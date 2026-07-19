Generozitatea lui Bellingham Starul englezilor i-a cedat penalty-ul lui Bukayo Saka, deși putea bate un record important: „A fost primul care mi-a spus”

Franța - Anglia 4-6. Jude Bellingham (23 de ani) a făcut un gest superb pentru colegul său Bukayo Saka (24 de ani), la finalul partidei de la Miami.

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Englezii au obținut medalia de bronz, iar starul de la Real Madrid i-a oferit lui Saka șansa de bifa un hat-trick la un Campionat Mondial, chiar dacă și el era pe cale să doboare un record important.

Franța - Anglia 4-6 . Generozitatea lui Jude Bellingham față de Bukayo Saka

În minutul 85, la scorul de 4-3 în favoarea lor, englezii au beneficiat de o lovitură de la 11 metri obținută de Spence.

În acel moment, Jude Bellingham i-a oferit șansa lui Bukayo Saka să execute și să bifeze primul său hat-trick la Campionatul Mondial, după cele două goluri reușite în prima repriză.

Potrivit CBS Sports, starul lui Real Madrid avea posibilitatea de a transforma chiar el, fiind la un gol distanță de a deveni cel mai bun marcator al Angliei la o singură ediție a turneului final.

Întrebat despre penalty la finalul partidei, Saka a transmis:

„Nu, nu, nu, Jude nu avea de gând să execute niciodată. Sincer să fiu, el a fost primul care mi-a spus: «Du-te și realizează-ți hat-trick-ul».

El doar ținea mingea pentru mine, ca să nu vină nimeni să încerce să-mi distragă atenția, dar da, eu aveam de gând să o execut de la început”.

Cu toate acestea, Bellingham a reușit să fie cel care a închis tabelă, cu golul marcat în minutul 90+8, reușind să doboare recordul, cu un total de 7 goluri în cele 8 partide disputate.

Jucătorii Angliei, gest superb față de Jason Steele

Legitimat la Brighton, Jason Steele nu s-a aflat pe lista oficială pentru turneul final.

Cu toate acestea, el a decis să ajute naționala Angliei în ceea ce privește pregătirea și a participat ca portar pentru antrenamente.

În timp ce se bucurau de medaliile de bronz cucerite, Morgan Rogers, Jude Bellingham și Jordan Henderson l-au chemat pe portar pentru a celebra împreună, primindu-l pe acesta cu aplauze.

Hablemos de este HERMOSO GESTO de la Selección de Inglaterra. Durante la ceremonia en la que recibieron su medalla por el 3º lugar de la Copa del Mundo, los jugadores ingleses se aseguraron de que Jason Steele también recibiera presea.



El portero del Brighton no estuvo en la… pic.twitter.com/713cD8mh0q — Invictos (@InvictosSomos) July 19, 2026

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