Generozitatea lui Bellingham Starul englezilor i-a cedat penalty-ul lui Bukayo Saka, deși putea bate un record important: „A fost primul care mi-a spus” +14 foto
Jude Bellingham și Bukayo Saka. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Generozitatea lui Bellingham Starul englezilor i-a cedat penalty-ul lui Bukayo Saka, deși putea bate un record important: „A fost primul care mi-a spus”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 19.07.2026, ora 13:21
alt-text Actualizat: 19.07.2026, ora 13:21
  • Franța - Anglia 4-6. Jude Bellingham (23 de ani) a făcut un gest superb pentru colegul său Bukayo Saka (24 de ani), la finalul partidei de la Miami.
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Englezii au obținut medalia de bronz, iar starul de la Real Madrid i-a oferit lui Saka șansa de bifa un hat-trick la un Campionat Mondial, chiar dacă și el era pe cale să doboare un record important.

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Franța - Anglia 4-6. Generozitatea lui Jude Bellingham față de Bukayo Saka

În minutul 85, la scorul de 4-3 în favoarea lor, englezii au beneficiat de o lovitură de la 11 metri obținută de Spence.

În acel moment, Jude Bellingham i-a oferit șansa lui Bukayo Saka să execute și să bifeze primul său hat-trick la Campionatul Mondial, după cele două goluri reușite în prima repriză.

Potrivit CBS Sports, starul lui Real Madrid avea posibilitatea de a transforma chiar el, fiind la un gol distanță de a deveni cel mai bun marcator al Angliei la o singură ediție a turneului final.

Franța - Anglia FOTO Imago
Franța - Anglia FOTO Imago

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Franța - Anglia FOTO Imago Franța - Anglia FOTO Imago Franța - Anglia FOTO Imago Franța - Anglia FOTO Imago Franța - Anglia FOTO Imago
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Întrebat despre penalty la finalul partidei, Saka a transmis:

„Nu, nu, nu, Jude nu avea de gând să execute niciodată. Sincer să fiu, el a fost primul care mi-a spus: «Du-te și realizează-ți hat-trick-ul».

El doar ținea mingea pentru mine, ca să nu vină nimeni să încerce să-mi distragă atenția, dar da, eu aveam de gând să o execut de la început”.

Cu toate acestea, Bellingham a reușit să fie cel care a închis tabelă, cu golul marcat în minutul 90+8, reușind să doboare recordul, cu un total de 7 goluri în cele 8 partide disputate.

Jucătorii Angliei, gest superb față de Jason Steele

Legitimat la Brighton, Jason Steele nu s-a aflat pe lista oficială pentru turneul final.

Cu toate acestea, el a decis să ajute naționala Angliei în ceea ce privește pregătirea și a participat ca portar pentru antrenamente.

În timp ce se bucurau de medaliile de bronz cucerite, Morgan Rogers, Jude Bellingham și Jordan Henderson l-au chemat pe portar pentru a celebra împreună, primindu-l pe acesta cu aplauze.

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