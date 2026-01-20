Germania nu glumește! Nemții se gândesc serios să boicoteze CM 2026 , din cauza amenințărilor lui Donald Trump
Germania nu glumește! Nemții se gândesc serios să boicoteze CM 2026, din cauza amenințărilor lui Donald Trump

Publicat: 20.01.2026, ora 20:59
Actualizat: 20.01.2026, ora 22:40
  • Christiane Schenderlein (41 de ani), secretar de stat pentru sport și membră a CDU, partidul conservator al cancelarului Friedrich Merz, a vorbit despre posibilul boicot al Germaniei la CM 2026.
  • Turneul final va avea loc în Canada, SUA și Mexic, în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Germania ia în calcul să boicoteze Campionatul Mondial dacă Donald Trump atacă și anexează Groenlanda, teritoriu autonom, parte din Regatul Danemarcei. 

Germania ia în calcul să boicoteze Campionatul Mondial

Federaţia Germană de Fotbal (DFB) şi Federaţia Internaţională (FIFA) vor decide „în mod autonom” dacă vor boicota sau nu turneul final din această vară, a declarat guvernul german pentru AFP, după apelurile în acest sens ca răspuns la ameninţările președintelui SUA.

„Această evaluare revine, aşadar, federaţiilor implicate, în acest caz DFB şi FIFA.Guvernul federal va accepta această evaluare”, a declarat secretarul de stat pentru sport, Christiane Schenderlein, într-un comentariu trimis prin e-mail către AFP, care a întrebat guvernul despre posibilitatea unui boicot al Cupei Mondiale organizate în Canada, Statele Unite şi Mexic (11 iunie - 19 iulie), scrie news.ro.

„Guvernul federal respectă autonomia sportului. Deciziile privind participarea la evenimente sportive majore sau boicotarea acestora ţin exclusiv de competenţa federaţiilor sportive, şi nu de cea a clasei politice”, a a adăugat Schenderlein, membră a CDU, partidul conservator al cancelarului Friedrich Merz.

În contextul tensiunilor generate de dorinţa Statelor Unite de a prelua controlul asupra Groenlandei şi de ameninţările cu majorarea taxelor vamale împotriva statelor europene care se opun acestui demers, în ultimele zile au început să se audă în Germania, mare naţiune fotbalistică, primele voci care evocă un boicot – sau chiar o anulare – a Cupei Mondiale.

Dacă Donald Trump îşi pune în aplicare ameninţările privind Groenlanda şi declanşează un război comercial cu UE, mi-e greu să-mi imaginez că ţările europene vor participa la Cupa Mondială”, a declarat marţi influentul deputat conservator Roderich Kiesewetter pentru ziarul Augsburger Allgemeine.

Solicitând un „răspuns comun” din partea Europei, deputatul social-democrat (SPD) Sebastian Roloff a menţionat în ziarul economic Handelsblatt opţiunea de a „lua în considerare renunţarea la participarea la Cupa Mondială”.

Potrivit unui sondaj realizat joi şi vineri de institutul Insa pentru Bild pe un eşantion de 1.000 de persoane, aproape jumătate dintre germani (47%) ar aproba un boicot al Cupei Mondiale în cazul anexării efective a Groenlandei de către Washington. O treime (35%) ar rămâne împotriva acestei măsuri.

Cvadruplă campioană mondială, Germania nu a ratat nicio Cupă Mondială din perioada imediat postbelică (1950).

1954, 1974, 1990, 2014
sunt anii în care Germania a câștigat Cupa Mondială

Donald Trump a afişat recent o mare apropiere de şeful FIFA, Gianni Infantino, care i-a înmânat un „Premiu FIFA pentru Pace” nou creat, cu ocazia tragerii la sorţi a Cupei Mondiale de luna trecută.

Grupa Germaniei de la CM 2026

  • Germania
  • Ecuador
  • Coasta de Fildeș
  • Curacao

germania BOICOT donald trump cm 2026 Christiane Schenderlein
