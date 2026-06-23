„N-am avut lideri” Angelescu crede că venirea lui Pancu va face diferența: „Cine știe mai bine decât el?” +29 foto
Daniel Pancu
Superliga

„N-am avut lideri” Angelescu crede că venirea lui Pancu va face diferența: „Cine știe mai bine decât el?”

alt-text Publicat: 23.06.2026, ora 22:34
alt-text Actualizat: 23.06.2026, ora 22:44
  • Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a vorbit despre situația formației giuleștene după sezonul recent încheiat, care a dus la schimbarea antrenorului Costel Gâlcă
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Conducerea alb-vișiniilor speră ca venirea lui Daniel Pancu să facă diferența în campionatul următor.

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Victor Angelescu: „Pancu era de departe cea mai bună soluție”

„Echipa a fost căzută psihic după ultimul sezon. De-asta am și decis să schimbăm mai mulți jucători ca anul trecut, trebuie să ai un echilibru, și jucători care cară pianul și jucători care fac diferența.

Pancu a găsit o echipă care vine după 2 ani în care a intrat în play-off bine și apoi a pierdut tot.

N-are cum să nu fie afectată psihic, jucătorii să nu resimtă acest lucru.

Spiritul trebuie să fie altfel la Rapid, n-am mai avut lideri importanți cum am avut în trecut, chiar și în ligile inferioare.

Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro

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Dacă nu ai oameni care să știe exact ce e cu Rapidul, atunci ai nevoie de un antrenor care să știe. Și cine știe mai bine decât Pancu?

Dacă reușește la clubul lui de suflet, va fi o rampă de lansare pentru el, putem să ne ajutăm reciproc. Era de departe cea mai bună soluție. Are o clauză de reziliere doar după primul an, știm sigur că va rămâne aici tot anul.

Vrem să stăm o perioadă mai lungă cu el, de-asta are obiectiv play-off-ul.

Anul trecut a fost foarte ciudat. Am avut un parcurs foarte bun în sezonul regulat și trebuia să fim într-o cupă europeană. Aveam lot să fim în locul CFR-ului.

E clar că s-a greșit. Mental, ca și conducere, ca jucători, poate n-au făcut față presiunii negative, să iasă din pasa proastă. Trebuie să fii de valoare ca să reușești”, a spus Angelescu la Prima Sport.

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