practic în inferioritate numerică din cauza lui Chiricheș.

„Noi ne-am permis să jucăm în 10 jucători acum. Dacă nu ai mijlocaş. E bătrân, săracul e băiat bun, dar nu mai merge, mă, tată, mă. Îi mulţumesc, dar e bătrân pentru fotbal. Trebuie să înţeleagă şi Mirel Rădoi, Chiricheş nu mai poate fotbal, nu-l mai ţin încheieturile, rotulele, nu mai poate, e vârsta.

Chiricheş nu mai poate fotbal. Nu mai poate să joace fotbal, nu înţelegeţi că nu mai poate? Mirel poate se supără pe mine că eu critic jucătorii, dar nu îi critic. Nu zic că nu vrea Chiricheş, el vrea, dar nu mai poate”, spunea Gigi Becali la Prima Sport, pe 11 aprilie.

Azi era convins că nu joacă :)

După aceste declarații și discuții în privat, Becali era convins că Rădoi îl va lăsa pe bancă pe Chiricheș la meciul cu Farul. Patronul a spus chiar azi că nu se așteaptă ca antrenorul să meargă împotriva dorinței sale.

„Nu face Mirel din astea, nu-mi face în ambiţie să se dea şmecher. Are bun simţ, oricât de capricios ar fi el. Bunul simţ îl caracterizează. «Lasă, mă, dacă nu vrea naşul, lasă-l». Ştie şi el cum e Chiricheş.

Mirel Rădoi a imprimat o agresivitate echipei şi această agresivitate o pierde printr-un jucător, care doarme pe la teren pe acolo”, a mai zis Gigi Becali azi, pentru fanatik.ro.

Totuși, Rădoi a ales să îi acorde din nou încredere lui Chiricheș, în ciuda presiunii venite din partea patronului. Mai ales că acesta ar putea fi ultimul meci al lui Rădoi la FCSB. Antrenorul e dorit insistent de Gaziantep, iar Fanatik a anunțat că partida cu Farul ar fi ultima pentru Rădoi.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport