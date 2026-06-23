„N-am avut lideri” Angelescu crede că venirea lui Pancu va face diferența: „Cine știe mai bine decât el?”

Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a vorbit despre situația formației giuleștene după sezonul recent încheiat, care a dus la schimbarea antrenorului Costel Gâlcă

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Conducerea alb-vișiniilor speră ca venirea lui Daniel Pancu să facă diferența în campionatul următor.

Victor Angelescu: „Pancu era de departe cea mai bună soluție”

„Echipa a fost căzută psihic după ultimul sezon. De-asta am și decis să schimbăm mai mulți jucători ca anul trecut, trebuie să ai un echilibru, și jucători care cară pianul și jucători care fac diferența.

Pancu a găsit o echipă care vine după 2 ani în care a intrat în play-off bine și apoi a pierdut tot.

N-are cum să nu fie afectată psihic, jucătorii să nu resimtă acest lucru.

Spiritul trebuie să fie altfel la Rapid, n-am mai avut lideri importanți cum am avut în trecut, chiar și în ligile inferioare.

Dacă nu ai oameni care să știe exact ce e cu Rapidul, atunci ai nevoie de un antrenor care să știe. Și cine știe mai bine decât Pancu?

Dacă reușește la clubul lui de suflet, va fi o rampă de lansare pentru el, putem să ne ajutăm reciproc. Era de departe cea mai bună soluție. Are o clauză de reziliere doar după primul an, știm sigur că va rămâne aici tot anul.

Vrem să stăm o perioadă mai lungă cu el, de-asta are obiectiv play-off-ul.

Anul trecut a fost foarte ciudat. Am avut un parcurs foarte bun în sezonul regulat și trebuia să fim într-o cupă europeană. Aveam lot să fim în locul CFR-ului.

E clar că s-a greșit. Mental, ca și conducere, ca jucători, poate n-au făcut față presiunii negative, să iasă din pasa proastă. Trebuie să fii de valoare ca să reușești”, a spus Angelescu la Prima Sport.

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